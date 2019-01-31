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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
31.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
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Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok

Tayland’daki kültür farklılıklarını gözlemlemek, kaotik hayatı yaşamak ve farklı tatları deneyimlemek istiyorsanız Bangkok en doğru adres… Bu capcanlı şehirde birbirinden güzel tapınakları gezebilir yüzen pazarda bot kiralayarak alışveriş yapabilirsiniz. Peki tüm bunların dışında Bangkok’un tam adını biliyor musunuz? 11 kelime ve 168 harften oluşuyor desem… İnanması biraz güç ama gerçek! İşte size Bangkok gezi rehberi…

Tayland’ın başkenti Bangkok’un 8.2 milyon nüfusu var. Halk arasında şehrin ismi Krung Thep yani ‘Melekler Şehri’. Şehrin Tayca ismi dünyanın en uzun şehir ismi olma özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. Her ne kadar kirli ve kaotik kelimeleri Bangkok için çok kullanılsa da şehir her zaman enerjik ve hareketli.

Bu hareketliliğin ve karmaşanın içinde halk enteresan bir şekilde evrenselliği benimsemiş. Bangkok’taki Tay halkı insanlığın birliğini, farklılıkların hoş görülmesini, tüm insanların aynı ahlak topluluğunun parçası olduğunu kabul ediyor ve misafirlerine de o doğrultuda davranıyor. Bangkok’ta hayat sokakta geçiyor insanlar evine sadece uyumak için giriyor desek yeridir. Bu nedenle zaten çoğunun evinde mutfak yok ve herkes yemeğini dışarda yiyor. Durum böyle olunca da kaldıkları evlerin çok küçük olduğunu öğreniyoruz rehberimizden. 

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok


Dünyanın en sıcak şehri

Bangkok, Tayland'ın en büyük şehri ve aynı zamanda da başkenti. Asya'nın en hızlı gelişen şehirlerinden biri olan Bangkok, kozmopolit şehirler arasında yer alıyor. Bangkok'un bir diğer özelliği de dünyanın en sıcak büyük şehri olması. Yani burada sıcaklıklar dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ülkenin yüzde 75’i Tay, yüzde 14’ü Çinli, yüzde 11’i ise diğer milletlerden oluşuyor. Ülkenin resmi dili Tayca fakat az oranda İngilizce bilen bir kesim var. Bangkok’un para birimi ise Baht. İnsanların yüzde 95’i Budist bu nedenle insanlar inanılmaz hoşgörülü inanılmaz sevecen.

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok


Budizm dininin de etkisiyle bu ülkede sinirlenmek ve kavga etmek ayıp sayılıyor. Fakat “Yüz Korumak/Kaybetmek (Saving/Losing Face)” denilen konsept çok önemli. Bir Tay topluluk içinde küçük düşürüldüğü hissine kapılırsa sert tepki verebilir. Bu yüzden bir şeyden memnun olmadığınızda Tayları başkalarının önünde azarlamayın ve eleştirmeyin, bunun yerine gülümseyerek derdinizi anlatmaya çalışın. Sinirlenmek, sesinizi yükseltmek, surat asmak sadece işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir. Taylar problemlerini gülümseyerek çözdükleri için bu ülkeye “Gülümsemeler Diyarı” deniliyor. İrili ufaklı birçok kanala sahip olması nedeniyle Bangkok’a ‘Doğu’nun Venedik’i de deniliyor. Bu nedenle ilk olarak yapacağınız etkinlikler arasında kanal turu bulunabilir.  Bangkok’un en büyük kanalı Chao Phraya’da gezen turist botlarına binebilir veya ‘long tail boat’ denilen eski, ahşap Tayland kayıklarından kiralayıp küçük kanalları da gezebilirsiniz.

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok


11 kelime ve 168 harften oluşan isim

Bangkok’un gerçek adı tam olarak 11 kelime ve 168 harften oluşuyor ancak kimse ezberleyemediği için kısaltılıyor. Şehrin adı çok uzun olduğu için önce iki sözcüğe düşürülmüş ve Krungthep Mahanakhon denilmiş ancak turistlerin telaffuzda zorluk çekmemesi için kısaca Bangkok adı kullanılmaya başlanmış… Lise seviyesindeki öğrencilerin bu ad için ezbere okuma yarışmaları yapılıyor; öğrenciler tonlama ve uzatmalar için çalışmalar yapıyor. Bangkok’un tam adı: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

En güzel tapınakları

Bangkok’taki en önemli ve mutlaka görmeniz gereken tapınaklardan ilki 46 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliğiyle Uyuyan Buda heykelinin bulunduğu Wat Pho tapınağı. Ayrıca burada Oturan Buda Heykelini de görebilirsiniz. Dünyanın en büyük altın Budha heykeli olarak da bilinen Altın Buda Heykeli Wat Traimit Tapınağı’nı da mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor. İçeri girdiğinizde gördüğünüz bu 5 metre yüksekliğindeki heykelden çok etkileneceğinize eminim. Bir diğer tapınak ise Bangkok'un sembol yapılarından birisi olan Wat Arun… Türkçe ismiyle Şafak Tapınağı... Bangkok'un tarihi kısmında bulunan eski Tayland Kraliyet Sarayı Grand Palace da görülmeye değer yapılardan bir tanesi. Yine bu sarayın içinde de Wat Phra Kaew’i (Zümrüt Buda Tapınağı) görmelisiniz.

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok


Tayland’da Budist tapınaklarını gezerken omuzlarınızın ve dizlerinizin kapalı olması gerekiyor bu nedenle yanınıza şal veya buna benzer giysiler almakta yarar var.  Bangkok’un diğer bir simgesi ve en önemli turistik bölgelerinden bir tanesi de Yüzen Pazar veya Yüzen Çarşı diye bilinen Damnoen Saduak Floating Market. Birçok filmde de gördüğünüz bu bölge Bangkok’un 120 km dışında yer alıyor. Burada yaşayan köylü halk kanolarıyla kanallardan geçerek kurdukları pazarda kendi yetiştirdikleri yöresel meyve ve sebzelerle ile el dokuması hediyelik eşyalar satıyorlar. Bangkok'ta şehir içi ulaşımı taksi ve tuk-tuk gibi çeşitli araçlarla yapılıyor. Yanları tamamen açık ve 3 tekerli motorlu bir araç olan Tuk-tuk’la keyifli bir şehir turu yapabilirsiniz. Biz bunu yaparken çok eğlenmiştik. 

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok


Bangkok alışveriş severler için de güzel bir şehir. Asya’nın en iyi alışveriş imkanlarına sahip şehirlerinden birisi olan Bangkok’ta tüm dünya markalarını bulabileceğiniz birçok lüks alışveriş merkezleri bulunuyor. Bunlar genel olarak Siam (Phathumwan) bölgesinde olmakla birlikte, Sukhumvit, Silom ve Ratchada gibi bölgelerde de çeşitli alışveriş merkezleri bulunuyor.

Dünyanın en uzun isme sahip şehri: Bangkok


Bangkok’da akşam yapılacak şeyler arasında binbir çeşit deniz ürünün bulunduğu Sea Food Market’te akşam yemeğinizi yiyebilir daha sonrasında ise Bangkok’un en meşhur pazarı olan ve Çin-Tayland stili ürünleri ile ünlü markaların taklit ürünlerinin bulunduğu Pat-Pong Gece Pazarında gezebilirsiniz. Ayrıca hafta sonları kurulan yaklaşık 10.000 tezgahın bulunduğu devasa Chatuchak Pazarı’na da gidebilirsiniz.

Bangkok’ta yeme içme

Bangkok'ta Tay-Çin mutfağının yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağının da örneklerinden bulabilirsiniz. Özellikle pirinç ile yapılan ve çeşitli soslar ve baharatlarla servis edilen yemekler hemen her yerde karşınıza çıkacaktır. Bunun yanında deniz ürünleri de bu mutfağın önemli bir unsurudur. Deniz ürünlerinin en iyisini tatmak için mutlaka Sea Food Market’e gidin derim.

Şık bir akşam yemeği için Savelberg Thailand, JW Marriott Hotel’in içinde bulunan Nami Teppanyaki Steakhouse, Mandarin Oriental’in içinde yer alan Le Normandie Restaurant ya da Dine in the Dark restoranlarını tercih edebilirsiniz. Yerel yemekler için Sra Bua by Kiin Kiin, İtalyan restoran olarak Medici Kitchen’i, Fransız restoran olarak da Scarlett Wine Restaurant’ı öneririm.

Eğer iki gece kalacaksanız diğer akşam Bangkok’ta gösterilen dünya standartlarında geleneksel Thai kültürünü ve sanatını içeren tiyatro gösterisi Siam Niramit Show’una katılabilirsiniz. Onun ardından ise 360 derece şehir görüntüsüne sahip Lebua State Tower’ın 63. katında bulunan Bangkok’un en ünlü barı Sky Bar’da içkilerinizi içip müziğin tadına varabilirsiniz.  Bangkok’a gitmek için en uygun zaman ise yağışsız mevsimin yaşandığı kasım ve şubat arasındaki dönem. Bunun dışındaki zamanlarda giderseniz sırılsıklam olup evinize dönebilirsiniz.

 

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
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