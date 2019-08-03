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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Kolarov'da diretiyor

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Fenerbahçe'de yönetim, sakatlanan Hasan Ali’nin yer aldığı sol bek mevkisini kuvvetlendirmeye yöneldi ve ilk aday da Aleksandar Kolarov.

Stoper, ön libero, kanat ve forvet takviyeleri yapmak isteyen Kanarya’nın Kolarov’daki en büyük engeli Roma Kulübü. İtalyanların 4 milyon Euro istemesi, Fenerbahçe’nin ise 2.5 milyon Euro civarında kalması görüşmeleri tıkadı.

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CAGLIARI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, bugün çalışmalara başlayacak. 7 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de İtalyan ekibi Cagliari ile oynanacak sezon açılış maçının hazırlıklarına start verilecek. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından Sivasspor ile 10 Ağustos’ta deplasmanda yapılacak mücadele için ayın 9’unda İstanbul’dan hareket edecek.

DENİZ TÜRÜÇ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Deniz Türüç’ün transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, resmi siteden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki orta sahanın transferi için oyuncunun kulübü Kayserispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir” ifadeleri kullanıldı. Deniz’le 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 145 MAÇTA, 28 GOL Deniz Türüç, 2015-2016 sezonu başında Hollanda Ligi takımlarından Go Ahead Eagles’ten geldiği Kayserispor’da 4 sezonda 145 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 28 gol atmayı başardı.

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