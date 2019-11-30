Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında oynadığı mücadelede çok nadir bir olay yaşandı. 60. dakikada Göztepe'nin kullandığı penaltıyı Altay kurtardı.
Devamında gelişen atakta Fenerbahçe Victor Moses ile gol buldu ve Fenerbahçe skor tabelasında 2-1 öne geçti. Ardından hakem Abdülkadir Bitigen'e VAR odasından uyarı geldi. Altay Bayındır'ın penaltı atışında öne çıktığı tespit edildi. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'nin golü iptal edilirken, Göztepe penaltıyı tekrar kullandı.
Fenerbahçe futbolcuları pozisyona yoğun itirazda bulundu. Göztepe'de Alpaslan Öztürk penaltıyı gole çevirdi ve Göztepe 2-1 öne geçti. Bu tartışmalı pozisyon Fenerbahçe cephesinde epey öfke yarattı.
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