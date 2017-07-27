Snapdragon 836 işlemci taşıyacak ilk telefon

Google’ın yeni akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL, büyük ihtimalle sonbaharda yeni kullanıcılarıyla buluşacak. Galaxy Note 8 ile gelmesi beklenen Snapdragon 836, Google Pixel 2’yle gelerek Pixel 2'nin Snapdragon 836 işlemcisini kullanan ilk telefon olacağı öngörülüyor. Qualcomm Snapdragon 835 ise Galaxy S8, Galaxy S8+, HTC U11 ve OnePlus 5 gibi telefonlarda bulunuyor.

Daha önceden çıkan haberlerde ise Google'ın yeni Pixel telefonlarında Snapdragon 835 işlemci kullanılacağı söylenmişti. Ancak Google'ın Pixel telefonlarının Qualcomn Snapdragon 836 işlemciye sahip olması büyük önem taşıyor.