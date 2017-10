Siaysetteki ahlaki düzeyi kadınlar yükseltir

“Ben kadınlar siyasete damga vursun, daha fazla siyasete girsinler diyorum ama bu yetmez. Hayatın her alanında kadınların olması lazım. Kadınlar gücünü damga olarak Türk siyasetine vururlarsa emin olun Türk siyasetinin çehresi değişir. Emin olun Türkiye o zaman çağdaş uygarlığı yakalayacaktır.

Kadınların siyasette daha fazla yer alması gerekiyor. Kadınlar siyasete damga vurmak zorundadır. Kadınlar siyasete girdiği ölçüde, siyasetteki ahlaki düzey, tartışmalarındaki düzey yükselecektir, Türk siyaseti daha saygın yerde olacaktır. Bugün ülkemin içinde bulunduğu durumdan ben nasıl kaygı duyuyorsam, çok daha fazlasını ülkemin kadınları duyuyor. İster muhtar, ister ev kadını olsun gidişten ciddi endişeler duyuyorlar. Hep birlikte güzel Türkiye’de yaşamak, hep birlikte kadın erkek eşitliğinin olmasını istiyoruz, kadınların siyasete damga vurmasını istiyoruz.



MUHTARA PAY ÖNERİSİ

Demokrasinin en saf tecelli ettiği seçimler muhtarlık seçimleri. Bu açıdan muhtarlık seçimlerini önemsiyoruz. Muhtarlara gereken önemi siyaset kurumu veriyor mu? Muhtarların oturacak yerleri yok. Eğer bir kişi seçimle geliyorsa mahalle veya köyün oyunu alıyorsa, onun oturabileceği bir makam olmalıdır. Bu makamı sağlamak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin görevidir. Lütfu değil görevidir. Belediyeler emlak vergisi topluyor. Bu emlak vergilerinden bir miktar muhtarlığa pay ayrılabilir. Telefon, internet harcamaları, ilgili belediye tarafından karşılanması lazım. Nüfusu belli oranı geçiyorsa belediye tarafından muhtara sekreter verilmesi lazım. Hepimiz gelip geçiciyiz ama muhtarlık kurumu kalıcıdır.



Parlamentoya düşen bir görev de muhtarlıklarla ilgili özel bir düzenleme yapmak. Muhtar arkadaşımız o kanunu eline aldığında kendisiyle ilgili bütün düzenlemeleri o kanunda görmeli. Her muhtar her kanunu bilmek zorunda değil ama eğer bir kanun varsa okur ve görevini bilir. Sizin mahallenizle ilgili belediye meclisinde karar alınır ama haberiniz olmaz. Yasal düzenlemeyle muhtarın bulunduğu mahalle ile ilgili bir sorun görüşülecekse, o mahallenin muhtarı kararın alınmasında söz ve karar sahibi olmalıdır.



KADINLARA KOTA SÖZÜ

Biz CHP olarak yüzde 33 cinsiyet kotası getirdik seçimlerde. Ama milletvekili seçimlerinde uygulanabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılması lazım. Hangi milletvekili sizi ziyarete gelirse ilk söyleyeceğiniz ‘Neden cinsiyet kotası getirmiyorsunuz’ olmalı. Biz buna hazırız, getirsinler. Cinsiyet kotasını getirerek, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak Türkiye’nin çehresini değiştirebiliriz. Erkek egemenliğini kırıp, kadın-erkek eşitliğini sağlayabiliriz.”



OHAL ELEŞTİRİSİ: HUKUKUN İŞLEMESİNİ ENGELLİYOR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva’yı kabul etti. OHAL, 15 Temmuz sonrası yaşananlar ve Avrupa Birliği’yle ilişkiler görüşüldü. Silva, “Türkiye’nin bir an önce OHAL’den kurtulması ve yeniden demokrasinin tesis edilmesini desteklediklerini” söyledi. Kılıçdaroğlu da, “Cumhurbaşkanı ve yargı tarafsızlığını kaybetti. OHAL uygulamaları Türkiye’de huhukun işlemesini engelliyor. Cezaevlerinde birçok tutuklu gazeteci ve aydın var. Türkiye’de hukuk hiç vakit kaybetmeden yeniden tesis edilmeli” diye konuştu.