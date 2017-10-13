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    Genelkurmay'dan son dakika İdlib açıklaması! İşte ilk fotoğraf

    Uğur ERGAN / hurriyet.com.tr
    13.10.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Astana Süreci kapsamında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, dünden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı belirtildi. Açıklamayla birlikte fotoğraf ve görüntü de paylaşıldı.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır."

    TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü ifade edildi.

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    TSK açıklamasıyla birlikte bölgedeki birliklerden fotoğraf ve görüntü de paylaşıldı.

    Genelkurmaydan son dakika İdlib açıklaması İşte ilk fotoğraf

    NELER YAŞANIYOR?

    Astana'da üç garantör ülkenin çatışmasızlık bölgesi kurulmasında uzlaşıya vardığı Suriye’nin İdlib bölgesinde gece saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Türk Özel Kuvvetleri beş günlük keşif çalışmasının ardından saat 22.15 itibariyla İdlib’e girdi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; operasyonda 30 zırhlı araçla 100’den fazla Türk askeri yer aldı.

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    Askerlerin Kayseri Komando 1. Tugay Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) ile Mavi Berelilerin (Kayseri Komando), yapılan müzakereler sonucu Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) boşalttığı yerlerden Suriye’ye girdiği öğrenildi.

    Genelkurmaydan son dakika İdlib açıklaması İşte ilk fotoğraf


    ÖSO kaynakları, Türk askerinin Cilvegözü’nün doğusundaki At Dana civarında Keperlusin bölgesinden İdlib’e geçtiğini ve yerel halkın Mehmetçiği sevinç gösterisiyle karşıladığını söylediler.

    İdlib gerçekleriİdlib gerçekleri

    Genelkurmaydan son dakika İdlib açıklaması İşte ilk fotoğraf

    Türk gözlemci kuvvetinin ilk konvoyu, 8 Ekim’den bu yana keşif yapan Özel Kuvvetler timlerinin bu görevlerini tamamlaması ve olumlu rapor vermesinden sonra İdlib bölgesine girdi. Gözlemci kuvvetin görev yapacağı noktalar arasında İdlib-Afrin sınır hattındaki Bereket Dağı mevkiinin de olduğu belirtiliyor. Astana’da varılan uzlaşıya göre; İdlib bölgesinin batısında toplam 14 ayrı gözlem noktasında Türk askeri görev yapacak.

    DAHA FAZLA ASKER GİDECEK

    Astana’da varılan uzlaşıda garantör ülkelerden 500’er askerin İdlib’deki çatışmasızlık bölgelerinde görev yapması planlanmıştı. Ancak uzmanlar, gözlemci kuvvet olarak görev alacak asker sayısının daha fazla olabileceğini, bu nedenle İdlib’e intikalin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini söylediler

    İHA'LAR İSTİHBARAT TOPLUYOR

    Türk Özel Kuvvetleri ile Kayseri 1. Komando Tugayı’nın İdlib bölgesine girişi öncesi dün sabahtan itibaren insansız hava araçları da (İHA) havadan gözlem yaptı. Keşif çalışmaları başladığında havada gözlemi bir İHA yaparken, dün iki İHA havalandı. İHA’lardan biri Afrin bölgesinin Türkiye sınır hattını gözlerken, diğeri Reyhanlı ve İdlib bölgesi üzerinde uçtu. İHA’lar bölgedeki hareketlilikle de ilgili sürekli istihbarat topladı.

    Etiketler: Son dakika
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