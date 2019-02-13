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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
13.02.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa

İnsana aynı anda birçok farklı seçenek sunan ender şehirlerden biri Bursa… Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa, her adımda yükselen tarihi yapılarıyla tarih severlere, damak çatlatan İskender kebapla gastronomi tutkunlarına, asırlık ağaçlarıyla doğa olmadan olmaz diyenlere, termal tesisleriyle de keyif düşkünlerine hitap eden bir şehir. İşte size Bursa gezi rehberi…

Bursa’ya Yenikapı’dan deniz otobüsüyle gidebilirsiniz ama size önerim arabaya gitmenizden yana… Çünkü Bursa’da Gölyazı’dan Trilye’ye, Cumalıkızık’tan Kumluköy’e keşfedecek çok yer, tadacak çok lezzet var.

Bursa’da güne mükellef bir kahvaltıyla başlayın

Bursa merkezde konaklıyorsanız güne her zevke göre bir alternatif sunan Uzay Pastanesi’nde güzel bir kahvaltı ederek başlayın derim. Çeşit çeşit hamur işleriyle taçlandırılmış mükellef bir serpme kahvaltının yanı sıra sağlıklı beslenenler de unutulmamış Uzay Pastanesi’nde… Dilerseniz kahvaltı tercihinizi kendi yaptıkları granoladan yana da kullanabilirsiniz.

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa


Tarihi yapıları keşfe başlayın

Kahvaltının ardından tarihi Kapalıçarşı’ya uzanarak hanlar bölgesini gezebilirsiniz. Uzun yıllar ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han’a geldiğinizde ise bir kahve molası verebilir, ardından hanın içerisinde yer alan, ipek kumaşlar, havlular antika eşyalar satan dükkânları gezebilirsiniz.

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa


Irgandı Köprüsü’nü es geçmeyin

1442 yılında Gökderesi üzerine inşa edilen Irgandı Köprüsü Yıldırım ve Osmangazi ilçelerini birbirine bağlıyor. Dünyadaki dört arastalı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü’ne uğrayıp fotoğraf çekmeyi es geçmeyin.

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa


Öğlen yemeği vakti

Öğlen yemeği vakti geldiğinde ise favori iskenderci kabapçınızın yolunu tutmak kaçınılmaz. Benim favorim mavi tenteli olan… Ama her bir iskendercinin kendine has güzelliği var o yüzden siz bildiğinizden şaşmamayı da seçebilirsiniz.  Şayet iskender ya da namı-ı diğer yoğurtlu kebap yemek istemezseniz Kayhan Çarşısı’na uğrayarak bir diğer Bursa lezzeti olan pideli köftenin tadına bakabilirsiniz. Öğlen yemeği keyfini karşı konulmaz lezzette bir süt helvasıyla sonlandırmak isterseniz de adresiniz Kayhan Çarşısı’na çok yakın bir mesafede yer alan Lalezar Lokantası olmalı.

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa


Şehri keşfetmeye devam edin

Tatlının ardından Bursa’yı keşfe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 20 kubbeli Ulu Cami, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Tophane Kulesi, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Muradiye Külliyesi, Armutlu Hamamı Bursa’da görebileceğiniz tarihi yapılardan bazıları.

Trilye’yi unutmayın

Trilye’ye kısa bir araba yolculuğuyla Kumluköy gibi şirin köylerden geçerek ulaşabilirsiniz. Burada yeşilin ve mavinin buluştuğu bir tepede bulunan Çamlı Kahve’ye oturarak efsane bir kahvaltı etmenizi tavsiye derim. Çamlı Kahve’nin serpe kahvaltısının yıldızı bence kesinlikle fındık… Doğal fındık ezmesinin ve iri kırılmış fındıkla bezenmiş bal kaymağın tadı hâlâ damağımda desem yeridir. Trilye’deki küçük dükkânlardan ya da sahile kurulan tezgâhlardan zeytin ve zeytinyağı almadan da dönmeyin derim.

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa


Pazar günü gitmeyin

Bursa’ya gittiğinizde Cumalıkızık’ı görmeden dönmek elbette olmaz ama siz siz olun benim gibi pazar günü gitmeyin. O kadar kalabalık oluyor ki, ne turist kalabalığından doğru düzgün fotoğraf çekebiliyorsunuz ne de kahvaltı edecek güzel bir yer bulabiliyorsunuz.

Gölyazı’yı görmeden olmaz

Mübadele yıllarına kadar Rum balıkçıların yaşadığı bir köy olan Gölyazı bakımsız evleri ve kırık dökük taşlarla dolu sokaklarıyla beni biraz hayal kırıklığına uğratsa da siz yine de görmeden dönmeyin derim. Kısa bir tur atıp deniz manzaralı bir yer de çıtır bir gözlemeyle manzaraya karşı kahvaltı ettikten sonra ara ara kurulan tezgahlardan tarhana, erişte, reçel gibi ev yapımı ürünlerden alarak Gölyazı’dan ayrılabilirsiniz.

Geçmişin sihrini yaşayan şehir: Bursa


Lezzet turuna devam

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da kendinize sultanlara layık bir ziyafet çekmek istiyorsanız adresiniz Şef Ömür Akkor’un yeri Zennup olmalı. Ancak Zennup’a gitme niyetiniz varsa mutlaka rezervasyon yaptırın aksi takdirde yer bulamayabilirsiniz benden söylemesi. Bir de hatırlatma Zennup pazartesi günleri de kapalı. Bursa merkezden çok uzaklaşmadan yemek yemek isterseniz de hemen Tophane Yangın Kulesi’nin yakınındaki Hacı Dayı Restoran’a uğrayabilirsiniz. Pide ve kebap ağırlıklı menüsünden damak zevkinize göre bir tercih yapabilirsiniz. Benim oyumsa sarma beytiden yana olacaktır. Bursa’da tadabileceğiniz diğer yöresel lezzetlerse, bir nevi açık pide de diyebileceğimiz cantık, tahinli pide, Kemal Paşa tatlısı, Bağdat Hurması tatlısı ve tabi ki kestane şekeri. “Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim / Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın’’ diyor Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa’da Zaman şiirinde. Siz de Tanpınar’ın izinde, muhteşem lezzetler eşliğinde, tarihi ve kültürel gezi yapmak isterseniz, Bursa tüm güzellikleri ile sizi bekliyor.

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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