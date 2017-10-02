Son dakika! Türklerin öldüğü yangın 'kundaklama' çıktı

Fransa’nın Mulhouse şehrinde bir sosyal konutta çıkan yangında üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralanmıştı. Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinde yer alan bir sosyal konutta çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı duyuruldu. Olayla ilgili Fransız savcılığı tarafından açıklama yapıldı. Savcılık, olayın 'büyük ihtimalle' kundaklama olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu açıklanmıştı. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor. Mulhouse kentinde çok sayıda göçmenin yaşadığı biliniyor.

20 KİŞİ KURTARILDI

Binada yaşayan 20 kişinin itfaiye erleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi. AFP'ye konuşan Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner, "Korkunç bir şey, bütün kent bu trajedi nedeniyle şoke oldu" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.