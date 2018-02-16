Son dakika... Özel Birlikler kuşattı... Cinderes'te çatışma var!

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtının 27’nci günü olan dün, terör örgütü PYD-PKK’nın yuvalandığı Cinderes bölgesini kuşatmıştı. Kent merkezine giden yollar kontrole alınırken, yetkililer, meskûn mahal çatışmaları konusunda uzman olan özel birliklerin Cinderes çevresine konuşlanmaya başladığını, koşulların uygun hale gelmesi durumunda bu operasyonların başlayabileceğini söylemişti.

BURSEYA’DA ELLER TETİKTE

Zeytin Dalı Harekâtının 9’uncu gününde teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor. Askeri birlikler ilerleyişini sürdürürken, alan güvenliğini sağlayan komandolar oluşturdukları üs bölgelerinde PYD/PKK’lı teröristlerin her türlü hareketini izliyor.

Komandolar mevzilerde gece görüşlü dürbünlerle sürekli gözetleme yaparken, bir yandan da elleri tetikte bölgenin güvenliğini sağlıyor. Uzun menzilli silahlarla teröristlerin her türlü sızma girişimine anında karşılık veren askerler, teknolojinin tüm imkânlarından yararlanıyor. İHA ve SİHA’ların desteğiyle yürütülen harekâtta, teröristlerin beton bloklarla güçlendirdiği savunma hatları gün boyunca Fırtına obüsleri, tank ve havan atışlarıyla yerle bir ediliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR