Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya

Fransa’nın güneyinde yer alan Marsilya ülkenin en eski şehri. Provence Alpes Cote d’Azur Bölgesi’nin merkezinde yer almakta... Kente hava yoluyla Marsilya Provence Uluslararası Havalimanı kullanılarak ulaşılabilmekte... İstanbul’dan da her gün karşılıklı direkt uçuşlar mevcut. Yüzünü Güney Akdeniz’e çeviren kent, 57 kilometrelik bir sahil şeridiyle çevrili... Kentte ilk yerleşim ise Foçalı Yunanların gelişiyle başlamış. Liman ticareti nedeniyle birçok medeniyetten yoğun göçler alan şehirde hâlâ birçok milletten ve farklı kültürden insan yaşamakta...









Marsilya’nın seyir tepesi Notre Dame de la Garde



Marsilya’ya ulaşıp Vieux Port’ ta yer alan meşhur aynanın altından geçerek Eski Liman boyunca yapacağınız keyifli sahil yürüyüşünüzden sonra, rotanızı kentin simgesi haline gelen ve şehrin en yüksek tepesi Le Garde üzerine inşa edilmiş Bazilika’ya çevirebilirsiniz. Üstü açık nostaljik trenlerle veya otobüslerle yaklaşık 20-25 dakikada ulaşabileceğiniz Notre Dame de la Garde, Neo Bizans Mimarisi ile tasarlanmış muhteşem yapısının yanı sıra sunduğu seyir keyfiyle de hafızalarınıza kazınacak. Şehri tüm hatlarıyla kuşbakışı izleyebileceğiniz Bazilika’nın hemen akabinde, Saint Jean Kalesi’nin yanında, 40 bin metrekare üzerine kurulmuş Avrupa ve Akdeniz Medeniyetler Müzesi’nde (MuCEM ), Akdeniz coğrafyasının kültür ve tarihinin geçmişten bugüne yolculuğuna, tüm detaylarıyla şahitlik edebilirsiniz. Ayrıca Monte Kristo Kontu romanının geçtiği yer olan Chateau d’lf Kalesi, Saint Jean ve Saint Nicolas kaleleri de mutlaka görülecek listemizde.









Akdeniz ikliminin etkisi altında olan şehri farklı dönemlerde keşfetme şansına sahip olsak da kışların yağışlı, yazların oldukça sıcak olması ve özellikle Haziran – Eylül ayları arasında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyareti nedeniyle bizim Marsilya sezon önerimiz bahar ve sonbahardan yana.

Vieux Port’ da Eski Liman’ı çevreleyen irili ufaklı restoranlarda, limanda demirlemiş teknelerin muazzam görüntüsü eşliğinde Akdeniz Mutfağı’nın leziz yemeklerinin ve taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Konaklama için bizim de tercihimiz olan Vieux Port ’da yüzlerce otel seçeneği mevcut. Üstelik siz de deniz kenarındaki bu otellerden birini seçecek olursanız limanda her gün öğleye kadar kurulan taze balık pazarını, gün içerisinde sıkça rastlayabileceğiniz Afrikalı göçmenlerin eğlenceli danslarını ve daha birçok etkinliği görme şansına sahip olabilirsiniz.









Alışveriş cenneti Marsilya

Gönül rahatlığıyla, Marsilya da Paris gibi ülkenin alıveriş cennetlerinden biridir diyebiliriz. Çünkü Rue de Roma, Rue Paradis, La Canebiere, Rue de la Tour gibi envaiçeşit yerli ve yabancı markayı barındıran geniş caddelerinin yanı sıra ev yapımı sabunların, zeytinyağlarının, lavanta keselerinin, baharatçıların, antikacıların, iştahınızı kabartacak küçük renkli çikolata dükkanlarının bulunduğu Rue de St Ferreol, Rue Edmond Rostand gibi ara sokakları da size beklediğinizden fazlasını sunuyor olacak.









Konumu itibariyle Marsilya birçok seyahatinizin başlangıç veya bitiş noktası olmaya ideal bir adaydır. Çünkü Cannes ve Nice üzerinden çizeceğiniz rotayla İtalya’nın sevimli sahil kasabalarına doğru yola çıkabileceğiniz gibi, yönünüzü İspanya’ya çevirmek isterseniz de Montpellier ve Perpignan üzerinden Barcelona’nın yolunu tutabilirsiniz. Şehre sadece yarım saat mesafede yer alan balıkçı kasabası Cassis’e programınızda yer verirseniz, eminim sizin de iyikilerinizin arasında yerini hemen alacak.