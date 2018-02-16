Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika... Özel Birlikler kuşattı... Cinderes'te çatışma var!

    Son dakika... Özel Birlikler kuşattı... Cinderes'te çatışma var!

    Uğur ERGAN - ANKARA
    16.02.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    CNNTürk muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Cinderes bölgesinde TSK ve ÖSO unsurlarıyla teröristler arasında çatışma çıktı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Cinderes bölgesinden son görüntüler
    • Cinderes bölgesinden son görüntüler
    • Cinderes bölgesinden son görüntüler
    • Cinderes bölgesinden son görüntüler

    TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtının 27’nci günü olan dün, terör örgütü PYD-PKK’nın yuvalandığı Cinderes bölgesini kuşatmıştı. Kent merkezine giden yollar kontrole alınırken, yetkililer, meskûn mahal çatışmaları konusunda uzman olan özel birliklerin Cinderes çevresine konuşlanmaya başladığını, koşulların uygun hale gelmesi durumunda bu operasyonların başlayabileceğini söylemişti.

    BURSEYA’DA ELLER TETİKTE

    Zeytin Dalı Harekâtının 9’uncu gününde teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor. Askeri birlikler ilerleyişini sürdürürken, alan güvenliğini sağlayan komandolar oluşturdukları üs bölgelerinde PYD/PKK’lı teröristlerin her türlü hareketini izliyor.

    TSKdan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması

    Komandolar mevzilerde gece görüşlü dürbünlerle sürekli gözetleme yaparken, bir yandan da elleri tetikte bölgenin güvenliğini sağlıyor. Uzun menzilli silahlarla teröristlerin her türlü sızma girişimine anında karşılık veren askerler, teknolojinin tüm imkânlarından yararlanıyor. İHA ve SİHA’ların desteğiyle yürütülen harekâtta, teröristlerin beton bloklarla güçlendirdiği savunma hatları gün boyunca Fırtına obüsleri, tank ve havan atışlarıyla yerle bir ediliyor.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: TSK , Cinderes , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri