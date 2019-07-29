Napoli, Bari ve Sicilya üçgeninde Güney İtalya

NAPOLİ

Napoli; Pompei, Sicilya, Sardinya gibi turistik merkezlerinin dışında yemyeşil doğası ve tarım alanlarıyla Güney İtalya, Kuzey’den farklı adeta ayrı bir ülke gibi. Bu farklılık gerek mimaride gerek yaşam tarzında kendini gösteriyor. Campania bölgesinin başkenti olan Napoli’nin ismi, şehrin kurucuları olan Yunanlıların verdiği ‘yeni şehir’ anlamına gelen Neapolis’ten geliyor. Görülecek yerlerin çoğu şehrin tam merkezinde bulunan Piazza Plebistico etrafında toplanmış. 1294’te yapımına başlanan Duomo Katedrali’nin içinde, Napoli’nin koruyucu Azizi San Gennaro’nun mezarı bulunmakta.









1600’de İspanyol valiler için inşa edilen bu Palazzo Reale (Reale Sarayı), Kraliyet Sarayı olarak bilinmekte. İçinde Ulusal Kütüphane’nin de bulunduğu bu yapı, Kraliyet Tiyatrosu, Taht Salonu, Elçiler Salonu gibi yapılarıyla görülmeye değer. 16. yüzyıl’da Cizvit Kalesi olarak da kullanılan Castel Nouva’nın inşası 1282’de tamamlanmış. Hem şehir manzarasını görmek hem de içindeki Rönesans dönemini yansıtan eserleri incelemek için Napoli’ye gelenlerin mutlaka görmesi gereken bir yapı.









Dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden olan Ulusal Arkeoloji Müzesi (Museo Archeologico Nazionale)’nde Seneca’nın Büstü, İskender’in Savaşı Mozaği, Fernese Hercules’i Heykeli gibi önemli eserler sergilenir. Müzede ayrıca 2500 parçadan oluşan Mısır koleksiyonu bulunmakta. Manastır olarak kurulmuş Certosa e Museo di San Martino, Vomero Tepesi’ndeki konumu sebebiyle Napoli Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir alanı seyretmek için uygun. Bu yapı, müze olarak varlığını sürdürmekte.

Pompei: MS 79’da patlayan ve şehri yok eden Vezüv Yanardağı’nın eteklerinde kurulu Pompei, 6 metrelik kül ve lavların altına gömülmüş. O dönem şehirde yaşayan taşlaşmış insanlar şu an cam kutular içinde sergilenmekte. Tanrılar Mabedi, Faun Evi, Vettii Evi, Marcellum Pompei’de görülmesi gereken yerlerden birkaçıdır. Napoli tren garından Pompei’ye ulaşım 40 dakika sürmekte olup, ücreti 3 Euro. Antik kenti gezmenin ücreti ise 13 Euro.



BARİ



Çizme şeklindeki İtalya’nın topuk kısmını kaplayan Puglia bölgesinin başkenti olan Bari, Güney İtalya’nın Adriyatik’e açılan önemli bir liman şehri. Norman kilisesi Basilica di San Nicola ve tek kulesi ayakta kalan Catedrale ile aynı zamanda tarih kokan bir şehir.









SİCİLYA

Avrupa ve Afrika’nın ortasında yer alan Sicilya’da Antik Yunan, Arap ve Latin etkisi bir arada görülür. Sicilya, kendi parlamentosuna sahip olup İtalya’nın özerk bölgelerinden biri. Arap, Fransız ve İspanyol işgalinden sonra yerel halkı (haraç karşılığında) koruma düşüncesiyle mafya yapılanması da ilk defa Sicilya’da oluşmuş.









Palermo: Sicilya’nın başkenti olan Palermo’da, Norman, Arap, Barok ve Art Nouveau etkisi bir arada görülür. Monreale Katedrali, Palazzo Reale, Duomo burada görülecek yapılardan birkaçı.

Catania: Etna Yanardağı’na komşu Catania, Piazza del Duomo, Palazzo Valle, Teatro Romano’yla Sicilya’nın önemli şehirlerinden...