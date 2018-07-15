Üç farklı şehriyle Toskana

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler YazılarıÜç farklı şehriyle Toskana
GeriŞebnem DEMİREL Üç farklı şehriyle Toskana
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Şebnem DEMİREL / Instagram: @berrydewblog
15.07.2018 - 05:38, Son Güncelleme:

Üç farklı şehriyle Toskana

Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
sebnemde@yahoo.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
sebnemde@yahoo.com
Üç farklı şehriyle Toskana

Yemyeşil doğası, sanat dolu şehirleri, birbirinden lezzetli yemekleri, iyi şarapları ve şirin kasabalarıyla ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer Toskana... Ben çok keyifli bir İtalya seyahati geçirdim ve tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü Toskana havaların ısındığı ve güneşin ışıl ışıl parlamaya başladığı bu günlerde gidilecek en güzel ve en mutlu edecek rotalardan biri.

İtalya’nın 20 bölgesinden biri Toskana… Hatta Rönesans’ın doğduğu topraklar olarak adlandırılıyor ve birçok bölgesi UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor. Sanatla dolu şehirleri dışında kartpostallara taş çıkartan güzellikteki doğası ve üzüm bağları çok meşhur. Size bu güzel bölgedeki üç farklı şehre giderseniz yapmadan dönmemeniz gerekenlerden kısaca bahsedeceğim…

Üç farklı şehriyle Toskana


1- SANATIN ŞEHRİ: FLORANSA

Müzeleri gezmeden olmaz: Şehrin en önemli müzesi Uffizi. Burayı görmeden olmaz. Rönesans’ın en önemli ustalarının eserleri Avrupa’nın en önemli müzelerinden biri sayılan Uffizi’de sergileniyor. Hatırlatayım yılın her günü önünde uzun kuyruklar oluyor.

Floransa’ya bir de kuş bakışı bakın: Bunun için en uygun iki yer Duomo ve Çan Kulesi. Özellikle Duomo’nun ihtişamı sizi büyüleyecek.

Mercato Centrale’de kendinize bir ziyafet çekin: Mutlaka gezilmesi gereken yerler listesinin üst sıralarında yer alan Floransa’nın meşhur kapalı pazarı Mercato Centrale tam bir lezzet şöleni sunuyor. Alt katında şarküteri çeşitlerinden meyvelere kadar her türlü yiyeceği bulabiliyorken, üst katında ise birbirinden lezzetli ufak kafe ve restoranlarda yemek yiyorsunuz.

Ponte Vecchio’da manzaranın tadını çıkartın: Floransa’nın en meşhur köprüsü Ponte Vecchio inşaa edildiği 14. yy.’dan beri ayakta durmayı başarmış. Özellikle 2. Dünya Savaşı’nda Floransa’daki tüm köprüler yıkılırken burası ilginçtir ki hiç bombalanmamış. Ponte Vecchio Köprüsü aynı zamanda üzerinde bulunan kuyumcu dükkânlarıyla meşhur.

Üç farklı şehriyle Toskana


Floransa sokaklarında kaybolun: Floransa’nın o daracık sokakları süprizlerle dolu. Sokak sanatının en güzel ve renkli örnekleri ile sürekli karşılaşıyorsunuz ve evlerin önlerindeki bisikletler sanki özellikle keyifli fotoğraflar çekmeniz için bırakılmış gibi.

2- TARİHİ YAPILARIYLA SİENA

Tarihi dokusuyla insanı etkileyen bu şehir; daracık ve inişli çıkışlı sokakları, güzel meydanları ve tarihi yapılarıyla tam bir ortaçağ şehri… Floransa ve Siena arasında asırlar boyu hep bir çekişme olmuş ve bu rekabet yaşamdan sanata kadar birçok alana yayılmıştır. Peki burada nereleri gezmeli?

Piazza del Campo Meydanı: İdari dokuz bölgeyi temsil eden ve bu nedenle dokuz parçadan oluşan bu meydan Siena’nın meşhur at yarışlarının da aynı zamanda gerçekleştiği alan.

Üç farklı şehriyle Toskana


Mangia Kulesi: Siena’nın ana meydanı Piazza del Campo’da bulunan bu kuleye çıktığınızda şehrin tüm güzelliği ayaklarınızın altına seriliyor.

Siena Katedrali: Siyah beyaz renkleri, devasal kapısı ve ince işciliği ile tam bir başyapıt olan katedral Siena’da mutlaka gezilmesi gereken tarihi yapılardan biri.

Damak çatlatan lezzetler: Siena’nın geleneksel tatlısı olan Panforte’ye oradaki tüm pastanelerde rastlamanız mümkün. Bademli ve portakallı keke benzeyen bu lezzeti denemelisiniz.

3- ÜZÜM BAĞLARIYLA CHİANTİ

Her ne kadar Floransa ve Siena Toskana’nın en önemli şehirleri sayılsa da Toskana denildi mi benim aklıma uçsuz bucaksız bağlar, yemyeşil alanlar ve kartpostal gibi manzaralar geliyor. İşte bu duyguları tam anlamıyla yaşayacağınız bölüm Chianti. Castellina in Chianti’ye çok yakın olan ‘Querceto di Castellina’ bağ evinde konakladım. Rüya gibi olan bu bağ evinin bir yanı orman diğer yanı ise göz alabildiğince bağlarla örtülü. Burada organik şarap üretiliyor, şarap tadımları yapılıyor, agro turizm hizmeti veriliyor, hatta ailenin annesi ayın belli tarihlerinde konukları için özel yemekler bile düzenliyor.

Üç farklı şehriyle Toskana

Üç farklı şehriyle Toskana



Otelde konaklayanlar için şaraplar indirimli ve tadımlar da ücretsiz. O sonsuz bağlarda da arzu ettiğiniz zaman dolaşabiliyorsunuz. Bağ manzarası yerine “Ben azıcık orman tarafına geçeyim” derseniz orada da sizi manzaralı bir havuz bekliyor. Toskana ruhunu her an yaşayacağınız bu bağ evinin konumu da komşu şehir ve kasabaları keşfetmek için çok uygun. Chianti, sokaklarında keyifle dolaşıp, ufacık mağazalarında vakit geçirip, tarihi yapılarını hayran hayran izleyebileceğiniz sevimli bir yer. İnanılmaz lezzetli bir dondurmacı keşfettim. Hemen kasabanın giriş kısmında bulunan Gelateria di Castellina isimli bu mekânda İtalya’ya has limonlu veya fesleğenli lezzetler de bulmanız mümkün.

Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
sebnemde@yahoo.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer