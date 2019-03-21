Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Barış Alıcı'ya kamp şansı doğdu
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Ozan Tufan’ı Alanyaspor’a, Barış Alıcı’yı ise Sadık transferi kapsamında Yeni Malatya’ya kiraladı.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Ozan Tufan’ı Alanyaspor’a, Barış Alıcı’yı ise Sadık transferi kapsamında Yeni Malatya’ya kiraladı.
Özellikle Ozan, yeni takımında adeta yeniden doğdu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sergen Yalçın’ın vazgeçilmezi oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın hem Barış’ı hem de Ozan’ı, sezon öncesi yapılacak olan hazırlık kampına götüreceği öğrenildi.
İki futbolcu burada beklentileri karşılarsa, yeni sezonda kadroda yer alacaklar.
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