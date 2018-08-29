Çamlıhemşin’de yeşilin izinde...

Yaylayla ilgili kısa kısa:

Araç meselesi önemli! Pokut, Gito ve Sal yaylaları yolu diğer yaylalara göre biraz daha zorlu. Özellikle Pokut, Sal yolunda 45 civarı viraj var. Bu da daha kuvvetli bir araç olması anlamına geliyor. Bu sebeple mümkünse 4×4 veya SUV araç tercih edin derim. Yolda normal binek araçlar da gördüm ama bence risk alıyorlar.

Yaylalarda istediğiniz yere çadır kuramıyorsunuz. En yakın pansiyona sorarsanız yol göstereceklerdir. Drone konusunda tepki görebilirsiniz.

Temmuz ayında gittiğimde yayla akşamları 8-9 dereceye kadar düşüyordu. Yayla soğuk olur. Hazırlıklı olun. Yayla evlerinde kalacaksanız kredi kartı geçmez. Nakit veya havale kabul ediyorlar. Fiyatlar genelde 200 TL. Konaklama, kahvaltı ve akşam yemeği dahil. Uygun aracınızı yoksa Çamlıhemşin merkezde Şamata Tur, Bukla Tur gibi yerel turlar mevcut. Anlaşarak, istediğiniz yaylaya gidebilirsiniz. Yaylalara taksiler tek yön 160 TL civarına gidiyor. Otelden transfer isterseniz aşağı yukarı o da aynı. Yaylalarda lütfen çöp bırakmayın, doğal güzelliklere zarar vermeden ziyaret edin. Bana kalırsa, oralara kadar gitmişken yaylada uyumanın ve uyanmanın keyfini çıkarın. Ayder Yaylası artık Ayder İlçesi olmuş durumda. Bu yüzden Ayder’de minimum vakit geçirin. Aslın mesele daha yukarıda.

Çamlıhemşin’de nereler görülmeli ?

Gito: 2070 metre yükseklikte yolu Çat Vadisi yol ayrımından itibaren 14 km süren patika bir yolculuk sonrası ulaştığın yer. Çamlıhemşin’den ise 20 km / 2 saate yakın sürüyor yolculuk. Karadeniz fotoğraflarında gördüğünüz salıncakların iki tanesi burada. İkisi de pansiyonların hizmetinde. Sallanmak isterseniz Hozboncuk Pansiyon 5 TL istemiş mesela. Vermek ister misiniz size kalmış tabi. Görülmesi gereken çok güzel yaylalardan birisi. Konaklamak isterseniz de sabahı çok keyifli bir yer. Kahvaltısı ve akşam kemençe, tulum dinletileriyle gayet keyifli bir Karadeniz anısı yaşayabilirsiniz. Konaklamak isterseniz iki işletme mevcut. Koçira ve Hozboncuk Pansiyon. İkisi de fena değil ve aynı ayardadır. Ama benim önerim Koçira.

Pokut: 2050 metre yükseklikte Şenyuva (Çinçiva) köyü sonrasında sola saparak bir saat süren yolculukla ulaşılan bir yayla... Bu yolda Sal yaylasını da göreceksiniz. Sal yaylasından 5 dakika sonra da Çamlıhemşin’den ise 21 km uzaklıktaki Pokut Yaylasına ulaşmış olacaksınız. Tabi bu yol 45 viraj nedeniyle oldukça zorlu bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Pokut’ta toplasan 40–50 konut varken bunların yedi tanesi pansiyon olarak iş görüyor. En bilindikleri ve tecrübeleri ise Platoda Mola ve Doğa Konuk Evi. Bu ikisi de gayet iyidir. Akşam yemeği ve kahvaltı vererek hizmet veriyorlar genelde. Alkollü içecekler de mevcuttur. Bana kalırsa yolu en kötü ama görülmesi gereken yaylalardan birisi kesinlikle.

Sal: Buraya oba demek hiç yanlış olmaz. Pokut’tan 20 dakika yürüme mesafesinde kendi kuralları olan bir yer Sal. Ayrıca sütlacı da meşhurdur, denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Burada da konaklayabileceğiniz 'Macera Pansiyon' isimli bir yer mevcut. Pokut’a kadar gelmişken 'gelin-kaynana' olarak geçen bu iki yaylayı da görün derim...

Badara: Gito yoluna girdiyseniz öncesinde, Gito ile aynı yolda olan ve buraya sadece 4 km uzaklıkta olan Badara yaylasına da uğramanızı tavsiye ederim. Burada ufak bir gölet mevcut. Sisli havalarda en güzel fotoğrafları burada çekersiniz. Ayrıca, 'Toşi Pansiyon' isimli konaklayabileceğiniz bir yer de mevcut... Ama bana kalırsa günü burada geçirip, konaklama için Gito yaylasına doğru gitmek daha mantıklı.

Elevit: Kaçkar Dağı eteklerinde 1800 rakımlı bir yer. Bitki çeşitleri nedeniyle koruma altındaki yaylalardan birisi. 'Goboca Dağ Evi' konaklama için yeterli bir yer.

Palovit: Zilkale’den 3 km sonra yol çatallaşıyor. Buranın sağ tarafı 'Çat' ve 'Elevit'... Sol taraf ise Palovit yaylasına doğru gidiyor. Yüksekliği 2338 metre ve Çamlıhemşin’e en uzak yaylalardan birisi. Yolculuk yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Çamlıhemşin’de yeteri kadar vaktiniz varsa değerlendirilebilir.

Palovit Şelalesi: Bu şelale 15 metre yükseklikten dökülen buz gibi su ile Karadeniz’de en çok ziyaret edilen noktalardan birisi. Binek arabayla ulaşmak mümkün çünkü yolu son derece düzgün. Su fazla coşkulu olduğu için seyahatiniz sırasında ıslanabilirsiniz.

Ayder: Artık Ayder için 'Ayder yaylası' değil, 'ilçesi' demek daha mantıklı sanırım çünkü çok kalabalık ve trafiği olan bir yayla. Bana kalırsa buraya gittiğinizde sadece bir kaç saat geçirmeli ve sonrasında daha yukarılara çıkmalısınız. Gerçek 'Ayder’i görmek için ise mayıs ve eylül aylarını öneririm. Bu iki ay arasında giderseniz Arap turistlere ve kalabalığa rastlamamanız imkansız.

Kavron: Yukarı ve aşağı Kavron yaylası olarak iki yayla var burada. Ayder yaylasından çıktıktan yarım saat sonra buraya ulaşmak mümkün... Kavron yaylası, kış bitimlerinde kaya düşmesi ve çığ düşmesi nedeniyle sürekli hasar gören bir yayla olması nedeniyle kalıcı pansiyon ve kafe sayısı diğer yaylalara göre daha az... Ama yine de görülmesi gereken yerlerden biri. 'Galer Düzü' ve 'Kavron yaylası' da aynı rotada görebileceğiniz yerler.

Huser: Karadeniz'de gün batımını en iyi görebileceğiniz yer burası... Ayder yaylasından yaklaşık 30-40 dakika kadar uzaklıkta olan Huser'in yolu fena değil... Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz bulut denizleri genelde burada gözüküyor. Tüm gün dolaşıp, finali burada yapabilirsiniz ve salıncağı bulutlara sallayabilirsiniz.

Çat : Palovit rotasında gezilecek yerler arasında 'Çat' da yer alıyor. Karadeniz’in görülesi yerlerinden biri de burası.

Fırtına Deresi: Fırtına deresi 'Kaçkar’dan başlıyor, 'Ardeşen' üzerinden Karadeniz’e kadar gidiyor. Ama bence izlemesi, vakit geçirmesi en keyifli yer 'Şenyuva (Çinçiva) köyü'. Köy, Pokut ve Sal yaylalarına gitmeden önce olan sapakta konumlanmış. 'Zua' isimli yeni nesil bir kahvecisi ve hemen karşısında 'Şenyuva Kahvehanesi' var. Ayrıca meşhur 'Şenyuva Köprüsü' de hemen burada. Mutlaka durup bir mola verilmeli...

Samistal Yaylası: 2508 metre yükseklikte, taş evlerin bulunduğu bir yer burası... Fotojenik bir yayladır, fotoğrafa ilginiz varsa görmeniz gereken manzaralar burada sizi karşılıyor.

Zilkale: Çamlıhemşin merkezden 15 km uzaklıkta son derece düzgün bir yolla ulaşımı çok kolay. Deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte,

Palovit Şelalesi ile aynı rotada olan bir kale. Vaktiniz varsa çıkın ve vadiyi kale zirvesinden izleyin derim. Çevresinde bir kafe dışında tesis yok. Çat, Gito tarafına giderken yol üzerinde durup vakit geçirebileceğiniz bir yer. Kale hakkında ise çok fazla bilgiye rastlayamadım. Giriş ücreti: 3 TL

Hazindağ: Pokut yolu devamında gideceğiniz yayladır. Pokut’ta 'Doğa Konuk Evi’nin Hazindağ yaylasında da bir tesisi var bu yüzden konaklamanız mümkün... 1967 metre yükseklikte olan yaylanın manzarası oldukça güzel...

Çamlıhemşin Konakları : Çamlıhemşin ilçesinin 'Konaklar' (Makrevis), 'Aşağışimşirli-Bahçeli' Konaklar (Habak), 'Kavak', 'Mikron', 'Ortanköy', 'Şenköy' (Amukta), 'Şenyuva' (Çinçiva), 'Ülküköy' (Mollaveyis), 'Yolkıyı' (Küşüve) ve 'Yukarı Çamlıca' (Yukarı Vice) gibi mahalle ve köylerinde birçok konak yer alır. Önlerindeki taraçalanmış çaylıklarla 'Fırtına Vadisi’ni süsleyen bu mimari şaheserler, çoğunlukla çalışmak için Rusya’ya gidip pastacılıktan önemli bir gelir elde eden yöre halkının yaptırdığı asırlık konaklardır. Estetik görünüşleri, yapım teknikleri, zengin iç mekân ayrıntılarıyla hayranlık uyandıran konakların her biri, ev sahiplerinin hayat hikâyelerinden de kesitler sunar aynı zamanda. (Kaynak: visitrize.com)

Nerelerde Konaklamalı ?

Koçira ( Gito )

Doğa Pokut Konuk Evi ( Pokut )

Plato’da Mola ( Pokut )

Villa De Pelit (Ayder )

Ayder Doğa Resort ( Ayder )

Avusor Butik (Ayder )

Macera Pansiyon ( Sal )

Taş Mektep ( Şenyuva )

Tabiat Bungalovs (Çamlıhemşin )

Ada Pansiyon ( Şenyuva)

Nerede Ne Yemeli ?