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    'Esad yanlıları Afrin'e girdi' iddiası için Erdoğan'dan flaş açıklama

    AA - ANKARA
    20.02.2018 - 19:38 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Makedon Cumhurbaşkanı Ivanov ile ortak açıklama yaptı. Esad rejimine yakın milislerin Afrin'e girdiği iddiasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi. Erdoğan, "Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." diye konuştu.

    Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la Beştepe’de baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Daha sonra İvanov’la ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

    ÖLÜRÜZ DE DÖNMEYİZ

    “(Yunanistan’la Makedonya’nın yaşadığı isim sorunu) Makedonya’nın Avrupa, Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi kritik öneme haizdir. Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanışan ülke olduk bugün neredeysek bundan sonra da aynı yerde olacağız. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz oradan bir daha dönmeyiz.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

    - Makedonya ile ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele aldık. İkili ticaret hacmimizi daha yukarılara çekebiliriz.

    - Makedonya'daki yatırımları artırmak arzusundayız.

    - Makedonya terörle mücadele konusunda işbirliğimizi arttırma konusu ortaya koymuştur.

    - Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı adımları görmek istiyoruz. FETÖ terör örgütünü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız.

    "BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER"

    Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette.

    Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.

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    Etiketler: erdoğan , makedonya , açıklama , son dakika
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