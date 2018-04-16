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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
16.04.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Size Paris'i vadeden şehir: Eskişehir

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Size Paris'i vadeden şehir: Eskişehir

Keyifli bir hafta sonu kaçamağı planlıyorsanız adresiniz neden İç Anadolu’nun Paris’i olarak da bilinen Eskişehir olmasın? Porsuk Çayı’nın her iki tarafına sıralanmış cıvıl cıvıl kafeleri, üzerinde bol bol fotoğraf çektirebileceğiniz köprüleri, Osmanlı’nın izlerini yakından görebileceğiniz renkli evlerle, dar sokaklarla süslü Odunpazarı Bölgesi, şehrin biraz dışında kalan Sazova Parkı, balmumu müzesi ve tadı damağınızda kalacak lezzetleri ile Eskişehir size hayallerinizin ötesinde bir hafta sonu tatili sunuyor.

İstanbul’dan trenle ya da arabayla üç ila dört saat arası bir yolculuktan sonra bu şehre ulaşıyorsunuz. Bana sorarsanız Unesco Tarihi Miraslar Listesi’nde yer alan, şehrin ilk kurulduğu bölge olan renkli Osmanlı evleri ve dar sokakları ile süslü Odunpazarı’nda kalmalısınız. Otel içinse benim önerim Abacı Konak.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Otelinize yerleştikten sonra şehri keşfetmeye Odunpazarı’ndan başlayabilirsiniz. Burada gezebileceğiniz yerler arasında Cam Müzesi, Lületaşı Müzesi, Atlıhan Çarşı’sı yer alıyor. Bu keyifli gezinin ardından Odunpazarı’nda yer alan Kırım Tatar Kültür Evi’nde öğlen yemeği molası verebilir, incecik açılmış içi hafif sulu, tadı damağınızdan uzun süre silinmeyecek enfes bir çibörek ve mantı yiyebilirsiniz. Bu arada küçük bir bilgi vermek istiyorum çünkü hep bir ikilem vardır ‘Çiğ Börek’ mi ‘Çibörek’ mi? Bu sorunun cevabını da orada öğrendim. ‘Çi’ kelimesi Kırım dilinde güzel, lezzetli demekmiş yani böreğin esas adı güzel börek anlamına gelen ‘Çibörek’.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Bu muhteşem yemeğin ardından içerisinde Atatürk’ten İlber Ortaylı’ya, Adile Naşit’ten Tarık Akan’a, Aşık Veysel’den Yunus Emre’ye, Ahmet Hakan’dan Yılmaz Özdil’e birçok sanatçı, politikacı, yazar, gazetecinin heykelleri bulunan ‘Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi’ne doğru yola koyulabilirsiniz (Giriş ücretleri: İndirimli 6 TL, tam 12 TL). Ardından Eskişehir Kurtuluş Müzesi’nde Kurtuluş Savaşı yıllarında bir yolculuk yapabilirsiniz. (Giriş ücretleri: İndirimli 3 TL, tam 6 TL)

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Siz de benim gibi yediklerinizi yakmayı tercih edenlerdenseniz şehrin popüler yerlerinden olan, trafiğe kapalı Doktorlar Caddesi ve Adalar hattına doğru yürüyüşe çıkabilirsiniz. Eğer yürümeyi sevmeyenlerdenseniz tramvaya binerek de bu bölgeye ulaşabilirsiniz. Akşam yemeği içinse tercihinizi şehrin en canlı noktalarından biri olan ve çoğunlukla gençlerin doldurduğu Porsuk Çayı kıyısındaki kafe ve restoranlardan yana kullanabilirsiniz.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

İkinci gününüzde ise şehrin biraz dışında kalan, Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan Sazova Parkı’na gidebilirsiniz. İçerisinde ‘Korsan Gemisi’nden ‘Masal Şatosu’na, ‘Uzay Evi’nden ‘Sualtı Müzesi’ne, ‘Japon Bahçesi’nden Hayvanat Bahçesi’ne gezebileceğiniz birçok yer olan bu konsept parkta hoşça vakit geçirebilir, parkın içinde mini bir tren gezisi de yapabilirsiniz.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Ardından şehir merkezine dönerek Haller Gençlik Merkezi’nin içinde yer alan ‘Mazlumlar Muhallebicisi’nde bir kahve ve tatlı molası verebilir ve benim gibi bir dondurma aşığıysanız tercihinizi keçi sütü ile hazırlanan enfes dondurmalardan yana kullanabilir hatta her çeşitten birer top yiyebilirsiniz. Dondurma ile aranız yoksa da başta kazandibi olmak üzere sütlü tatlılarının da oldukça lezzetli olduğunu söyleyebilirim.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Bu enerji ile Avrupa şehirlerinde olduğu gibi Porsuk Çayı üzerinde gondolla ya da gezi botlarıyla keyifli bir tur yapabilirsiniz. Dönüş yoluna koyulmadan önce ise yine Kırım Tatarlarının şehrin mutfağına kazandırdığı enfes lezzetlerden biri olan Balaban Kebabı’nın tadına bakmalısınız derim. Benim tercihim yerini bulması biraz zor olsa da Abdülsellam’dan yana oldu. Kemik suyuyla ıslatılmış pide üzerine tercihinize göre dizilen şiş veya köfte, domates sosu, yoğurt ve köpük köpük olmuş tereyağı ile taçlandırılan Balaban Kebabı biraz fazla yağlı olsa da bence muhteşem ve buraya kadar gelmişken mutlaka tadılması gereken bir lezzet.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Bu kısa ama keyifli tatili sonlandırmadan önce bir küçük lezzet önerim daha var. Tarihi Odunpazarı Fırını’na uğrayarak meşhur haşhaşlı cevizli ekmekten alıp Eskişehir’e muhteşem ekmek kokuları arasında veda edin ki şehrin tadı damağınızda kalsın en kısa zamanda tekrar gelme planları yapın.

Size Parisi vadeden şehir: Eskişehir

Fotoğraflar: Sıla Uçan / www.ucanmutfak.com

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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