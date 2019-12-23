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GeriŞebnem DEMİREL Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları
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Şebnem DEMİREL / Instagram: @berrydewblog | Fotoğraflar: Şebnem Demirel, Alamy
23.12.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları

Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
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Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları

Yeni yıla da sayılı günler kaldı. Tüm Avrupa ışıl ışıl, bol süslemeli ve kurabiye kokulu olsa da Paris’te durumlar biraz daha farklı. Maalesef Paris ne Londra kadar şaşaalı, ne de Almanya’daki Noel pazarları kadar renkli. Ama tabii ki burada da hem Noel hem de yeni yıl coşkusunu hissedebileceğiniz belli mekânlar bulunuyor. Yeni yıl ruhunu yakalayabileceğiniz en güzel fotoğraf noktalarını kolayca bulmanız için ufak bir rehber hazırladım.

Place Vendome

“Paris’in en şık meydanı hangisi?” diye sorsanız cevabım hiç tereddütsüz Place Vendome olur. Tüm ünlü markaların ve en lüks otellerin konumlandığı bu meydan Paris’in şu sıralar en ışıltılı yeri. Her köşesinde ikişer devasa yılbaşı ağacı bulunuyor ve özellikle geceleri burası ayrı bir keyifli oluyor. Bu sene bu meydana bir güzellik daha eklendi ve Ritz Oteli Vendome’a ufak bir Chalet kurdu. Ritz’in lezzetli tatlılarını ve sıcak çikolatasını burada deneyip meydanın tadını çıkartabilirsiniz.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları



Le Village Royal

Burası aslında birçok butiğin bulunduğu ufak bir avlu ama dönemsel olarak düzenledikleri sergiler ve özel sunumlarla oldukça ses getiren bir yere dönüştü. Özellikle geçtiğimiz sene tüm avluyu kaplayan rengârenk şemsiyelerle Paris’in en çok fotoğraf çekilen noktalarından biri haline geldi. Hal böyle olunca Noel süslemeleri konusunda da geri kalmadılar ve iki ışıldayan ayıcıkla Paris’e renk kattılar.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları


Galeries Lafayette

Her kasım ayının sonunda çok özel bir etkinlikle Galeries Lafayette hem Noel vitrinlerinin açılışını yapıyor hem de mağazaya koydukları devasa yeni yıl ağacı ile Noel coşkusunu başlatıyor. Her yıl dekorasyonu değişen yılbaşı ağacının bu seneki süsleri çiçekler ve arılardan oluşuyor. Ayrıca alışveriş merkezinin teras katına bu sene bir buz pateni pisti de eklendi.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları


Hotel de Ville

Paris’in belediye binası tüm yıl boyunca önünde bulunan meydanda birçok aktiviteye ev sahipliği yaparken aralık ayında da Parislilere keyifli anlar yaşamaları için ufak bir panayır alanı yaratıyor. Yiyeceklerin, süslemelerin, oyun ve oyuncakların yer aldığı bu alan bu sene yüzlerce çam ağacı ile dekore edildi.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları


Mağazalar

Noel döneminde mağazalar da Paris’te en ihtişamlı hallerine bürünüyor. Büyük alışveriş merkezleri insanı hayretler içerisinde bırakan vitrin süslemeleriyle yılın son günlerini karşılıyorlar. Bu sene en beğendiğim vitrin BHV alışveriş merkezinin Noel Pazarı temalı hareketli vitriniydi. Bunun dışında lüks markaların bina süslemeleri de birbirinden iddialı. Dior bembeyaz Noel ağacı süslemesiyle, Louis Vuitton tüm binayı kaplayan altın güneşiyle, Chanel ise ikonik logosu ve parfüm şişesi süslemeleriyle bu seneye imzasını atan markalar oldu.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları


Noel Pazarı

Paris’in birçok noktasına irili ufaklı standlarıyla Noel pazarları kuruluyor ama son iki yıldır en çok ilgi gören pazar Louvre Müzesi’nin bahçesinde kurulanı. Sıcak şarap, lezzetli kurabiyeler, pamuk şekerleri, sosisler, raclette peynirler ve aklınıza gelebilecek daha birçok lezzeti bu Noel pazarında bulmak mümkün. Ayrıca birbirinden renkli aktiviteler, çocuklar ve ruhu hala çocuk olanlar için de bir lunapark var bu pazarın içinde.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları


Oteller

Noel döneminin en vazgeçilmez dekorlarını sunan bir önemli nokta da oteller. Hem otel binasının hem de iç mekanlarının süslemeleriyle ışıl ışıl olan oteller sadece kendi müşterileri için değil herkesin de yararlanabileceği özel alanlar oluşturuyorlar. Buna en güzel örnek Four Seasons George V Oteli’nin özel fotoğraf çekilme noktası. Bu özel ışıklarla hazırlanan alanda en güzel Instagram fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Paris’in en iyi yeni yıl fotoğraf noktaları



Paris ile ilgili daha fazla bilgiye www.berrydewblog.com adresin ulaşabilirsiniz.

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Şebnem DEMİREL
Şebnem DEMİREL
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