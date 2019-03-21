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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.03.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Barış Alıcı'ya kamp şansı doğdu

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Barış Alıcı'ya kamp şansı doğdu

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Ozan Tufan’ı Alanyaspor’a, Barış Alıcı’yı ise Sadık transferi kapsamında Yeni Malatya’ya kiraladı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Ozan Tufan’ı Alanyaspor’a, Barış Alıcı’yı ise Sadık transferi kapsamında Yeni Malatya’ya kiraladı.

Özellikle Ozan, yeni takımında adeta yeniden doğdu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sergen Yalçın’ın vazgeçilmezi oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın hem Barış’ı hem de Ozan’ı, sezon öncesi yapılacak olan hazırlık kampına götüreceği öğrenildi.

İki futbolcu burada beklentileri karşılarsa, yeni sezonda kadroda yer alacaklar.

Ozan Tufan antrenmanlarda güç depoluyorSüper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından çalışmalarına dair bu paylaşımı yaptı.
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Fenerbahçede Ozan Tufan ve Barış Alıcıya kamp şansı doğdu

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