Yeni Şanlıurfa’yı keşfetmek…

Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yazıyı hazırlarken son derece keyif alıyorum. Çünkü uzun zaman sonra Şanlıurfa’nın turizm anlamında yatırımlarına canlı gözle şahit oldum. Değişiklikleri, şehir mimarisinin değişimini, yeni müzeleri yerinde görme fırsatım oldu. Belli ki Mardin ve Gaziantep arasında Şanlıurfa da kendi potansiyelini fark etmiş artık. Hadi gelin gezilecek yiyecek neler var burada bir bakalım.

Şanlıurfa Gezilecek Yerler

Balıklıgöl

Hikâyesini hatırlarsınız. Dönemin kralı Nemrut bir rüyasını yorumlatır ve yorumlayan kişi “bu sene doğan bir erkek çocuk tarafından öldürüleceksiniz” der. Hal böyle olunca Nemrut tüm erkek çocukları öldürtür. Aralarında Hz. İbrahim kalır ve annesi tarafından bir mağaraya bırakılır. Fakat 10 yaşında tekrar döndüğünde bu sefer de Nemrut tarafından günümüzde gördüğünüz kaleye çıkartılır ve şuan Balıklıgöl olan ateşin içine atar. Fakat Hz. İbrahim atıldığında ateşler su, odunlar ise balık olur.

Aynzeliha Gölü

Hz. İbrahim’in hikâyesini yukarıda okudunuz. Kral Nemrut’un kızı Aynzeliha, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığını görünce o da arkasından atlar ve Balıklıgöl’ün hemen yanındaki göle düşer. O sırada da bu gölün oluştuğu söylenir. Günümüzde gölün çevresi çay bahçesi. İçinde ise tekne ile tur atabilirsiniz.

Mevlid-i Halil Külliyesi – Dergah Camii

Hz. İbrahim’in doğduğu mağara olarak biliniyor burası. Şehrin en önemli camisi olmasının yanı sıra buradan çıkan suyun zemzemden sonra en değerli, şifalı su olduğuna inanılıyor.





Şanlıurfa Kalesi

Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer burası. Buraya geldiğinizde çocuklar resmen elinizden tutuyor ve abi iki sütunla fotoğrafını çekeyim mi diye soruyorlar. Öyle de tatlılar ki, peki abim dersin. Efendim kalenin simgesi iki sütun. Bunun sebebi ise Hz. İbrahim’in mancınık sistemiyle ateşe atıldığı. Bu yüzden de iki sütundan destek alındığı söyleniyor. Kale son yıllarda biraz yeşillenmiş bunu gördüğüme gerçekten pek sevindim.

Şanlıurfa Müzesi

Şanlıurfa Müzesi beni benden aldı! Dışarıdan kocaman heybetli bir bina içinde öyle güzel dekor edilmiş bir müze var ki gerçekten çok etkilendim. İnsanlık tarihinin nereden nereye geldiğini, Göbeklitepe’nin hikâyesini ve Roma döneminden topraktan çıkan eserleri burada görebilir, inceleyebilirsiniz. Harika bir müzik sistemiyle dinlenerek ve keyifle dolaştığınız müzede iki üç saat rahatlıkla harcanabilir.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Şanlıurfa Müzesi biletinizde buraya da ek ücret ödemeden giriş yapabiliyorsunuz. Bölgede en iyi mozaik müzesi Gaziantep’te o kesin fakat Şanlıurfa Müzesi de görülmesi gereken güzellikleri bünyesinde taşıyor. Yine son derece ferah ve profesyonelce hazırlanmış bir müzede eserlerin üzerinde camdan bir yürüyüş yolu üzerinde ilerliyorsun ve sürekli sağlı sollu mozaikleri inceliyorsun. En belirgin mozaik bir esir ve yanında gelen zebra. Diğerleri ise farklı sebeplerden günümüze gelemediği için yarım hep. Ama kısa da olsa görmeniz gereken etkileyici bir müze.





Takoran Vadisi ( Baki Köyü )

Burası yeni Halfeti olarak geçiyor. Turizme kazandırılmaya çalışılan bir yer. Peki, Takoran Vadisine nasıl gidilir? Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda Siverek ilçesinden tabelaları takip ederek Takoran’a yol almak mümkün. Burada Takoran’a geldikten sonra kanyonda tekne turu yapabilir veya doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Son derece keyifli, keşfe açık bir yer.

Halfeti

Halfeti, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın ortak değeri olsa da belediyesi Şanlıurfa’ya ait olduğu için burada anlatıyorum. Şanlıurfa’dan 120, Gaziantep’ten ise 110 km uzaklıkta, buraya geldiğimizde gezilecek yerler Savaşan Köyü ve Rumkale. Savaşan Köyünde batık camiyi ister yanındaki kafelerden vs. iner fotoğraflayabilir isterseniz tekneden görüntüleyebilirsiniz. Rumkale için ise teknenizle konuşarak hemen karşı kıyısından fotoğraflayabilirsiniz.

Harran

Şanlıurfa’nın güneyine Akçakale’ye doğru giderken 40 km uzaklıkta Harran bölgesini ziyaret edin derim. Bölgede ağaç yetişmemesi nedeniyle kerpiç olarak bilinen evlerden yapılan yapılardan bölgede 900’den fazla varmış. Bu evlerin en büyük özelliği ahşap malzemesinin olmaması, yazları meşhur sıcakta serin, kışları ise sıcak olması. Bir evde zamanında çok fazla aile yaşarmış hepsi aynı evde yaşar ve hayat denilen avluda sosyalleşirlermiş. Günümüzde bu durumu yaşayan insanlar hâlâ var. Harran da hâlâ yerleşim mevcut. Bölgede iki tane örnek Harran evi var. Amaç kültürü anlatmak, yaymak. Bunlardan birisi Harran House olarak geçen Harran Evi. Diğeri ise Harran Kültür Evi olarak geçen bir yer.

Göbeklitepe

Dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’de öyle güzel bir müze yapılmış ki hayret edersin. Dünyanın medeniyetine yön veren ve Mısır Piramitlerinden bile 6000 yıl eski olduğu değerlendirilen bu tapınakta son dönemin en güzel müzesi yer alıyor. Tüm dünyanın aktığı bir yere de bu yakışırdı zaten. Şehir merkezinden 14 km uzaklıkta yer alan Göbeklitepe’de hologram ve belgesel odaları, kazı alanı ziyareti, müze shop ve kafe olmak üzere bazı bölümler var. Özellikle hologram kısmı çok profesyonelce hazırlanmış. Kazı alanında ise ziyaret son derece etkileyici. ‘T’ şeklinde hazırlanan tapınak taşlarının her biri 40-50 ton ağırlığında. Üzerindeki kabartmalar için ise en az 300 saatlik bir çalışmaya ihtiyaç var. Dönemin şartlarında yerleşimler hep su kenarında olurken burada neden böyle büyük bir emek verilmiş bilinmiyor.

Şanlıurfa’da nerede ne yesem?

Ciğerci Aziz Usta: Meşhur ciğerci Aziz Usta olarak da biliniyor. Çarşıda eski dükkânında hala. Kendisi ciğeri getirir. Masalarda bulunan soğan, isot, tuz ile sen kendi dürümünü kendin yaparsın. Mis gibi hizmet! Ciğer ve ayran kişi başı 15 TL.

Cevdet Usta: Meşhur Birecik işi Haşhaş kebabı için aklınızda olsun

Dedecan Ocakbaşı: Patlıcan kebabında Gaziantepliler oldukça iddialı olsa da burasının da az kalır yanı yok gibi. Önerilir efendim.

Taşsaray: Biraz protokol mekânı gibi olsa da son derece güzel, nezih bir mekân. Misafir ağırlayabileceğiniz, derli toplu bir yer.

Altın Restoran: Şanlıurfa’da en çok tavsiye aldığım mekândır. Birçok kebap çeşidinin bulunduğu güzel bir mekân. Lezzetleri de tatmin edici seviyede.