Yılın 12 ayı Adana Tabiat Parkları

Torosların heybetli göğsünden akan Seyhan’la Ceyhan Nehri’nin, topraklarına bereket kattığı Çukurova neresidir bilir misiniz? Bir efsaneye göre Seyhan ve Adana ismi Adana civarına savaşarak gelen gök tanrısı Uranüs’ün Adanus ve Sarus adındaki oğullarından gelmektedir. Hitit etkisinde kalan Fenikeliler ise bitki tanrılarının adı olan Adonis’i bereketli topraklarından dolayı Adana’ya isim olarak vermiştir. Türkler ise Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova demişlerdir. Çukurova’nın tarihteki adı Kilikya’dır. Yörede çok sayıda beylik, devlet ve krallık kurulmasının sebebi bölgenin konumu ve tabii zenginliklere sahip olmasıdır.





Bu zenginliklerden birisi de Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koruma altına aldığı, Çukurova’nın insanları cezbederek kendine hayran bırakan, büyüleyici güzellikleriyle hafızalardan silinmeyen ve Torosların ihtişamı altında dinlenmek isteyenler için Adana Tabiat Parkları…

Torosların gölgesinde bir serinlik: Dağılcak Tabiat Parkı

Bölge halkının ruh ve beden sağlığı ile kolektif-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak orman içerisinde yer alması, deresi, manzara güzelliği, bitki örtüsü, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, şehir gürültüsü ve kirliliğinden uzak temiz havası ve rekreasyonel faaliyetlere hizmet edebilecek potansiyele sahip olması sebebiyle;

Çukurova ile kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda uzanan Toros Dağları’nın birleştiği bölgede yer alan Dağılcak Mesire Alanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca tabiat parkına dönüştürülmüştür. Dağılcak Tabiat Parkı’nın tamamında bölgenin bitki örtüsü, coğrafik ve jeolojik yapısına bağlı olarak orman ekosistemi hüküm sürmektedir. Alanın doğusunda Dağılcak Deresi, güneyinde Kozan Baraj Gölü bulunmakta ve alan ormanlarla çevrilidir.

Neler Yapılır?

Dağılcak Tabiat Parkı’nın doğusunda bulunan Dağılcak Deresi, yıl boyu akışkanlığa sahip olup büyüleyici sesi ve görselliğiyle sahaya zenginlik katmaktadır. Kozan çevresinde yer alan tarla ve bahçelerin sulanması amacıyla, şehrin 5 km kuzeyinde Kilgen ve Kırksu Derelerinin birleştiği bölgede inşa edilen Kozan Baraj Gölü yöre halkı için önemli bir rekreasyon alanıdır. Çeşitli sportif faaliyetlerin (kano, kürek, su sporları, bisiklet, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşleri vs.) gerçekleştirebileceği özelliklere ve bu tür sporların yapılabileceği tabii altyapıya sahip bir alandır. Ayrıca tabiat yürüyüşü, sportif olta balıkçılığı, eko turizm, at binme vs. açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Dağılcak Tabiat Parkı, yöre halkı tarafından mesire ve günübirlik aktiviteler için kullanılan, çevresi kızılçam ormanları ve Kozan Baraj Gölü ile çevrilidir. Ayrıca Kozan-Feke karayolu üzerinde bulunması sebebiyle seyahat edenler için bir mola noktasıdır. Alan içinde ihtiyaçlara cevap verebilecek otopark, mescit, büfe, çay ocağı, piknik masaları, çeşme, çocuk oyun ve spor alanları bulunmaktadır.

Nereler Gezilir?

Kozan Kalesi: Kalkerden meydana gelen oldukça dik bir tepe üzerinde bulunan kale, Kozan ilçesinin tam ortasında ve bulunduğu coğrafyaya hâkim bir konumdadır. Anavarza'ya 36 km uzaklıkta olan Kozan Kalesi, Çukurova’yı çevreleyen Dağ Kaleleri zincirinin dördüncü halkasını teşkil eder. İki grup halinde inşa olunan kalenin 44 kule ve burcu vardır. Güneydeki tahkimat grubunun ortasında ve zirvede iç kale bulunmaktadır.

Kilikya Manastırı: 1292–1921 yılları arasında Kilikya Ermenilerinin merkezi olan Sis Ermeni Manastırı, Kozan Kalesi eteklerinde bulunmaktadır. Ermeni dünyasının en önemli manastırlarından biri olan Kilikya Ermeni Manastırı’na ait kalıntılar kale eteklerinde adeta tarihe direnmektedir. Kale çevre düzenleme proje kapsamında bu bölgede, arkeolojik açık hava müzesi, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, çeşme gibi aktivitelerin yer aldığı çevre düzenleme projesi hayata geçmiştir. Bu bölge şehre çok yakın konumu sayesinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır.

Karasis Kalesi: Kozan ilçesinin yaklaşık 12 km kuzeyindeki Karasis Kalesi’nin M.Ö. 3. yy’da Seleukoslar döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Oldukça dik bir yamaç üzerine yapılan kale, Kozan Baraj Gölü’ne hâkim bir konumdadır.

Yaylalar: Tabiat parkının bulunduğu Toros Dağları, sahip olduğu çok zengin tabii değerler ile doğa sporlarına yönelik büyük bir yayla turizmi potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Yayla yerleşimleri yönünden çok zengin olan bölgede, Gedikli, Suluhan, Düzağaç, Horzum, Çulluuşağı, Akkaya, Savruk gibi yaylalar bulunmaktadır. Doğayla iç içe olan yayla evleri bölgenin yöresel mimarisinin güzel örnekleridir.

Ne Yenir?

Yemek çeşitleri bakımından yöre oldukça zengindir. Akdeniz mutfağını bütün özellikleriyle tabiat parkında bulunan kır lokantasında ve turizme açılan konaklarda tatmak mümkün.

Bölgede hamur işleri, içli köfte, kebap çeşitleri, sakatat lezzetleri (paça, şırdan, mumbar…), buğday ürünlerinden elde edilen (un, bulgur, yarma, dövme) yemekler, Akdeniz’in bol yeşillikli kısırı ve çiğ köfte lezzeti sunulmaktadır. Narenciye çiçekleri kokulu bal çeşitleri, zeytinyağı, halka tatlı satış yerleri mevcuttur.

Nerede Kalınır?

Yaverin Konağı: 1890'lı yılların sonlarında inşa edilmiş olduğu düşünülen yapı, yüksek, taş avlu duvarları, kemerli giriş kapıları, taş zemin katlar gibi Kozan ilçesindeki tarihi yapıların karakteristik özelliklerini barındırmaktadır. Yapı, geniş bir açık sofa ile güneye yönlendirilmiştir. Ara katta odalar doğrudan sofaya açılmaktadır.

L şeklindeki yapının bir diğer kanadındaki odalara balkondan ulaşılmaktadır. Bütün döşeme ve kirişler ahşaptır. Ara kata taş basamaklarla, üst katlara ise ahşap basamaklarla ulaşılmaktadır. Yapının üzeri ise Marsilya kiremidi ile örtülmüştür. Ön ve arka avlularda birer su kuyusu bulunmaktadır. Bunların haricinde ilçe merkezinde resmi kurumların mevcut misafirhaneleri bulunmaktadır. Adana iline yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı da ilçeye ziyareti kolaylaştırmaktadır.

Ulaşım

Adana-Kayseri bağlantısını sağlayan önemli bir yol güzergâhı üzerinde yer alan Dağılcak Tabiat Parkı’nın Kozan ilçe merkezine uzaklığı 17 km’dir. 10 m genişliğindeki asfalt kaplı Kozan-Feke devlet karayolu Dağılcak Tabiat Parkı’nı kuzey güney yönünde ikiye bölmektedir. Şehirlerarası bir yol üzerinde yer almasıyla birlikte Kozan Baraj Gölü çevresi üzerinde olması, çevresinde birçok köyün ve yaylalıkların olması tabiat parkının ulaşım imkânını arttırmaktadır.

Adana merkez ilçeleri Seyhan ve Yüreğir’e olan uzaklığı 90 km, Aladağ’a olan uzaklığı 53 km, İmamoğlu’na 32 km, Feke’ye 43 km, Karaisalı’ya 151 km’dir.

Ormanın Akdeniz’e açılan penceresi: Karataş Kumluk Tabiat Parkı

Karataş Kumluk Tabiat Parkı, Adana ilinin Karataş ilçesinde yer almakta ve güney tarafı tamamıyla Akdeniz’e bakan alan, kızılçamlardan oluşmaktadır. 2011 yılında tabiat parkı olarak tescil edilen Karataş Kumluk Tabiat Parkı, sahilin hemen yanında ormanlık bir alana sahip olması açısından oldukça değerli bir yerdir.

Alanda yapılan arkeolojik kazılar sonucu varılan bulgular bizleri; Hititler, Luvi Krallığı, Kizavatna Krallığı, Makedonya Krallığı, Pers Satraplığı, Selevokid Krallığı, Grek Yunan site devletleri dönemine, Roma'dan Bizans İmparatorluğu’na, buradan Kilikya Krallığı’na, sonra İslamiyet’le Abbasiler’e Hamedan Krallığına, sonra Memlükler’e ve Osmanlılar’a kadar uzanan zaman tünelinde yaşatır.

Neler Yapılır?

Tabiat parkında çadırlı kamp alanları bulunmaktadır. Ayrıca tabiat parkından sahile açılan kapılardan geçerek denize girilebilmektedir. Denize sıfır olan tabiat parkı deniz aktiviteleri için oldukça uygundur.

Şehir insanına rekreaktif imkanlar sunan tabiat parkının bulunduğu yöre, deniz kenarında plaja sahip tek alan olması insanlara şehrin gürültüsünden uzak ormanla olma imkanı tanımaktadır. Tabiat park alanı, genellikle piknik amaçlı kullanılmakta, bunun yanı sıra kampçılık, gezi ve spor aktivitelerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Ne Yenir?

Balıkçılığın yaygın olduğu Karataş ilçesinde balık ve közde döner en önemli yemek türüdür. Yöresel lezzetlere hayran kalacağınızı garanti ederek yolunuz düştüğünde özellikle balık ve közde dönerin tadına bakmanızı tavsiye ederiz.

Nerede Kalınır?

Karataş ilçesinde bulunan otel ve pansiyonlarda kalınabileceği gibi alan içinde bulunan çadırlı kampta denizin, çamların ve tabiatın sesiyle dinlenmek yapılabilecek en güzel konaklama şeklidir.

Ulaşım

Kumluk Tabiat Parkı, Adana il merkezine 45 km mesafede bulunan Karataş ilçesinde bulunmaktadır. Karataş ilçe merkezinin doğusunda yer alan Kumluk Tabiat Parkı ilçe merkezine yaklaşık 2 km mesafededir.

Masal diyarı: Belemedik Tabiat Parkı

Belemedik Tabiat Parkı, 704 m yüksekliğindeki ismini aldığı Belemedik Yaylası Mevkii’nin yakın çevresinde yer kalmaktadır. Genel olarak tabii sınırlara dayanan tabiat parkının kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısı ormanlık alanlarla çevrilidir.

Alanda Adana-Ankara tren yolu geçmekte ve Belemedik de istasyon bulunmaktadır. Belemedik Yaylası, zengin doğa manzarası ile tamamen bakir durumdadır. Ayrıca I. Dünya Savaşı'nda burada vazife yapan Alman personelin kullandığı yapılar ve mezarlık mevcuttur. Yerli halk, Çakıt Suyu kıyısında kurulmuş Belemedik'te taş ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde konaklamaktadır.

Yaban hayatı yönünden hayli zengin olan yörede yabankeçisi, yabandomuzu ve yırtıcı kuşlar gözlemlenebilir. Alanın sembolü sayılabilecek ve her yerde rastlanabilecek yaban keçisi ön plana çıkan türdür. Saha çok az düz, tepelik ve çoğunlukla dalgalı bir arazi yapısına sahiptir. Alanda orman, dağ ve akarsu ekosistemi yer almaktadır.

Neler Yapılır?

Tabiat parkı zengin biyoçeşitlilik barındıran ormanı ile orman altı ekosistemi gözlem ve inceleme maksatlı olarak kullanılabilir. Pozantı’nın Adana ile ulaşımının kolay olması ve ilçenin Toros Dağları üzerinde bulunması yayla turizminin gelişmesini sağlamıştır. Genellikle 600 m yükseklikten sonra başlayan yaylalar, gerek serinliği ve gerekse iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlarının sağladığı bol oksijenli havası ve görsel değerleri sebebiyle çok rağbet görmektedir. Alanın dikkat çeken diğer bir özelliği ise yürüyüş turlarına uygun durumda bulunan Çakıt Vadisi (Taş Durmaz Vadisi) üzerinde bulunmasıdır.

Doğa yürüyüşleri, kamp, yaban hayatı gözlemi, fotosafari, tırmanma gibi birbirinden güzel etkinliklerin yapılabildiği Belemedik Tabiat Parkı yemyeşil bitki örtüsü ve karlı zirveleriyle Anadolu’nun en güzel seyahat noktalarından biridir. Tabiat Parkı’nın, farklı rekreasyonel aktivite günübirlik kamp alanları, akarsu üzerinde olta balıkçılığı, ormanlık alanda bisiklet ve yürüyüş yolları, kamp alanları, şehir teras yerleri, çoban köşkleri, kayalık alanlarda hiking-kaya tırmanışı imkanları mevcuttur.

Ne Yenir?

Yemek çeşitleri bakımından yöre oldukça zengindir. Pozantı ve Karaisalı ilçemizde sadece yöreye has birçok yemek hala yaşatılıyor ve günlük hayatta da yeniyor. Bunlar; kebap, lahmacun, domatesli bulgur pilavı, ekmek aşı, ovalamaç, dövme pilavı, sıkma, börek, buraya özgü bazlama, et yahnisi, içli köfte, kesme, kısır, şaştım aşı, küncülü çörek, pırasa böreği, yoğurtlu dövme, analıkızlı, teleme, yoğurtlu kabak olarak sayılabilir.

Ulaşım

Adana ilinin kuzeybatısında yer alan Belemedik Tabiat Parkı, Pozantı ve Karaisalı ilçe sınırlarındadır. Adana'ya 117 km, Pozantı'ya 9 km, bağlı bulunduğu bir diğer ilçe olan Karaisalı ilçe merkezine ise 18 km mesafededir.

Tabiat parkına Ankara veya İstanbul gibi büyükşehirlerden karayolu ile ulaşılmak istendiği takdirde E-90, 0-21 otoyolu veya D-750 karayolu kullanılarak Pozantı çıkışından Belemedik Yaylası’na devam edilir. Adana’dan trenle veya Pozantı’ya kadar otoyol ile daha sonra Pozantı üzerinden asfalt yol ile ulaşım imkânı mevcuttur.

Fotoğraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı