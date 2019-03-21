Fenerbahçe'de Frey'in yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Michael Frey kesin olarak gönderilecek.
İsviçreli forvetin eski takımı Zurich'e dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Frey'in ne zaman sahalara döneceği ise belirsizliğini koruyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 5 gol attı.
Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ersun Yanal, Frey sorularına bu yanıtı vermişti...
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