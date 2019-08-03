Åženol GÃ¼neÅŸ FenerbahÃ§e'nin transferlerini eleÅŸtirdi!

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Udinese'ye 2-0 maÄŸlup olduÄŸu hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
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MÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Abdullah AvcÄ± ve oyuncularÄ± ziyaret etmesi sorulan GÃ¼neÅŸ ÅŸu aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±:
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"Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ben hoca olduÄŸum zaman. Daha sonra da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Hepsi TÃ¼rkiye'yi temsil ediyor, biz de TÃ¼rkiye'yi temsil ediyoruz. KulÃ¼pler bizim iÃ§in Ã¶nemli. BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 senem geÃ§ti. AyrÄ±ca onun da Ã¶zel bir tarafÄ± var."
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"OyuncularÄ± ve hocayÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Kendilerine bu sezon iÃ§in baÅŸarÄ±lar diledim. BÃ¼tÃ¼n kulÃ¼plere gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Avrupa'ya geldiÄŸimizde Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor, FenerbahÃ§e, Avusturya Wien, Rapid Wien ve Schalke takÄ±mlarÄ±nda var olan oyucularÄ± gÃ¶rmek istiyoruz.
"Bir de aynÄ± zamanda Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman MÃ¼nih ve Amsterdam'da kamp yerleri vardÄ±, onlara baktÄ±k."
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"Daha da Ã¶nemlisi takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rk futbolunun temeli olduÄŸunu ve piramidin tepesinde de TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek herkesle birlikte olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sadece Abdullah hoca deÄŸil, birÃ§ok kulÃ¼pte benimle oyuncu olarak beraber olan hocalar da var."
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"Erol HocayÄ± da gÃ¶rdÃ¼m. Aykut hoca, RÄ±za hoca hepsini gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–nemli olan Ã¼lke futbolunun kalkÄ±nmasÄ±na birlikte el atmaktÄ±r. GÃ¼zel bir ambiyans var. Hem diÄŸer takÄ±mlara hem de BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ±mÄ±za da baÅŸarÄ±lar diliyorum. UmarÄ±m gÃ¼zel bir sezon olur"
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"SCHALKE'DE LEVENT, GÃ–RKEM, AHMED KUTUCU GÄ°BÄ° Ä°SÄ°MLER VAR, ONLARI GÃ–RME ÅžANSIM OLDU"Â
Schalke 04'Ã¼n bugÃ¼n Aytemiz Alanyaspor ve Villarreal ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nÄ± takip ettiÄŸini ve Alman ekibinde birÃ§ok TÃ¼rk futbolcunun olduÄŸunu ifade eden GÃ¼neÅŸ sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
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"Fransa'ya karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼lecek bir galibiyet elde ettik"
"Yeni bir oyuncu grubumuz var. Bu rekabet iÃ§erisinde yeni oyuncular da olacaktÄ±r. Schalke'den Suat'Ä±n durumu var. Villareal-Schalke ve Schalke-Alanyaspor maÃ§Ä± vardÄ± bugÃ¼n, dolayÄ±sÄ±yla yetiÅŸmek zorunda kaldÄ±m."
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"Orada da Levent, GÃ¶rkem, Ahmed Kutucu gibi oyuncular vardÄ± ve onlarÄ± da gÃ¶rme ÅŸansÄ±m oldu. Schalke'de birÃ§ok TÃ¼rk oyuncu var, takÄ±mÄ±n yÃ¼zde 25'i TÃ¼rkler yani. "
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"Ancak Almanya'da Ã§Ä±karÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah hepsi baÅŸarÄ±lÄ± olur, harmanlarÄ±z. Ã–ncelikle yarÄ±ÅŸta Ã¶nde olmamÄ±z lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu."
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BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÃ¶neticiler Ahmet KavalcÄ±, Serdal AdalÄ± ve Alanyaspor BaÅŸkanÄ± Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun yer aldÄ±ÄŸÄ± bir mecliste konuÅŸan GÃ¼neÅŸ, FenerbahÃ§e'den sÃ¶z aÃ§Ä±lÄ±nca ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:
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Ã‡OK ADAM ALDILAR AMA KALÄ°TE DÃœÅžÃœK
"Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'ten Ã§ok onlarÄ±n stoperlere ihtiyacÄ± var. 2 stopere ve bir orta sahaya ihtiyacÄ± var. Forvet hattÄ± belli iÅŸte ileride Vedat Muriqi, solda Rodrigues, saÄŸa da Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'Ã¼ aldÄ±lar... Ã‡ok adam aldÄ±lar. AdamlarÄ± Ã§ok ama nitelik olarak, kalite olarak dÃ¼ÅŸÃ¼k."