Roma'dan flaş Kolarov paylaşımı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin Roma'nın yıldız ismi Aleksandr Kolarov ile anlaştığı haberleri, bazı yayın organlarında çıkmasıyla İtalyan Kulübü'nden yapılan paylaşım ses getirdi.
Roma, Aleksandr Kolarov için el sallamalı ve imza emojilerini içeren bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki videoda ise Rus sol bekin, hayranlarının formalarını imzaladığı görüldü. Bu paylaşım, "Kolarov yola mı çıktı?" yorumlarını beraberinde getirdi.
👋 ✍️ #LOSCRoma pic.twitter.com/v882qbjhIg— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2019
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