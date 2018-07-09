Uğruna şarkılar yapılan şehir: Belfast

Tamamını yaklaşık olarak bir günde gezebileceğiniz Belfast, 4 ana bölgeden oluşuyor. Belfast’ın en önemli bölgesi The Cathedral Quarter olarak ifade edilen, Katedral bölgesi. İsmini, “İrlanda Kilisesi” olarak da bilinen St.Anne’s Katedralinden alan The Cathedral Quarter, şehrin kalbi. Ana binalar, alışveriş caddeleri, gezinti yolları hep bu bölgede. Eski Belfast olarak da adlandırabileceğimiz bu bölgede, şehrin en eski kiliseleri de bulunuyor. Victoria Square ise gece gündüz alışveriş meraklılarının akın ettiği, alışveriş alanı.









Katedral bölgesinin en eşsiz ve ilk göze çarpan yapısı şüphesiz Belediye Sarayı (City Hall). Royal Avenue’nun başlangıç noktasındaki City Hall, tarihi binalar içinde Belfast’ın en gösterişli yapısı. Bu bina, hem şehri gezmeye başlamak için iyi bir başlangıç noktası hem de bahçesiyle şehrin koşuşturmacasını gözlemleyebileceğiniz keyifli bir dinlenme merkezi.

Bölgenin en hareketli ve renkli caddesi St Anne’s Katedralinin hemen arkasında yer alan “Half Bap” olarak da bilinen Talbot Street. 1800’lerin sonunda Belfast sadece İrlanda’dan değil, başka ülkelerden de çok sayıda göç almış; bu süreçte Little Patrick Street’e çok sayıda İtalyan yerleşmiş olup, bir süre sonra bu bölge “Little Italy” olarak ifade edilmeye başlanmış. Bu sebeple bu bölgenin etrafında çok sayıda İtalyan restoranı bulabilirsiniz.









Şehrin yeni ikonu ve en çok selfie çekilen yeri ise “Big Fish”. Lagan Nehri kenarına, turkuaz rengi seramiklerle süslenerek yapılan heykel, görülmeye değer. Dev balığın seramiklerinde Belfast’ın tarihiyle ilgili küçük ayrıntılara rastlayacaksınız. Londra’daki Big Ben’in Belfast’taki bir taklidi olan Albert Memorial Clock, Queen’s meydanında olanca gösterişiyle onu fotoğraflamanızı bekliyor. Saat, ünlü saatçi Francis Moore tarafından kraliçenin emriyle yapılmış.









Belfast’ın ikinci bölgesi, Üniversiteler bölgesi olarak da bilinen Queen’s Quarter. Bölgede, Sir Charles Lanyon tarafından tasarlanan, Kuzey İrlanda’nın en büyük üniversitesi Queen’s University bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin yasadığı bu semt, Viktorya dönemine ait çok sayıdaki yapıya, ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki çoğu kültürel gösteri bu bölgede yapıldığından burası adeta şehrin kültürel merkezi. Parklar ve kafeler oldukça davetkar olup, Botanik Bahçeleri de (Botanic Gardens) burada yer alıyor. Kamusal bir park konumunda olan Botanik Bahçeleri, açık hava gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Buradaki festivallerin en meşhuru her yıl Kasım ayında yapılan “Belfast Festival at Queen’s”tir. Kuzey İrlanda’nın en büyük müzesi olan Ulster Museum da yine bu bölgede yer alıyor. Botanik Bahçeleri’nin içinde bulunan Ulster Müzesi 8 bin metre kare alan üzerine kurulu olup, eşsiz bir sanat koleksiyonuna sahip.







Belfast limanına bitişik arazinin ıslah edilmesiyle oluşan ve eskiden Queen’s Adası olarak bilinen Titanic Quarter, yaklaşık 1 kilometre karelik bir alandan oluşmakta olup, şehrin 3.bölgesi. Bölgeye adını veren Titanik Müzesi, 2012’de açılmış. Şehre en fazla turist çeken yapıların başında geliyor. Deniz müzesi olan Titanik’e şehir merkezinden yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Titanik kazasının 100.yılı anısına açılan müzenin dış cephesi modern bir gemi gövdesine benzetilmiş. Müze’de, Titanik’le ilgili çok geniş bir koleksiyon sergilenmekte ve tersane sahibi, gemi mühendisleri ve müşteriler hakkında oldukça detaylı bilgi verilmekte. Müzedeki interaktif turlar her yaştan ziyaretçinin, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Şehrin dördüncü bölgesi Gealtacht Quaerter, batı Belfast’ta Falls Road civarında bulunuyor. Merkeze 30 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. Eğer profesyonel bir rehber size eşlik ediyorsa bu bölgedeki ziyaretiniz çok daha tatminkar olacaktır. Bu bölgede 4 kilometre boyunca duvar uzanmakta olup, bu duvar Katolik Güneyliler ve Protestan Kuzeyliler arasındaki çatışmaların izlerini halen taşımakta. Duvarda, politik sloganlar, askerlerin ve şövalyelerin resimleri görülüyor. Duvarın bulunduğu mahallenin geneli ıssız olduğundan, duvar civarında gezinirken dikkatli olmakta fayda var.









Nasıl gidilir?

İstanbul’dan direk uçuş olmayan Belfast’a, Londra’dan aktarma yaparak yerel hava yolu şirketleriyle ulaşmak mümkün. Yaz aylarında ise Bodrum-Belfast tarifeli seferleri bulunuyor. Glasgow’dan feribotla ulaşılabilse de feribot yolculuğu biraz zahmetli.

Kuzey İrlanda için vize

Birleşik Krallık’a bağlı olduğundan, Kuzey İrlanda için Birleşik Krallık vizesi (namı diğer İngiltere vizesi) edinmeniz gerekiyor. Öncelikle konsolosluğun resmi internet sitesindeki detaylı formu (İngilizce veya Türkçe seçenekleri mevcuttur) doldurmanız gerekiyor.

Nerede Kalınır?

Katedral Bölgesi (The Cathedral Quarter), Belfast’ta kalınması gereken bölge olup ana gezinti bölgelerinin merkezinde. Jurys Inn Belfast, Park Inn by Radisson Belfast merkezde bulunan oteller; Yıldızı bir tık daha yukarıda olmakla, Ramazda Plaza Belfast 5 km’lik mesafeyle şehir merkezine biraz uzak konumda.