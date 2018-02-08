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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap: Hukuki süreci başlatacağız
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Futbol
İHA
08.02.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap: Hukuki süreci başlatacağız

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Son günlerde Fenerbahçe Kulübü'nün adeta bombardımana tuttuğu ancak bugüne kadar sessiz kalan Merkez Hakem Kurulu, sonunda sessizliğini bozdu. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yaptığı açıklamanın ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, iddiaları yalanlayarak sarı-lacivertlilere cevap verdi. Namoğlu eski hakem Deniz Çoban'ın iddiasını yalanlayarak, "Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.“ ifadesini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, eski hakem Deniz Çoban’ın yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın yazısındaki tüm değerlendirmeleri sübjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır” dedi.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Deniz Çoban’ın hakemlere verilen puanların gözlemciler tarafından değil, MHK Başkanı Namoğlu tarafından verildiğini iddiasına yanıt verdi. Konuyla ilgili Yusuf Namoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"7 Şubat 2018 tarihli Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban’ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Süper Lig’in 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray müsabakasında olduğu gibi 28.01.2018 tarihindeki Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakalarında görevli Üst Klasman Gözlemcisi Yunus Yıldırım ile başkaca müsabakalardan sonra hakemlerin performanslarına yönelik şahsi görüşmelerim ve müdahalelerim olmamıştır.

Kaldı ki; Merkez Hakem Kurulu 2009 yılından itibaren UEFA Hakem Konvansiyonu üyesidir. Hakem ve gözlemci eğitimlerinde olduğu gibi, gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde de UEFA raporlama yöntem ve formları uygulanır. Hakem değerlendirmesinde pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine Merkez Hakem Kurulu müdahalesi bir UEFA normudur ve gözlemci raporlarının ilk sayfasında ‘MHK Müdahalesi’ olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır.

Bu müdahale, kurul içindeki 3 kişiden oluşan İcra Kurulu ve yine kurulun UEFA Gözlemcisi Eğitimden sorumlu üyesinin ortak kararları ile verilmektedir.

Adı geçen gözlemcinin bu müsabakadan sonraki ilk görevi ise, hakem ve futbol kamuoyunun çok iyi değerlendirebileceği ‘taltif ve takdir’ niteliğindeki müsabaka olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi gözlemci bu müsabakaya görevlendirilerek ödüllendirilmiştir. Yazar, gözlemcinin görev almadığı süreyi belirlerken ‘57 gün çile çeken’ olarak tariflediği tanıma, müsabakaların devre arası zamanını da ekleyerek gerçekleri çarpıtmayı sürdürmektedir.

Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın yazısındaki tüm değerlendirmeleri sübjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır.

Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.“

 

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