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    Son dakika... Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li Tezcan'a suç duyurusu

    İHA
    31.10.2017 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

    NE OLMUŞTU?

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulup sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Dün Tekirdağ'a giden Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Faşist diktatör, diktatörün şeddelisi" ifadelerini kullanmıştı.

    İBRAHİM KALIN: UTANÇ VESİKASI

    Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabından Tezcan'a sert tepki göstermiş, "CHP’li Bülent Tezcan’ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal yollara başvurulacaktır" demişti.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Tezcan'a "Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Büyük bir düşmanlık hissi var. Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir. Geçmiş bunun tanığıdır" sözleriyle tepki göstermişti.

    Etiketler: CHP'li Bülent Tezcan , suç duyurusu , son dakika
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