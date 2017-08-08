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    Son dakika!.. Bodrum'da şiddetli deprem

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:41

    Bodrum'da bir deprem daha... Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 10.42'de Pınarlıbelen-Bodrum merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü önce 5.1 ardından 5.3 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Bodrum’da tatil yapan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Çok kuvvetli bir depremdi” dedi.

    Bodrum'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Pınarlıbelen-Bodrum merkezli depremin büyüklüğü 5.3. Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde depremin derinliği 1.6 kilometre olarak yer aldı.

    AFAD: BÜYÜKLÜK 4.3, DERİNLİK 11.03

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9. AFAD, depremin yaklaşık 11.03 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşlar sosyal medyadan depremi çok şiddetli şekilde hissettikleri mesajlarını paylaştı.

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    GÖKOVA'DA 3.4...

    AFAD verilerine göre saat 10.46'da Gökova açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Gökova açıklarında saat 10.53'te ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü.

    Son dakika.. Bodrumda şiddetli deprem

    SABAHA KARŞI GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE 4.3

    Bodrum'da sabaha kadar da bir çok deprem meydana geldi. Gökova Körfezi açıklarında bugün sabah 04.46'da da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 17,49 kilometre olarak açıklanmıştı. 

     

    Etiketler: deprem , muğla , söke , bodrum
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