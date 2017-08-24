Son dakika... Bahçeli'den önemli açıklamalar: Gerekirse savaş sebebi sayılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Genel Merkez’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

Vakit kaybına tahammül kalmamıştır. Milletin kafası karışık sıkıntıları fazladır.

Türkiye’nin bölünmesi için çalışan mihraklar faaldir.

Sınırlarımızda bir terör devleti kurmak hemen ardından nefesini açmak için Akdeniz’e ulaştırılması için çalışılıyor.

ABD’nin destek verdiği PKK/PYD’ye yeni bir örgüt kurdurup Fırat Kalkanı bölgesine saldırtmayı planlaması müttefiklikle uyuşmamaktadır.

Türk milletine seri katillere pabuç bırakacak kadar zayıf olmadığı kısa sürede gösterilmelidir.

Hayat hakkımıza suikast hazırlığı son aşamaya gelmiştir. Hedef aslında Türk milletinin mevcudiyetidir.

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli arayışlar esasen Türkiye odaklıdır. Bütün dikkatler ülkemize çevrilmiştir.

Aslında bir Türkiye sorunu çıkartmak için herkes işbaşındadır.

İdlib’e yönelik operasyon hazırlığı Türkiye’nin iyice köşeye sıkıştırılmasını hedeflemektedir.

İRAN İLE ORTAK OPERASYON DÜŞÜNCESİ OLUMLU

Rusya’nın kafası karıştır. ABD ise PKK’ya alan açma çabasındadır.

İran ile ortak operasyon düşüncesi bize göre olumludur. İran’ın tutumu müspettir.

İran’ın Barzani’nin korsan referandumuna mesafeli tavrı, Rusya ve ABD’nin itirazları kayda değerdir.

Ekim ayında Türkiye ve İran’ın Kandil’e operasyon taahhüdü belli çevreleri rahatsız etmiştir. Kandil dümdüz edilmelidir.

“GEREKİRSE SAVAŞA SEBEBİ SAYILMALIDIR”

Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır.

Milli gücümüzü ne pahasına olursa olsun göstermeliyiz. Peşmerge yönetimi Türk milletini sabrını zorlamaktan vazgeçmelidir.

PAZARCIYLA UĞRAŞMAK DEĞİL, 15 TEMMUZ'UN ANA ELEMANLARINI SİYASİ AYAKLA BİRLİKTE CEZALANDIRMAK GÖREVDİR

Ederi 1 dolar olan FETÖ insanlığın utanç vesilesidir. FETÖ’cü canilerin son ferdine kadar burunlarından fitil fitil getirilmelidir.

Pazarcıyla çaycıyla uğraşmak değil, 15 Temmuz'un ana elemanlarını siyasi ayakla birlikte deşifre edip cezalandırmak görevdir.

Suçlu suçsuz ayrımına dikkat edilmedikçe daha nice 15 Temmuzların yaşanması olasıdır.

Bu hesaplaşma yapılmazsa vebal herkesin üzerinde olacaktır.

'Bu cemaat benim, şu grup senden' diyerek devletin hücrelerine sızma girişimleri yine kötü sonuçlar doğuracaktır.

Devlet, Türk milletinin siyasi teşkilatlanması egemenliğinin güvencesidir.

ADİL ÖKSÜZ İSİMLİ TERÖRİSTİN TÜRKİYE'DEN NASIL ÇIKTIĞI MUAMMA

Özellikle Alman siyasetçilerin iç siyaseti tahkim etmek için yaptıkları ipe sapa gelmez değerlendirmeleri gözümüzden kaçmamaktadır.

Adil Öksüz isimli teröristin Türkiye’den nasıl çıktığı muammadır, gizemini korumaktadır.

Almanya hükümeti bu şerefsizin ülkelerinde olup olmadığını ne doğrulamakta ne de yalanlamaktadır.

Almanya firari sanıkların derhal iadesini sağlamalıdır.

TÜRK MİLLETİ, ALMANYA'NIN ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

Türk milleti, Almanya'nın şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. Herkes haddini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir. Bu çerçevede MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan, samimiyetle desteklemektedir.

ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNİN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ POLEMİKLER SİYASİ HAVAYI KİRLETMEKTE... CHP BUNDAN SİYASİ ÇIKAR SAĞLAMA HEVESİNDE

Bize göre anamuhalefet partisi liderinin tutuklanmasıyla ilgili polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermekte, siyasi havayı kirletmektedir. Bilinçli, sistematik, defolu, kara bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ortada fol yok, yumurta yokken, yalnızca Cumhurbaşkanının anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi, muhalefetin güçlenmesini kelepçeye bağlaması bize göre trajikomiktir

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