Emenike açıkladı! Türkiye'ye dönüyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe ve Karabükspor formaları giyen Emenike, döneceğini açıkladı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Emenike, "Türkiye ve futbolu çok özledim. Daha güçlü geri döneceğim. Az zaman kaldı. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Temmuz 2018'den bu yana kulüpsüz durumda bulunan 31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin Yanal'la kazandığı son şampiyonlukta büyük katkı vermişti.
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