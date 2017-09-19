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    Son dakika... Erdoğan ile Trump bir araya geldi

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 23:12 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 23:24

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yemekte bir süre sohbet etti. Erdoğan ile Trump'ın resmi görüşme tarihi ise 21 Eylül olarak duyurulmuştu.

    Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

    Erdoğan, daha sonra Genel Kurul'da yaklaşık 25 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Genel Kurul salonundan ayrılan Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Temas Grubu Toplantısına iştirak etmesi bekleniyor. 

    TRUMP'LA SOHBET

    Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından heyet üyeleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

    Son dakika... Erdoğan ile Trump bir araya geldi

    Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından, Erdoğan'ın yemekte ABD Başkanı Trump ile birlikte samimi bir fotoğrafı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemek sırasında tercüman vasıtası ile bir süre sohbet etti.

    GÖRÜŞME 21 EYLÜL'DE

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, 72'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri ve Trump'ın programı hakkında bilgi vermişti. 

    McMaster,  ABD Başkanı Trump'ın 21 Eylül'de Erdoğan ile görüşeceğini açıklamıştı.

     

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    Etiketler: erdoğan , trump , abd , yemek , YEMEK
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