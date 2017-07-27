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    Snapdragon 836 işlemci taşıyacak ilk telefon

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 05:43Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:06

    Sonbaharda kullanıcılarıyla buluşması beklenen Google Pixel 2'nin, Snapdragon 836 işlemcisi taşıyacak ilk telefon olması bekleniyor.

    Google’ın yeni akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL, büyük ihtimalle sonbaharda yeni kullanıcılarıyla buluşacak. Galaxy Note 8 ile gelmesi beklenen Snapdragon 836, Google Pixel 2’yle gelerek Pixel 2'nin Snapdragon 836 işlemcisini kullanan ilk telefon olacağı öngörülüyor. Qualcomm Snapdragon 835 ise Galaxy S8, Galaxy S8+, HTC U11 ve OnePlus 5 gibi telefonlarda bulunuyor.

    Daha önceden çıkan haberlerde ise Google'ın yeni Pixel telefonlarında Snapdragon 835 işlemci kullanılacağı söylenmişti. Ancak Google'ın Pixel telefonlarının Qualcomn Snapdragon 836 işlemciye sahip olması büyük önem taşıyor.

    Etiketler: Google , pixel 2 , snapdragon , işlemci
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