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    Sığınmacılar oturma eylemini 4. gün bitirdi

    AA
    29 Ağustos 2017 - 09:59Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 09:59

    Avusturya’daki Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmemek için başkent Viyana’da dört gündür sürdürdükleri oturma sona erdi.

    TARİHİ Votiv Kilisesi önünde, ülkelerine iade işlemlerinin durdurulması amacıyla oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara, aralarında Avusturyalıların da bulunduğu binin üzerinde kişi destek verdi.
    Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde göstericiler, Afganistan’ın hiçbir bölgesinde can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak, özellikle İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’dan sınır dışı edilme sürecinin durdurulmasını talep etti.
    Gösteriyi düzenleyen Cavid Rahimi, yetkililerin oturma eylemini uzatma taleplerine olumsuz yanıt verdiğini, bu nedenle eylemlerine son verdiklerini belirterek, “Bir sonraki adımımız Avusturya parlamentosu önünde bir gösteri düzenleyerek sesimizi daha çok kişiye duyurmak” dedi.
    Votiv Kilisesi’nin önündeki parkta 4 gün boyunca eylemlerini sürdüren göstericiler, daha sonra dağıldı.

    Etiketler: AVUSTURYA , Afgan , Viyana , oturma eylemi
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