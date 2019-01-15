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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
15.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Havasından mı suyundan mı bilmem ama İzmir’de yediğim her şeyin tadı bir başka güzel geliyor. Kim bilir belki de otu etle, balığı limonla bozmadıklarından, en güzel böreğin lodosta değil de poyrazda açıldığını söyleyen güzel insanların elinden çıktığındandır…

Var mısınız Kordon’da güneşi batırmak, Karşıyaka vapuruna binip mis gibi deniz havasını içinize çekmek, tarihi asansöre binip güzel İzmir’e bir de tepeden bakmak, Kemeraltı Çarşısı’nı gezip ‘Kızlarağası’nda bol köpüklü bir Türk kahvesi içmek, Alsancak’ta ‘Sevgi Yolu’nda yürümek, Saat Kulesi’nde geçmişe dokunmak ve İzmir’in en güzel esnaf lokantalarını keşfetmek için bir hafta sonu İzmir’e doğru uzanmaya?

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

İzmir’de gün boyozla başlar

Güne gerçek bir İzmirli gibi dumanı üzerinde bir boyoz ve ayrılmaz ikilisi yumurta ile başlamak istiyorsanız adresiniz Çankaya’daki ‘Dost Büfe’ olmalı. Burası iş hayatının yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Dost Büfe’de boyozun yanı sıra bir de yine boyoz hamurundan yapılan dikdörtgen formdaki ‘kaşarlı’yı tatmalısınız. Boyoz kadar kabarık olmayan, kaşar oranı tam kararında bu lezzeti de beğeneceğinize eminim. Benim Dost Büfe’nin boyozunu tercih etmemin nedeniyse diğer boyozlara oranla nispeten daha az yağlı olması…

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

İzmir deyince akla ilk gelenlerden biri olsa da boyoz, İzmir Mutfağı’na 1400’lü yıllarda İzmir’e göç ettirilen Seferad Yahudileri tarafından kazandırılmış. Kimilerine göre çok yağlı olan boyozun kendine has bir tadı var. Genellikle yumurta ve tulum peyniri ile tüketiliyor. Eskiden boyozun yumurtası da klasik haşlama olmazmış. Şimdilerde bu yöntemi kullanan kaç fırıncı vardır bilinmez ama boyozun yanında verilen yumurtalar, boyozun piştiği fırına, fırın daha ılıkken konulur 15 saat gibi uzun bir sürede pişirilirmiş.

Esnaf lokantalarını keşfedin

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

Öğlen yemeği için kendinizi İzmir’in en eski lezzet duraklarından biri olan ‘Adil Müftüoğlu’nun doyumsuz lezzetlerinin kollarına bırakın derim. Burası tam bir aile işletmesi. Dedelerinden kalan lokantayı şu an üçüncü nesil işletiyor. Zaten içeri girdiğiniz anda o sıcaklığı ve samimiyeti hemen hissediyorsunuz. Adil Müftüoğlu’nda her günün bir spesiyal var. Sebzeli fırın kokoreç, beğendili kuzu incik, güveçte kuru fasulye bunlardan sadece birkaçı. Benim favorimse kesinlikle ciğer sarma. Yemek tezgahına gittiğimde kat kat dizilmiş kazanlar arasında bana en az cazip gelen ciğer sarmaydı ama üçüncü neslin en genç üyesi Gökay’ın tavsiyesi ve ısrarı üzerine tatmak durumunda kaldım. Sonrasında ise tatmakla kalmayıp tabağı yaladım yuttum desem yeridir. Tatmadan dönmeyin diyebileceğim Adil Müftüoğlu klasiklerinden bir tanesi de pürüzsüz kıvamdaki beğendi. Emin olun yanındaki kuzu etini sollayacak güzellikte. Lezzet patlaması yaşatan bu yemeğe tatlı bir son yakışır diyorsanız da tadı uzun süre damağınızdan silinmeyecek lor tatlısını şiddetle tavsiye ederim.

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

Öğlen yemeği için bir diğer önerimse Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi mekânlarından ‘Gül Kebap’. Gül Kebap’ın kuzu ve dana eti karıştırılarak öğlene doğru hazır olan döneri akşam olmadan bitiveriyor. Bakır sahanlarda sunulan bu döneri tatmak isterseniz çok geç vakte kalmadan Kemeraltı’na doğru yol almalısınız. Gül Kebap’ın döneri de güzel ama bana sorarsanız kemik suyu ile ıslatılmış pidelerin üzerine dizilerek servis edilen köftesi bir efsane.

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

Tatlısız olmaz

Kemeraltı’nın lezzet duraklarından biri de artık klasikleşmiş bir tat olsa da ‘Meşhur Hisarönü Şambalicisi’. Şambalinizi arası kaymaklı üzeri bol tarçınlı yiyebileceğiniz gibi sade olarak da tercih edebilirsiniz. Benim oyum kaymaklı tarçınlıdan yana olsa da biraz ağır bir tatlı olduğunu, küçük olsa bile tamamını bitirmekte zorlanabileceğinizi söylemeden geçemeyeceğim.

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

Şambali revaniden daha sert kıvamlı, yoğun bir tatlı ama klasik şerbetli tatlıların aksine harcında un, yağ ve yumurta yok. Şimdi şambaliden aldığınız enerji ile kendinizi İzmir sokaklarına atabilir, şehrin tadını doyasıya çıkarmak için Kordon boyunda keyifli bir yürüyüş yapabilir, gökyüzünün kızıla boyandığı günbatımı saatlerinde harika fotoğraflar çekebilirsiniz. 

İzmir’in esnaf lokantalarını keşfe çıkmaya ne dersiniz

Ne güzel şehirsin sen canım İzmir, kendi güzelliğin yetmezmiş gibi bir de etrafındaki köy ve kasabalarla insanı kendine hayran bırakıyorsun. Türkiye’nin ilk cittaslow ünvanlı ilçesi Seferihisar ve onun deniz kokan köyü Sığacık, Urla, Birgi bu güzel yerlerden sadece birkaçı. Şayet vaktiniz kalırsa sadece pazar günleri yerel üretici kadınların kurduğu Sığacık pazarını gezebilir, Liman Caddesi’ndeki Sevgi’nin yerinde, el açması enfes bir börek yiyebilirsiniz. Kısa bir süre de olsa Ege havasını solumak yeni hafta için muhteşem bir motivasyon kaynağı olacaktır benden söylemesi, çünkü Ege’de mutluluk var, huzur var…

 

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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