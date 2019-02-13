Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa

Bursa’ya Yenikapı’dan deniz otobüsüyle gidebilirsiniz ama size önerim arabaya gitmenizden yana… Çünkü Bursa’da Gölyazı’dan Trilye’ye, Cumalıkızık’tan Kumluköy’e keşfedecek çok yer, tadacak çok lezzet var.

Bursa’da güne mükellef bir kahvaltıyla başlayın



Bursa merkezde konaklıyorsanız güne her zevke göre bir alternatif sunan Uzay Pastanesi’nde güzel bir kahvaltı ederek başlayın derim. Çeşit çeşit hamur işleriyle taçlandırılmış mükellef bir serpme kahvaltının yanı sıra sağlıklı beslenenler de unutulmamış Uzay Pastanesi’nde… Dilerseniz kahvaltı tercihinizi kendi yaptıkları granoladan yana da kullanabilirsiniz.







Tarihi yapıları keşfe başlayın



Kahvaltının ardından tarihi Kapalıçarşı’ya uzanarak hanlar bölgesini gezebilirsiniz. Uzun yıllar ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han’a geldiğinizde ise bir kahve molası verebilir, ardından hanın içerisinde yer alan, ipek kumaşlar, havlular antika eşyalar satan dükkânları gezebilirsiniz.









Irgandı Köprüsü’nü es geçmeyin



1442 yılında Gökderesi üzerine inşa edilen Irgandı Köprüsü Yıldırım ve Osmangazi ilçelerini birbirine bağlıyor. Dünyadaki dört arastalı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü’ne uğrayıp fotoğraf çekmeyi es geçmeyin.









Öğlen yemeği vakti



Öğlen yemeği vakti geldiğinde ise favori iskenderci kabapçınızın yolunu tutmak kaçınılmaz. Benim favorim mavi tenteli olan… Ama her bir iskendercinin kendine has güzelliği var o yüzden siz bildiğinizden şaşmamayı da seçebilirsiniz. Şayet iskender ya da namı-ı diğer yoğurtlu kebap yemek istemezseniz Kayhan Çarşısı’na uğrayarak bir diğer Bursa lezzeti olan pideli köftenin tadına bakabilirsiniz. Öğlen yemeği keyfini karşı konulmaz lezzette bir süt helvasıyla sonlandırmak isterseniz de adresiniz Kayhan Çarşısı’na çok yakın bir mesafede yer alan Lalezar Lokantası olmalı.









Şehri keşfetmeye devam edin



Tatlının ardından Bursa’yı keşfe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 20 kubbeli Ulu Cami, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Tophane Kulesi, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Muradiye Külliyesi, Armutlu Hamamı Bursa’da görebileceğiniz tarihi yapılardan bazıları.

Trilye’yi unutmayın



Trilye’ye kısa bir araba yolculuğuyla Kumluköy gibi şirin köylerden geçerek ulaşabilirsiniz. Burada yeşilin ve mavinin buluştuğu bir tepede bulunan Çamlı Kahve’ye oturarak efsane bir kahvaltı etmenizi tavsiye derim. Çamlı Kahve’nin serpe kahvaltısının yıldızı bence kesinlikle fındık… Doğal fındık ezmesinin ve iri kırılmış fındıkla bezenmiş bal kaymağın tadı hâlâ damağımda desem yeridir. Trilye’deki küçük dükkânlardan ya da sahile kurulan tezgâhlardan zeytin ve zeytinyağı almadan da dönmeyin derim.









Pazar günü gitmeyin

Bursa’ya gittiğinizde Cumalıkızık’ı görmeden dönmek elbette olmaz ama siz siz olun benim gibi pazar günü gitmeyin. O kadar kalabalık oluyor ki, ne turist kalabalığından doğru düzgün fotoğraf çekebiliyorsunuz ne de kahvaltı edecek güzel bir yer bulabiliyorsunuz.

Gölyazı’yı görmeden olmaz



Mübadele yıllarına kadar Rum balıkçıların yaşadığı bir köy olan Gölyazı bakımsız evleri ve kırık dökük taşlarla dolu sokaklarıyla beni biraz hayal kırıklığına uğratsa da siz yine de görmeden dönmeyin derim. Kısa bir tur atıp deniz manzaralı bir yer de çıtır bir gözlemeyle manzaraya karşı kahvaltı ettikten sonra ara ara kurulan tezgahlardan tarhana, erişte, reçel gibi ev yapımı ürünlerden alarak Gölyazı’dan ayrılabilirsiniz.







Lezzet turuna devam



Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da kendinize sultanlara layık bir ziyafet çekmek istiyorsanız adresiniz Şef Ömür Akkor’un yeri Zennup olmalı. Ancak Zennup’a gitme niyetiniz varsa mutlaka rezervasyon yaptırın aksi takdirde yer bulamayabilirsiniz benden söylemesi. Bir de hatırlatma Zennup pazartesi günleri de kapalı. Bursa merkezden çok uzaklaşmadan yemek yemek isterseniz de hemen Tophane Yangın Kulesi’nin yakınındaki Hacı Dayı Restoran’a uğrayabilirsiniz. Pide ve kebap ağırlıklı menüsünden damak zevkinize göre bir tercih yapabilirsiniz. Benim oyumsa sarma beytiden yana olacaktır. Bursa’da tadabileceğiniz diğer yöresel lezzetlerse, bir nevi açık pide de diyebileceğimiz cantık, tahinli pide, Kemal Paşa tatlısı, Bağdat Hurması tatlısı ve tabi ki kestane şekeri. “Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim / Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın’’ diyor Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa’da Zaman şiirinde. Siz de Tanpınar’ın izinde, muhteşem lezzetler eşliğinde, tarihi ve kültürel gezi yapmak isterseniz, Bursa tüm güzellikleri ile sizi bekliyor.