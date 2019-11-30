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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.11.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de isyan: "Tiyatronun sonuna geldik"

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Fenerbahçe'de isyan: "Tiyatronun sonuna geldik"

Fenrbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, 2-2 biten tartışmalı Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de iptal edilen gol ve tekrarlanan penaltı kararının tartışma yarattığı maçta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy sert açıklamalar yaptı.

Özsoy, "Asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz" dedi. Ligde son 4 maçta 1 galibiyet alan sarı lacivertlilerde oyuncuları Göztepe önündeki performansları nedeniyle kutlayan Özsoy, "2 puan yitirdiğimiz bir maç oldu ama mücadele için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Yanlışlarımız var mıydı, vardı. İnşallah gördüğümüz birkaç eksik ve yanlış da düzeltilir ancak bununla birlikte artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. Bugün Türkiye gördü. Yalnızca şunu söylemek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı Türkiye şu an neyi konuşuyor olurdu. Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliliği,

Federasyon'un ne kadar Fenerbahçe'yi desteklediğini, bu algı operasyonlarının, yavaş yavaş oynanan tiyatronun sonucuna gelmiş gibi gözüküyoruz" diye konuştu.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİK"

"Bugün iki takımı da kutluyorum, bu kadar yanlış kararlarlar oyunun çığırından çıkmaması futbolcuların iyi niyetine bağlı bir şey" diyen Özsoy, "Penaltı pozisyonuna geldiğimizde evet tekrar edilmesi gerekiyordu, attığımız gol iptal edildi ama tekrar söylüyorum ya bu bize olsaydı ne olurdu. Madem bu kadar teknolojiden çabuk yararlanabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı. Oranın 2 puanı nasıl izah edilecek. Sırf bu da değil, sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim ikinci golümüzü 4 buçuk dakika gözden geçirip nasıl birşey bulurum diye ileri geri gidip gelme çabası. Bu kadar kolay VAR'a gidiliyorsa Kayserispor maçında neden gidilmedi. Bunların tamamına baktığımızda 3-5 hafta önce hiç ortada bir şey yokken, 'Fenerbahçe kollanıyor, Nihat Özdemir Federasyonu' algısıyla yapılmak istenen neymiş maalesef bedelini çok ağır ödeyerek gördük. İnsanların aklını başına toplaması lazım, çok geç olmadan bu yanlışlardan dönülmesi lazım" dedi.

 Fenerbahçe'nin bunlarla başa çıkacak güçte olduğunu belirten Başkan Vekili Özsoy, "Biz yola çıktığımızda dedik ki kötü şeylerden uzaklaşalım, birlikte düzeltelim. Rakiplerimiz, 'Düştüğümüzde isteğimiz çalınır' diye kendi ayağı çime takılan futbolcuda bile 3 kişi el kaldırıyor Ferderasyon'la gerekli iletişimi kurmaya çalışıyoruz ama Alanyaspor maçıyla başlayan bir süreç var. Geçen haftaki Emre'nin pozisyonuna baksınlar. Puan kayıplarında hakemlerin çok etkisi olmaya başladı. Ali Başkan'ın söylediği ve hala cevabını beklediğimiz, bizim galip geldiğimiz maçlardaki hakemlerin tekrar atanmaması, lehimize yapılan hatalarda hakemlerin tekrar atanmaması. Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür, dediklerini yapar. Bu söylediklerimiz gerekli merciler tarafından ciddiye alınmalıdır. Biz hiç asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz. Her seferinde Nihat Başkan'a söylüyoruz ancak Federasyon Fenerbahçeli gibi bir algı oluşturuldu" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise açıklama yapmadan Bornova Stadı'ndan ayrıldı.

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