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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Tuba Köseoğlu Okçu / tkoseoglu@hurriyet.com.tr
24.05.2016 - 00:47, Son Güncelleme:

Sait Faik’in izinde Burgazada

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
Sait Faik’in izinde Burgazada

Havalar ısınmaya başladı mı, güneş ılık yüzünü gösterdi mi, İstanbullular için hafta sonunda adalar ziyaretleri başlar. Bol oksijen, rakı-balık, yeşille mavi, denizden gelen iyot kokusu, faytonlarla gezinti hayalleriyle vapurlara akın edilir. Vakit kaldı mı da, adalardaki az sayıdaki müze, âdet yerini bulsun misali gezilir. Ben size tam tersini önereceğim: Özellikle müze gezmek için Burgazada’ya gitmenizi ve Sait Faik Abasıyanık Müzesi’ni görmenizi tavsiye edeceğim. Vaktiniz kalırsa da, dolaşırsınız, yersiniz, içersiniz, o başka...

1906-1954 yılları arasında yaşamış ünlü edebiyatçımız Sait Faik Abasıyanık, kısacık ömrünün son yıllarını Burgazada’da, bugün müze olan bu evde geçirmiş. 1938’den itibaren her yaz mevsiminde bu eve gelmiş, hastalığının ilerlemesi ile birlikte ise, 1945’ten itibaren tüm günlerini Burgazada’da geçirmeye başlamış. 1959’da müzeye dönüştürülen ve yazarın annesinin vasiyeti üzerine 1964’te Darüşşafaka yönetimine devredilen ev, tipik bir ada konağı.

Sait Faik’in izinde Burgazada

 

Sakin bir sokakta, yemyeşil bir bahçenin içinde, bembeyaz, narin bir yapı. Çok yükseklerde olmamasına rağmen, pencerelerinden adanın o muhteşem manzarası gözlerinizin önüne seriliyor. O manzaranın önünde Sait Faik’in can kattığı satırları yazdığı çalışma masasını görünce, konağa hâkim o dingin, o ilham veren havayı soluduğunuzda, kendinize sormadan edemiyorsunuz: Sait Faik olmakta acaba bu ortamın etkisi nedir?

Sait Faik’in izinde Burgazada

2000’de kapsamlı bir restorasyon sonrası yeniden ziyarete açılan müze pazartesi, salı günleri ve resmi tatiller dışında her gün 10.30-18.00 arası ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı müzede, yazarın çalışma odası, yatak odası, oturma odası türü alanlar olduğu gibi muhafaza edilmiş. Yaşamındaki başlıca kilometre taşları, diğer sanatçılarla bağlantıları, eserlerinden bölümler, ailesiyle, dostlarıyla yazışmaları, siyah-beyaz fotoğrafları, kısacası Sait Faik’e ait her şey bu ev müzede. Bir panoda da başladığı günden bu yana Sait Faik Hikâye Ödülü’ne layık bulunmuş yazarların isimleri duruyor, her yıl eklenecek yeni isimleri heyecanla bekleyerek.

Sait Faik’in izinde Burgazada

Derim ki, ‘Semaver’ mi, ‘Alemdağ’da Var Bir Yılan’ mı yoksa ‘Son Kuşlar’ mı, hangisiyse en etkilendiğiniz Sait Faik eseri, alın onu yanınıza. İstanbul’dan vapurla yola çıkın, Burgazada’da inin, hemen iskelenin karşısındaki Ergün Pastanesi’nden ponçik, yanında da bir içecek alın, adanın kokusunu içinize çeke çeke Sait Faik’in evine doğru ilerleyin. Dilerseniz en başta, dilerseniz sonra gezin müzeyi ama mutlaka bahçeye geçin. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin müzeye armağan ettiği güzel bir koltuk var bahçede, iki kişilik. İşte ona kurulun ve açın kitabınızı. Sait Faik’i Sait Faik yapan ortamın içinde, ustayla buluşun satırlarında.

Tuba Köseoğlu OKÇU
Tuba Köseoğlu OKÇU
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