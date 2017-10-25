Şimdi de başbakan yardımcısı sancısı

DAHA olası bir koalisyon hükümetinin bu yasama dönemindeki hedefleri üzerinde doğru dürüst detaylara geçilmeden, gündeme personel tartışmaları yerleşti.

Yeşiller Partisi’nden, kendilerinden bir politikacının da başbakan yardımcısı olması yönünde yüksek sesler çıkmaya başladı.

Her ne kadar partinin Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt, “Böyle bir talebimiz yok” dese de, belli ki parti içinde bu konuda farklı düşünenler var.

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Alman Anayasası’nın 69’uncu maddesinin 1’inci bendine göre, yalnız bir başbakan yardımcısı atanır.

Bu maddede aynen şöyle denilmektedir: “Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter.”

Yani, “Federal başbakan, federal bakanlardan birini yardımcılığına (başbakan yardımcısı) atar.”

Evet, Alman Anayasası çok açıktır.

Bu madde ışığında ikinci bir başbakan yardımcısı atanması mümkün değildir.

Böyle bir şey ancak Alman Anayasası’nın bu maddesinin değiştirilmesiyle mümkündür.

Kaldı ki, Almanya 23 Mayıs 1949 tarihinden beri geçerli olan Alman Anayasası’nın bu maddesiyle şimdiye kadar sorunsuz bir biçimde yaşamıştır.

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Ancak Alman Anayasası’nın bu maddesinde bir şey daha dikkat çekmektedir.

Söz konusu maddede der bundeskanzler denilmektedir.

Yani bu maskülen-erkek bir sözcüktür.

Aynı maddede ernennt einen bundesminister (maskülen-erkek) denilmektedir.

Ve seinem (maskülen-erkek) stellvertreter (maskülen-erkek) denilmektedir.

Yani bu maddenin her yanı erkek kokmaktadır.

O yıllarda Alman Anayasası’nı yapanların akılına belli ki, bir kadının bir gün gelip de başbakan olacağı gelmemiştir.

Oysa ki, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Başbakanı 22 Kasım 2005 tarihinden beri Angela Merkel’dir.

Nerdeyse 12 yıldır.

Yani Angela Merkel, der bundeskanzler değil die bundeskanzlerindir (feminen-dişi).

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Dünyanın çeşitli kesimlerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması tartışmalarının gündeme iyice yerleştiği bu günlerde, Alman Anayasası’nın bu maddesinde bir düzelti yapılması da insana daha mantıklı gibi gelmektedir.

Ayrıca Alman Anayasası’nın aynı maddesinin 2’nci bendinde, “Federal başbakanın veya bir bakanın görevi her halükarda yeni Federal Meclis’in ilk oturumuyla birlikte sona erer; bunun dışında federal bakanın görevi, federal başbakanın görevinin diğer nedenlerle sona ermesi halinde de sona erer” denilmektedir.

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Evet, yeni seçilen 709 milletvekilli Federal Meclis’in ilk oturumu dün yapıldı.

Aynı gün öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile tüm Bakanları Bellevue Sarayı’nda kabul edip, görevden alınma belgelerini takdim etti.

Ancak buna rağmen Başbakan Angela Merkel de, Federal Meclis Başkanı olarak yeni bir görev üstlenen Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’nin dışındaki tüm bakanlar görevlerine devam edecek.

Hem de yeni bir hükümet kuruluncaya kadar.

Kaç hafta, kaç ay sürürse sürsün.

Çünkü Alman Anayasası’nın 69’uncu maddesinin 3’üncü bendinde, “Federal başbakan, cumhurbaşkanının isteği üzerine, federal bakanlar ise federal başbakan veya federal cumhurbaşkanının isteği üzerine kendilerine bir halef atanana kadar görevlerine devam ederler” denilmektedir.

Evet, işte Cumhurbaşkanı Steinmeier’in isteği üzerine hem Başbakan Angela Merkel, hem de bakanlar görevlerini şimdilik sürdürecekler.

Angela Merkel başbakanlığında yeni bir hükümet kurulması halinde de, muhtemelen bazı eski bakanlar da koltuklarını koruyup görevlerine devam edecek.