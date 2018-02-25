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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerZeynep ZORBüyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk
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Zeynep ZOR

Büyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk

İsviçre Alpleri denilince akla sadece İsviçre’de yer alan dağlar gelmesin. Alpler, çoğunluğu İsviçre’de bulunan fakat tüm Orta Avrupa’yı çevreleyen Fransa ve İtalya’yı da kapsayan dağ silsilesi… Hatta ülkemizdeki Toros Dağları da Alpler’in son uzantıları... Burada gezilecek birçok kasaba var. Hepsi de rüya gibi. Sanki bir masalın içinde buluyorsunuz kendinizi…

Zeynep ZOR / Instagram: @zey_zor)
Zeynep ZOR
Zeynep ZORGezgin

Alpler’i ziyaret etmenin şu sıralar tam zamanı, tabi kış tatili için düşünürseniz. Bahar aylarını tercih ederseniz de her yer yemyeşil… Direkt uçuş olmadığı için Zürih, Bern veya Cenevre’ye giderek araç kiralayıp dağlara çıkabilirsiniz. Eğer muhteşem manzaraları farklı şekilde deneyimlemek isterseniz tren yolculuğu yapmanızı öneririm. Gözlerinize inanamayacaksınız… Alpler denince akla gelen birçok yer var. Mesela Alp Dağları’nın en yüksek noktasında yer alan Mont Blanc veya Zermatt, Bern, Monte Rosa…

Büyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk


Bizim tercihimiz Adelboden’dan yana oldu. Meşhur Blausee Gölü’nün hemen yanındaki dağın arkasında bulunan bu minik kasaba çok eğlenceli. Yamaçlarda konumlanmış ahşap yapılardaki otellerde keyif yapmaktan kendinizi alamayacaksınız. Sıcak havuzları ile ünlenmiş olan bu bölgede hemen hemen her otelin SPA merkezi var ve ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Eksi 15 derecede 33 derece sıcaklığındaki açık havuzda harika dağ manzarasına karşı keyif yapıp dinlenebilirsiniz. Tam bir doğa harikası olan manzaralar gözlerinizi kamaştıracak. Kayak pistlerinin de oldukça dik olduğu belirtmek isterim. Eğer fazla tecrübeniz yoksa bu bölgede biraz zorlanabilirsiniz. Oteller kayak takımlarını kiralık verebiliyor. Skipass ücretsiz olduğu için dilediğiniz kadar zirveye çıkabilirsiniz.

Büyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk

Adrenalin tutkunlarına özel

Alpler’de olmazsa olmaz aktivitelerden bir kaçı; dağ ve kaya tırmanışları, kampçılık ve yamaç paraşütü. Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz. Adelboden’de otellerin yanı sıra birçok mağaza, kafe ve restoran bulabilirsiniz. Eğer çocuklu bir aileyseniz çok eğlenceli vakit geçireceğinizden hiç şüphem yok. Adelboden bölgesinin bulunduğu rakımdan dolayı kulaklarda her hangi bir basınç veya baş ağrısı problemi yaşamıyorsunuz. Yollar o kadar düzenli ve temiz ki, arabanızı güvenle kullanabilirsiniz. Eğer trenle gittiyseniz şehir içinde kol gezen otobüslerden faydalanabilirsiniz.

Büyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk
Büyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk

Herkesin elinde bir kızak

Burada kayak sporunun yanı sıra büyük küçük demeden herkes kızağını sırtlayıp eğlencesine bakıyor. Küçük tepelerden kendilerini bırakıyorlar. Biz de yaptık ve çok eğlendik. Özellikle çocukların ve hâlâ çocuk kalanların en büyük eğlencesi. Adelboden bölgesine yarım saat uzaklıktaki Blausee Gölü mutlaka görülmeye değer. Dünyada birçok yer gezdim ama böyle güzel bir manzara ile henüz karşılaşmadım. Göle giriş ücretli. Arabanızı park ettikten sonra beş dakikadan daha az bir mesafeyi yürüyorsunuz. O büyülü yol zaten size nasıl bir manzarayla karşılaşacağınıza dair ipuçları veriyor. Ağaçların, dağların suya yansıması, suyun yeşil ve mavi renginin bembeyaz karlar ile ahenkle dans etmesi...

Büyülü İsviçre Alpleri’nde rüya gibi yolculuk

Heidi’nin evine ziyaret

Turistik yerlerden bir diğeri ise 7’den 70’e hepimizin izlediği Heidi karakterinin dedesi ile yaşadığı ev. ‘Heidiland’ diye geçen bu bölge dağın yamaçlarında yer alıyor. Kısa bir tırmanıştan sonra Heidi’nin evine ulaşıyorsunuz. Burası gerçekten çizgi filmdeki ile aynı. Ahşap ve şömineli sıcacık bir dağ evi. Dedesinin sandalyesi, bahçelerindeki inekler, mutfaktaki eşyalarına kadar her şey yerli yerinde… Eğer Heidi izleyenlerdenseniz ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Kaynak: Zeynep ZOR / Instagram: @zey_zor)

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