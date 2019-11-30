Son dakika: Fenerbahçe'den Göztepe maçıyla ilgili flaş paylaşım: "Çifte standart VAR"
Fenerbahçe Spor Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Göztepe maçında verilen penaltı tekrarını eleştirdi.
Geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında, rakip kaleci Farnolle'ün penaltıda ileri çıktığı anı paylaşan sarı-lacivertliler, "Bir takım, 6 gün, 2 farklı karar. Çifte standart VAR" mesajını gönderdi.
Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar.#ÇifteStandartVAR! pic.twitter.com/HWPkzOVhi0— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 30, 2019
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