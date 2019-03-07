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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Sinem KABADAYI
07.03.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya

Sinem KABADAYI
Sinem KABADAYI
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Sinem KABADAYI
Sinem KABADAYI
Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya

Fransa’nın en güzel şehirlerinden biri Marsilya… Her mevsim ilgi çekici. Eski ve yeni yapıların birbirini kucakladığı sokaklarıyla huzurlu bir bahar tatili için çok ideal. İşte size Marsilya gezi rehberi…

Fransa’nın güneyinde yer alan Marsilya ülkenin en eski şehri. Provence Alpes Cote d’Azur Bölgesi’nin merkezinde yer almakta... Kente hava yoluyla Marsilya Provence Uluslararası Havalimanı kullanılarak ulaşılabilmekte... İstanbul’dan da her gün karşılıklı direkt uçuşlar mevcut. Yüzünü Güney Akdeniz’e çeviren kent, 57 kilometrelik bir sahil şeridiyle çevrili... Kentte ilk yerleşim ise Foçalı Yunanların gelişiyle başlamış. Liman ticareti nedeniyle birçok medeniyetten yoğun göçler alan şehirde hâlâ birçok milletten ve farklı kültürden insan yaşamakta...

Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya


Marsilya’nın seyir tepesi Notre Dame de la Garde

Marsilya’ya ulaşıp Vieux Port’ ta yer alan meşhur aynanın altından geçerek Eski Liman boyunca yapacağınız keyifli sahil yürüyüşünüzden sonra, rotanızı kentin simgesi haline gelen ve şehrin en yüksek tepesi Le Garde üzerine inşa edilmiş Bazilika’ya çevirebilirsiniz. Üstü açık nostaljik trenlerle veya otobüslerle yaklaşık 20-25 dakikada ulaşabileceğiniz Notre Dame de la Garde, Neo Bizans Mimarisi ile tasarlanmış muhteşem yapısının yanı sıra sunduğu seyir keyfiyle de hafızalarınıza kazınacak. Şehri tüm hatlarıyla kuşbakışı izleyebileceğiniz Bazilika’nın hemen akabinde, Saint Jean Kalesi’nin yanında, 40 bin metrekare üzerine kurulmuş Avrupa ve Akdeniz Medeniyetler Müzesi’nde  (MuCEM ), Akdeniz coğrafyasının kültür ve tarihinin geçmişten bugüne yolculuğuna, tüm detaylarıyla şahitlik edebilirsiniz. Ayrıca Monte Kristo Kontu romanının geçtiği yer olan Chateau d’lf Kalesi, Saint Jean ve Saint Nicolas kaleleri de mutlaka görülecek listemizde.

Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya

Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya


Akdeniz ikliminin etkisi altında olan şehri farklı dönemlerde keşfetme şansına sahip olsak da kışların yağışlı, yazların oldukça sıcak olması ve özellikle Haziran – Eylül ayları arasında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyareti nedeniyle bizim Marsilya sezon önerimiz bahar ve sonbahardan yana.

Vieux Port’ da Eski Liman’ı çevreleyen irili ufaklı restoranlarda, limanda demirlemiş teknelerin muazzam görüntüsü eşliğinde Akdeniz Mutfağı’nın leziz yemeklerinin ve taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Konaklama için bizim de tercihimiz olan Vieux Port ’da yüzlerce otel seçeneği mevcut. Üstelik siz de deniz kenarındaki bu otellerden birini seçecek olursanız limanda her gün öğleye kadar kurulan taze balık pazarını, gün içerisinde sıkça rastlayabileceğiniz Afrikalı göçmenlerin eğlenceli danslarını ve daha birçok etkinliği görme şansına sahip olabilirsiniz.

Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya


Alışveriş cenneti Marsilya

Gönül rahatlığıyla, Marsilya da Paris gibi ülkenin alıveriş cennetlerinden biridir diyebiliriz. Çünkü Rue de Roma, Rue Paradis, La Canebiere, Rue de la Tour gibi envaiçeşit yerli ve yabancı markayı barındıran geniş caddelerinin yanı sıra ev yapımı sabunların, zeytinyağlarının, lavanta keselerinin, baharatçıların, antikacıların, iştahınızı kabartacak küçük renkli çikolata dükkanlarının bulunduğu Rue de St Ferreol, Rue Edmond Rostand gibi ara sokakları da size beklediğinizden fazlasını sunuyor olacak.

Fransa’da bir Akdeniz rüyası: Marsilya


Konumu itibariyle Marsilya birçok seyahatinizin başlangıç veya bitiş noktası olmaya ideal bir adaydır. Çünkü Cannes ve Nice üzerinden çizeceğiniz rotayla İtalya’nın sevimli sahil kasabalarına doğru yola çıkabileceğiniz gibi, yönünüzü İspanya’ya çevirmek isterseniz de Montpellier ve Perpignan üzerinden Barcelona’nın yolunu tutabilirsiniz. Şehre sadece yarım saat mesafede yer alan balıkçı kasabası Cassis’e programınızda yer verirseniz, eminim sizin de iyikilerinizin arasında yerini hemen alacak.

Sinem KABADAYI
Sinem KABADAYI
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