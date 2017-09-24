Son dakika! Barzani referandum kararını açıklıyor

Barzani canlı yayında referanduma ilişkin kararını açıklıyor. Barzani, IKBY'nin bu kararı almasına Bağdat'ın zorladığını belirtti. Canlı yayında konuşan Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini belirtti. Barzani "25 Eylül'de yani yarın, kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı. IKBY Başkanı, "Bağdat hükümeti Peşmergeye tek fişek göndermediği gibi maaş ve bütçeyi de kesti. Kürdistan'ı yok sayma retoriğini terk etmediler. Tüm bu sorunların çözümü için çok çalıştık. Ama Bağdat bunu kabul etmedi" ifadesini kullandı. BARZANİ: BAĞDAT İLE İYİ KOMŞU OLACAĞIZ IKBY Başkanı, "Bundan sonra Bağdat ile olan diyaloğumuz iyi bir komşu olmak esasında olacak" ifadesini kullandı. Barzani, bölgedeki Kürtlerin sadece bağımsızlıkla güvenliklerini sağlayabileceklerini öne sürdü. İRAN HAVA SAHASINI KAPATTI Öte yandan, İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçuşları durdurduğu açıklandı.

Yarın IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi verilen kararla ilgili konuşan İran'ın en üst düzey güvenlik birimi sözcüsü Keyvan Hosravi, IKBY'den yapılacak uçuşlara da hava sahalarını kapattıklarını aktardı. Husrevi, "İran'dan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.

Haberde Irak merkezi yönetiminin İran'ın IKBY'ye sınırlarını kapatması talebinde bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun yarın yapılacağını tekrarladı.

BARZANİ CEPHESİNDEN ERKEN SAATLERDE BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan Kubis'i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Barzani ve Kubis'in yarın yapılması planlanan referandumu ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamaya göre, uluslararası toplum ve BM'nin referandumun iptal edilmesi çağrıları hakkında Barzani, Kubis'e, "referandumun demokrasinin en sade hali olduğunu belirterek, halkın kararını verdiğini, bundan geri dönüş olmayacağını ve 25 Eylül'de referandumun sonuçlanacağını" söyledi.

Barzani ayrıca "Bağdat ile görüşmelere açık olduklarını, kapıların kapatılmadığını, sınır ve diğer meseleleri çatışmadan uzak barışçıl bir ortamda görüşebileceklerini" kaydetti.

IKBY'DEKİ TARTIŞMALI REFERANDUM KARARI

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.

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