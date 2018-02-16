E Devlet'tte soyağacı sorgularken buna dikkat! Soyadlarındaki mağduriyet için kritik açıklama

"Alt-üst soy raporu"nda bir gecede 3 milyon 109 bin 468 belge üretildi. Hizmet çerçevesinde verilen belgelerde 1800'lü yıllarda yaşayanların soyadlarının yer almasının nedeni de belli oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce e-Devlet üzerinden verilen "Alt-üst soy raporu" hizmeti kapsamında, 23.00 ila 07.45 saatlerinde üretilen belge sayısı 3 milyon 109 bin 468 oldu. "Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfasının yeniden açıldığı 14 Şubat gece yarısından bu sabaha kadar cevaplanan istek sayısı ise 8 milyon 141 bin 756'ya ulaştı.

"Mağduriyetlerin önlenmesi için kayıtlar olduğu gibi muhafaza edildi"

Öte yandan, "Alt-üst soy raporu" hizmeti çerçevesinde verilen belgelerde 1800'lü yıllarda yaşayanların soyadlarının yer almasının nedeni de belli oldu. AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 21 Haziran 1934'te kabul edilen ve 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile ilgili uygulama, 1720 numaralı Soyadı Nizamnamesi ve 20/1 sayılı Soyadı Talimatnamesi'ne göre yapıldı.

Her aile reisi il, ilçe ve bucaklarda kurulan "Soyadı Tespit ve Tescil Komisyonları"na soyadını yazılı olarak bildirdi, bu soyadları nüfus aile kütüklerine tescil edildi. 2 Temmuz 1936'da ise bildirim süresi sona erdi. "Alt-üst soy raporu"nda, Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ölü olduğu halde kayıtlarda sağ görünenlere, ölümleri daha sonraki yıllarda tescil edilen ve ölüm tarihleri itibarıyla Soyadı Kanunu'ndan önce ölen kişilere verilmiş olan soyadları, kendisi ve kanuni mirasçılarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kayıtlarında olduğu gibi muhafaza edildi.

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Ay ve gün bilgisi tamamlandı



Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde "Genel Müdürlük, nüfus kayıtlarına göre vatandaşların Hicri veya Rumi tarihle yazılmış nüfus olaylarının tarihlerini miladi yıla çevirerek aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve günü belli olmayanların da eksikliklerini tamamlamaya yetkilidir. Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç olarak alınır." hükmü yer alıyor.

Genel Müdürlüğün 2 Kasım 2012 tarihli ve 121166 sayılı oluruna istinaden doğum tarihlerinde ay veya gün bulunmayan kayıtlarda ay ve gün bilgisi tamamlandı.

Alt Üst Soy Raporu"nda MERNİS'te yer alan kayıtlar esas alındı

Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar ise 1904 yılı yazımına ait.



Bu kayıtların olmadığı yerlerde 1925 yılında yersel yazım yapıldı. Yersel yazım yapılan yerlerdeki MERNİS kayıtları da 1925 yılı yazımına ait. e-Devlet Uygulaması üzerinden sunulan "Alt Üst Soy Raporu" hizmetinde MERNİS'te yer alan kayıtlar esas alınıyor. MERNİS'in veri tabanında yer alan kayıtlar ile e-Devlet Uygulaması üzerinden alınan "Alt Üst Soy Raporu"ndaki kayıtlar arasında herhangi bir fark bulunmuyor.

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