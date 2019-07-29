Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıNapoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya
GeriSerhat SARISÖZEN Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen | Fotoğraflar: Alamy
29.07.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya

Güney İtalya, gezilecek yerleri ile popüler tatile karşı olanlarınız için çok uygun bir rota. Size bu yazıda Napoli, Bari ve Sicilya hakkında detaylar vereceğim...

NAPOLİ

Napoli; Pompei, Sicilya, Sardinya gibi turistik merkezlerinin dışında yemyeşil doğası ve tarım alanlarıyla Güney İtalya, Kuzey’den farklı adeta ayrı bir ülke gibi. Bu farklılık gerek mimaride gerek yaşam tarzında kendini gösteriyor. Campania bölgesinin başkenti olan Napoli’nin ismi, şehrin kurucuları olan Yunanlıların verdiği ‘yeni şehir’ anlamına gelen Neapolis’ten geliyor. Görülecek yerlerin çoğu şehrin tam merkezinde bulunan Piazza Plebistico etrafında toplanmış. 1294’te yapımına başlanan Duomo Katedrali’nin içinde, Napoli’nin koruyucu Azizi San Gennaro’nun mezarı bulunmakta.

Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya


1600’de İspanyol valiler için inşa edilen bu Palazzo Reale (Reale Sarayı), Kraliyet Sarayı olarak bilinmekte. İçinde Ulusal Kütüphane’nin de bulunduğu bu yapı, Kraliyet Tiyatrosu, Taht Salonu, Elçiler Salonu gibi yapılarıyla görülmeye değer. 16. yüzyıl’da Cizvit Kalesi olarak da kullanılan Castel Nouva’nın inşası 1282’de tamamlanmış. Hem şehir manzarasını görmek hem de içindeki Rönesans dönemini yansıtan eserleri incelemek için Napoli’ye gelenlerin mutlaka görmesi gereken bir yapı.

Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya


Dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden olan Ulusal Arkeoloji Müzesi (Museo Archeologico Nazionale)’nde Seneca’nın Büstü, İskender’in Savaşı Mozaği, Fernese Hercules’i Heykeli gibi önemli eserler sergilenir. Müzede ayrıca 2500 parçadan oluşan Mısır koleksiyonu bulunmakta. Manastır olarak kurulmuş Certosa e Museo di San Martino, Vomero Tepesi’ndeki konumu sebebiyle Napoli Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir alanı seyretmek için uygun. Bu yapı, müze olarak varlığını sürdürmekte.

Pompei: MS 79’da patlayan ve şehri yok eden Vezüv Yanardağı’nın eteklerinde kurulu Pompei, 6 metrelik kül ve lavların altına gömülmüş. O dönem şehirde yaşayan taşlaşmış insanlar şu an cam kutular içinde sergilenmekte. Tanrılar Mabedi, Faun Evi, Vettii Evi, Marcellum Pompei’de görülmesi gereken yerlerden birkaçıdır. Napoli tren garından Pompei’ye ulaşım 40 dakika sürmekte olup, ücreti 3 Euro. Antik kenti gezmenin ücreti ise 13 Euro.

BARİ

Çizme şeklindeki İtalya’nın topuk kısmını kaplayan Puglia bölgesinin başkenti olan Bari, Güney İtalya’nın Adriyatik’e açılan önemli bir liman şehri. Norman kilisesi Basilica di San Nicola ve tek kulesi ayakta kalan Catedrale ile aynı zamanda tarih kokan bir şehir.

Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya


SİCİLYA

Avrupa ve Afrika’nın ortasında yer alan Sicilya’da Antik Yunan, Arap ve Latin etkisi bir arada görülür. Sicilya, kendi parlamentosuna sahip olup İtalya’nın özerk bölgelerinden biri. Arap, Fransız ve İspanyol işgalinden sonra yerel halkı (haraç karşılığında) koruma düşüncesiyle mafya yapılanması da ilk defa Sicilya’da oluşmuş.

Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya


Palermo: Sicilya’nın başkenti olan Palermo’da, Norman, Arap, Barok ve Art Nouveau etkisi bir arada görülür. Monreale Katedrali, Palazzo Reale, Duomo burada görülecek yapılardan birkaçı.

Catania: Etna Yanardağı’na komşu Catania, Piazza del Duomo, Palazzo Valle, Teatro Romano’yla Sicilya’nın önemli şehirlerinden...

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı