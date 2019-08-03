Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Kolarov'da diretiyor
Fenerbahçe'de yönetim, sakatlanan Hasan Ali’nin yer aldığı sol bek mevkisini kuvvetlendirmeye yöneldi ve ilk aday da Aleksandar Kolarov.
Stoper, ön libero, kanat ve forvet takviyeleri yapmak isteyen Kanarya’nın Kolarov’daki en büyük engeli Roma Kulübü. İtalyanların 4 milyon Euro istemesi, Fenerbahçe’nin ise 2.5 milyon Euro civarında kalması görüşmeleri tıkadı.
CAGLIARI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Dünü izinli geçiren Fenerbahçe, bugün çalışmalara başlayacak. 7 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy’de İtalyan ekibi Cagliari ile oynanacak sezon açılış maçının hazırlıklarına start verilecek. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından Sivasspor ile 10 Ağustos’ta deplasmanda yapılacak mücadele için ayın 9’unda İstanbul’dan hareket edecek.
DENİZ TÜRÜÇ FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Deniz Türüç’ün transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, resmi siteden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki orta sahanın transferi için oyuncunun kulübü Kayserispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir” ifadeleri kullanıldı. Deniz’le 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 145 MAÇTA, 28 GOL Deniz Türüç, 2015-2016 sezonu başında Hollanda Ligi takımlarından Go Ahead Eagles’ten geldiği Kayserispor’da 4 sezonda 145 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 28 gol atmayı başardı.
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