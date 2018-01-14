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    Son dakika... Canan Kaftancıoğlu'na soruşturma açıldı

    DHA
    14.01.2018 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Dün CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'na soruşturma açıldı.

    DHA'nın haberine göre Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu.

    Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

    CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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    Etiketler: trt
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