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    Sosyal medyayı ayağa kaldıran bağış!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:17

    Bölgesel Amatör ligi (BAL) ekiplerinden yeni Amasyaspor’un taraftar grubunun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulundukları kurbanlık koçla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmaları tepkilere neden oldu.

    Yeni Amasyaspor'un 'Şehzadeler' adını taşıyan taraftar grubu, Kurban Bayramı nedeniyle aldıkları koçu, Amasya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verdiler. Yaptıkları bağışı duyurmak isteyen taraftarlar, koçu ayakları bağlı bir şekilde önlerine yatırıp çektikleri fotoğrafı grubun sosyal medya hesabından paylaştılar. Halkın Sesi'nden Mete Çağdaş'ın haberine göre, kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, yapılan hareketin çok çirkin bir hareket olduğunu ileri sürerek, fotoğrafın grubun sosyal paylaşım sitesinden kaldırılmasını istediler.


    Sosyal medyayı ayağa kaldıran bağış

    Etiketler: amasyaspor , Kurban Bayramı , bağış , Sosyal Medya , tepki
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