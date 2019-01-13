Vapurdan inince başlayan semt

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Yücel SÖNMEZ YazılarıVapurdan inince başlayan semt
GeriYücel SÖNMEZ Vapurdan inince başlayan semt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Murat ŞAKA
13.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Vapurdan inince başlayan semt

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Vapurdan inince başlayan semt

İstanbul’un tanıdığımızı sandığımız semtlerine biraz daha yakından bakmaya bu hafta Kanlıca ile devam ediyoruz. Boğaziçi’nin bu asude semtinde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nün 1988’deki açılışına kadar hâlâ meralar bulunduğunu, yok oluşlarıyla meşhur Kanlıca yoğurdunun darbe aldığını biliyor muydunuz? Ya da bugünün dar sokaklarının eskiden birer dere yatağı olduğunu...

Fuat Selim Ramazanoğlu ne tarihçi ne sosyolog ne de arşivci; o aslında bir mimar. Ama doğup büyüdüğü, yedi kuşaktır yaşadığı Kanlıca’nın bugüne kadar yapılmamış detayda ve titizlikte kitabını yazdı. Yazımı 13 yıl süren, geçmişten günümüze semtin röntgenini çeken çalışmanın yapılma nedenini ise kitabın ithaf cümlesi açıklıyor: “Küçük hatıralar samimi kalplerde daima büyük yer tutar. Kanlıcalıların anısına...” Fuat Selim Ramazanoğlu ve İstanbul kültür tarihi konusunda araştırmacı Cengiz Özdemir ile sıfır derecede dört saate yakın İstanbul’un Boğaziçi semti Kanlıca’yı gezdik, içimiz ısındı.

Vapurdan inince başlayan semt



Kanlıca iskelesinin hemen bitişiğindeki İsmailağa Kahvesi’nde buluşuyoruz. Burası 120 yıllık ve cam kenarına oturduğunuzda kendinizi Boğaz sularının içinde hissediyorsunuz. Güzel olansa o soğuk havada içinde değilsiniz ve enfes bir manzaraya bakıyorsunuz. Araştırmacı Cengiz Özdemir, semt tarihinin kırılma noktalarını anlatıyor. Örneğin FSM Köprüsü’nün Kanlıca meralarını nasıl yok ettiği ve bunun Kanlıca’daki yoğurt üretimine etkileri gibi. Kısa süre sonra sohbetimize Fuat Selim Ramazanoğlu da katılıyor. Osmanlı’da kapı kethüdalığı yapan ailesine 200 yıl önce Kanlıca’da yer verilmiş, 1901-1902 yıllarında Hacı Ahmet Bey yalısını inşa etmişler. Fuat Selim Bey de ailenin daha sonra elden çıkarmak zorunda kaldığı bu yalıda doğmuş. “Bana göre dünyanın en güzel evi” dediği yalıdan ayrılmış olsa da ondan daha çok sevdiği Kanlıca’dan ayrılamamış.

Vapurdan inince başlayan semt



Yalı hakkı bitti jiletli tel geldi

“Çok değişti mi semt çocukluğunuzdan bu yana” diye soruyorum. “Hem de çok fazla değişti. 56 yaşındayım ve bu değişimin şahidiyim” diye başlıyor anlatmaya değişimi. “Kanlıca’ya en büyük zararı beğendirmek adına uygulanan güzelleştirme anlayışı verdi, veriyor. Bu, semti garipleştirdi. Sokaklar, iskele meydanı bu talep çerçevesinde değiştirildi ve bunlar yapılırken eskiye karşı çok hoyrat davranıldı. Yamaçlara yapılan siteler sosyal dokuyu da etkiledi. Eskiden yalı bahçeleri balıkçılara açıktı. Balıkçı tuttuğu balığın bir miktarını yalının kapısına ‘yalı hakkı’ diye asar çıkardı. Şimdi yalılar jiletli teller ve kameralarla çevrili. Ben de biraz elde ne kaldıysa onu belgelemek, kayıt altına almak ve bunları geleceğe aktarmak amacıyla bu işe giriştim.” Çaylarımızı içtikten sonra kar altında gezimize başlıyoruz. Onlar anlatıyor, ben not tutuyorum. İskele meydanından başlıyoruz...

Vapurdan inince başlayan semt

Vapurdan inince başlayan semt



Mimar Sinan’ın semtteki imzası

Meydanlar genellikle bir köyün, semtin merkezini temsil eder ama burada öyle değil. Vapur iskelesinin önündeki meydan, Kanlıca’da semtin başladığı yer. İskender Paşa türbesinin bulunduğu taraftaki ağaçlarda elektriğin olmadığı dönemlerde kandillerin asıldığı kancalar hâlâ birkaç ağaçta duruyor. Meydandaki ulu çınar ise anıt ağaç ve bir zamanlar gövdesinin içinde dükkân bile işletilmiş. Meydanda bir cami karşılıyor iskeleden gelenleri. ‘Magosa Fatihi’ olarak bilinen Gazi İskender Paşa Camii, Mimar Sinan’ın çatılı camiler grubuna giriyor. İki sıra tuğla hatıllı moloz taşla örülmüş duvarlarıyla kagir bir yapı. Küçük bir külliyenin merkezi olarak 1559-1560 yılları arasında inşa edilmiş.

Vapurdan inince başlayan semt



Dar sokaklardaki küçük sürprizler

Sokaklarda yürürken, çıkmaz gibi görünen yolların sonuna kadar gidin yine de. Bazen iki evin çatısı birbirinin üzerine gelecek kadar dar olan sokakların altında bir zamanlar küçük dereler akarmış. Aslında derelerin üstünün kapatılmasıyla sokak haline gelmişler. Bu yollar küçük sürprizler de yapıyor. Örneğin sokağın birinde uzun bambulara rastlayabilirsiniz. Bir zamanlar balıkçılar tarafından olta kamışı olarak kullanılmak üzere dikilmiş, sonradan kendi hallerine bırakılmışlar, onlar da ağaç olmuş.

Vapurdan inince başlayan semt



Hanımeli süslü ahşap evler

Köyiçinin arnavutkaldırımlı sokaklarında gezerken “Ah o eski mimari” diye iç geçirmeden yürümek neredeyse olanaksız. İki ya da üç katlı cumbalı ahşap evlerin güzelliği semtin her yerine dağılmış durumda. Bu dağınıklık içinde çağdaş apartmanlara bakıp “Buraya nasıl geldik” demeden de edemiyorsunuz. Bu sokakları ve evleri eskiden hanımeli ve sümbüller süsler, kokularıyla sarıp sarmalarmış.


En güzel Boğaz manzarası bu koruda

Tıpkı evler gibi tarihi çeşmeler de sokaklara dağılmış durumda. Kimisi zamanla betonla yükselen yolun kenarında küçülse de Kanlıca’da birbirinden güzel görülecek tarihi dokuz çeşme var. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” diye başlayan o meşhur dizelerinin ilham kaynağı olan Mihrabat Korusu, Boğaziçi’nin en güzel manzarasını sunuyor. Anadolu Yakası’nın en yeşil yerlerinden biri. Sultan I. Mahmud döneminden bu yana kullanılıyor.

Vapurdan inince başlayan semt



Kıyıdaki güzellik

Özellikle 19. yüzyıldan itibaren, önde gelen devlet adamları yaz mevsimlerini Kanlıca’da geçirmeye başlamış ve semtin şöhreti de artmış. 50-100 TL’ye iskele yanındaki barınaktan kiralayacağınız tekneyle sahildeki tüm yalıları görebilirsiniz.

Vapurdan inince başlayan semt



Yoğurdun sütü artık Beykoz’dan geliyor

Halihazırda Kanlıca’da iki yoğurt üreticisi aile bulunuyor. Bunlar Ahmet Nazlı ve Mehmet Ali Sakkat aileleri. Bir zamanlar Kanlıca’nın meralarında otlayan hayvanlardan elde edilen sütler, FSM Köprüsü bu meraları yok ettiği ve hayvancılık bittiği için artık Beykoz taraflarından günlük olarak geliyor, atölyelerin kendi ürünü taze yoğurt ile mayalanıyor.

Vapurdan inince başlayan semt


‘Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy’ adlı kitap iki ciltten oluşuyor. İlk ciltte Kanlıca ve Boğaziçi coğrafyası, dokusu, tarihi ve sosyolojik yapısı, ikinci ciltte ise yapılar, yalılar ve yalı kültürü, kasır ve köşkler anlatılıyor.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle