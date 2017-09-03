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    Son dakika... Kuzey Kore'de korkutan deprem

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 07:18 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 07:58

    Kuzey Kore'de ilk belirlemelere göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) daha sonra depremin büyüklüğünü 6,3 olarak revize ederken, şiddetli sarsıntının Kuzey Kore'nin uluslararası balistik füze denemesi sırasında meydana geldiği belirtiliyor.

    Kuzey Kore'de yerin yaklaşık 10 kilometre altında ilk belirlemelere göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), daha sonra Kuzey Kore'deki depremin büyüklüğünü 6,3 olarak güncelledi.

    Güney Kore kaynaklarına göre deprem, Kuzey Kore'nin uluslararası balistik füze denemesi sırasında meydana geldi. Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: Kuzey Kore , Güney Kore , DEPREM , Son dakika , füze denemesi
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