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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN / Instagram: @sarisozen
02.08.2018 - 01:32, Son Güncelleme:

Melekler şehri: Bangkok

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Melekler şehri: Bangkok

Bangkok’la ilgili önceki yazımda, Bangkok’un Wat Phra Kaew, Grand Palace (Büyük Saray), Wat Pho Uzanan Buda Tapınağı, Şafak Tapınağı Wat Arun gibi mutlaka görülmesi gereken yerlerinden bahsetmiş; Dusit Bölgesi, Çin Mahallesi, Küçük Hindistan olarak bilinen Phahurat, Siyam, Silom, Sukhumvit Bölgeleri ve gece hayatını elinde tutan Khao San Road’u bu yazıya bırakmıştım. Şimdi Bangkok’un kalan kısmına yani tapınaksız bir Bangkok’un nasıl olacağına bu yazıyla birlikte göz atalım…

Bangkok’un ortasından geçen Çao Phraya, nehrin kanalları (klongları) sayesinde zevkli tekne turlarının yapılmasına imkân tanıyor. Nehirde gezinirken, altın sarısı ‘Wat’lardan, mütevazı konutlara kadar her yeri gözlemleyebilirsiniz. Bangkok’a Uzak Doğu’nun Venedik’i unvanını veren de zaten bu kanallar. Kanallar, ‘hang yao’ adı verilen uzun kuyruklu yöresel tekneler kiralanarak gezilebileceği gibi, Çao Phraya turist teknesiyle de gezilebilir. Kendi mimari tarzını yaratmış olan Tayland, ‘Dusit’ denilen bölgede Batı mimarisinden etkilenmiş. Burada Avrupa stili sarayların yanı sıra yapılan tapınaklar da Batı mimarisi dikkate alınarak hazırlanmış.

Melekler şehri: Bangkok


Rattanakosin’in inşasında çalışmış Çinli göçmen işçilere ayrılmış, Yaowarat caddesi etrafına kurulmuş Çin Mahallesi bugün Bangkok’un en hareketli ve renkli bölgelerinden biri.  Bu mahallede sizi ilk Gate of Chinatown (Çin Mahallesi Kapısı) karşılıyor. 1999’da inşa edilmiş bu geçit, Çin mahallesinin doğu ucunda. Bangkok, gece gündüz dolup taşan pazarlarıyla da meşhur. Neredeyse her semtte kaldırımlarda gece pazarları kuruluyor. Pazarlarda yiyecekten giyeceğe, çiçekten elektronik eşyaya her şey satılıyor. Çin Mahallesi’ndeki pazarlar dışında, Patpong Gece Pazarı, Paratunam Pazarı, Muska Pazarı (Amulet Muska) sayabileceğimiz pazarlardan birkaçı.

Melekler şehri: Bangkok


Çin Mahallesi’nin bitişiğinde Küçük Hindistan olarak bilinen Phahurat bölgesi var. Hindistanlı göçmenlere ev sahipliği yapan bölge, Hint yemeği yemek için de doğru bir yer. Phahurat, Hindistan’dan sonra ikinci en büyük Sih tapınağına ev sahipliği yapıyor. Sri Guru Singh Sabha Tapınağında; Sihizm inancına sahip olanlar, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Taylandlılar çoğunlukla Budist olsa da Hinduizm’in de ülkeye büyük etkisi olmuş. Bu etkinin sonucu olarak Brahmin rahiplerinin geçmişte tehlikeli ayinler gerçekleştirdiği Giant Swing  (Dev Salıncak) yine bu bölgede. Şimdilerde bu tehlikeli ayinler yasak.

Şehrin eski bölgesinden, yeni yerleşim yerlerine geçtiğimizde ‘Wat’lar yerini büyük alışveriş merkezlerine bırakıyor. Siyam, Silom ve Sukhumvit, yeni yerleşim bölgelerinde başı çeken üç semt. Siyam ve Silom bölgelerindeki alışveriş merkezleri dünyaca ünlü mağazalara ev sahipliği yapıyor. Siam Square (Siyam Meydanı), Tay gençlerin buluşma merkezi. Buradaki sokak pazarları, alışveriş merkezleri kadar yoğun. Siyam’da çok sayıda çok katlı alışveriş merkezi var: İçindeki binlerce dükkânla kapalı bir pazarı andıran MBK Center, en eski alışveriş merkezlerinden Siam Center, 5. katında oyun parkı olan elit Paragon, Dünyanın en büyük üç alışveriş merkezinden biri olan devasa Central World Plaza, ultra lüks Gaysorn bu AVM’lerden birkaçı. Ayrıca Siam Discovery Center’ın altıncı katında Madame Tussauds balmumu müzesi bulunuyor.

Melekler şehri: Bangkok


Her gün adak adamak için çok sayıda Tay’ı Siyam’a çeken dört yüzlü Hindu Tanrısı Brahma’ya adanmış Erawan Shrine (Erawan Heykeli), Erawan Grand Hyatt Oteli’nin hemen yakınında. Sadece Siyam bölgesinde değil, Bangkok’un tamamında Siyam kedilerini görmek mümkün. Zaten Siyam kedilerinin ana vatanı da burası. Fakat bir sorun var ki Siyam kedileri fare yakalamayı becerebilen bir kedi türü değil. Benim de bir Siyam kedim olduğundan bunu gayet iyi biliyorum. Nitekim sokaklarda çok sayıda fare var. Alışverişi seven Bangkok’ta Sukhumvit bölgesi de alışveriş merkezleri yönünden zengin. Altı katlı Terminal 21 ve elit Emporium burada bulunuyor.

İlginç gece hayatı

Gece Khao San Road, Silom ve Sukhumvit bölgeleri bar ve kulüpleriyle ziyaretçileri eğlendiriyor. Eski şehirde bulunan Khao San Road, her metropolde bulunan trafiğe kapalı caddelerden biri. Gece gündüz her daim kalabalık bu cadde, eğlencenin merkezi. Sokak tezgâhlarında çeşit çeşit tropikal meyveler, yenilebilir (!) böceklerin satıldığı caddedeki dükkânlar da her an dolu. Cadde üstünde toplu masaj yapılan bir dükkân bile var. Caddede bulunan onlarca bar, kulüp ve restorandan en popüler birkaçı: The Club, Gulliver’s, Brick.

Melekler şehri: Bangkok


Etrafında gökdelenlerin yükseldiği finans merkezi olan Silom ve Sukhumvit, Khao San Road’a göre daha lüks bir eğlence sunuyor. Sky Bar, Bangkok’taki en yüksek gökdelenlerden biri olan Lebuba State Tower’ın 63.katında. Burada şehir manzarası eşliğinde bir şeyler yenilip içilebilir.

Nerede kalınır?

Khao San Road, Siyam, Sukhumvit ve Silom Bölgelerindeki oteller şehir merkezinde gezilmesi gereken yerlere yakın semtteler. Khao San Road, İstanbul’daki İstiklal Caddesi’ni andıran ve eski şehir merkezinin de içinde olduğu Rattanakosin Bölgesinde. Siyam, Sukhumvit ve Silom bölgeleri ise daha yeni, alışveriş merkezleri, lüks gece kulüpleri ve barlarla çevrili fakat eski şehre ve tapınaklara nispeten uzak bir yerde.

Melekler şehri: Bangkok


Ne yenir?

Tay mutfağının ana vatanında, Tay yemekleri dururken başka bir şeye bakmak çok doğru olmaz. Fakat Bangkok başta Çin olmak üzere tüm Dünya mutfaklarında da iddialı. Siam Square, Sukhumvit, Silom, Çin mahallesindeki restoranlar gayet başarılı. Özellikle Khao San Road bölgesinde bulabileceğiniz sokaklara kurulan açık hava restoranları da tercih edilebilir. Tum Nak Thai, Guinness Rekorlar Kitabına da girmiş, Dünyanın en büyük açık hava restoranı. Bu açık hava restoranında yemek yerken Tay dans gösterisini izlemek de mümkün. Bangkok’ta her köşe başında bulunan seyyar tezgâhlar da denenmesi gereken lezzetler sunuyor. Bu tezgâhlarda tropikal meyvelerin birçok çeşidine de ulaşmak mümkün. Kızartılmış pirinç (fried rice), ve acılı erişte çorbası Pad Thai yerel lezzetlerden.

 

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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