Sosyal medyayı ayağa kaldıran bağış!

Yeni Amasyaspor'un 'Şehzadeler' adını taşıyan taraftar grubu, Kurban Bayramı nedeniyle aldıkları koçu, Amasya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verdiler. Yaptıkları bağışı duyurmak isteyen taraftarlar, koçu ayakları bağlı bir şekilde önlerine yatırıp çektikleri fotoğrafı grubun sosyal medya hesabından paylaştılar. Halkın Sesi'nden Mete Çağdaş'ın haberine göre, kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, yapılan hareketin çok çirkin bir hareket olduğunu ileri sürerek, fotoğrafın grubun sosyal paylaşım sitesinden kaldırılmasını istediler.









