Dünyayı nehirlerden keşfet

Her ne kadar İstanbul’umuzun ortasından geçen muhteşem bir deniz, olağanüstü bir boğaz manzarası ile dünyanın birçok şehrinden çok daha güzel değerlere sahip olsak da, ortasından nehir geçen şehirlerde seyahat etmenin keyfi de bir başkadır. Şehirden şehire, nehirler üzerinde gemi ile yapılacak seyahat bambaşka duygular hissettirir. Bu seyahatlerin en güzel tarafı, fazla yürüme gezme konusunda engeliniz-rahatsızlığınız bile olsa kolaylıkla katılabilirsiniz. Zira nehir gemileri şehirlerin içinden geçerken, şehrin önemli turistik bölgelerini de rahatlıkla güverteden izleyip fotoğraflayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, vardığınız şehirde keşif için dolaşmaya başladığınızda, kendinizi şehrin en merkezi yerlerinde bulursunuz. Gecenin kaçı olursa olsun, geminize rahatlıkla yürüyerek de dönebilirsiniz.

Bu gemiler bildiğiniz Cruise gemileri gibi değillerdir. Her ne kadar büyük Cruise gemileri kadar aktivitive olmasa da, konfor anlamında ve seyahat keyfi anlamında hiçbir eksiği yoktur. Bir adet Cafe-Bar, su seviyesinde yer alan büyük ve konforlu bir restaurant, iki-üç kattan oluşan gemilerde rahat hareket edebilmek için asansör de yer alıyor. Nehir seyahatleri boyunca sürekli dağlar, yeşillikler, ormanlar, köy ve kasabalar, şehirler yanınızdan adeta film şeridi gibi geçiyorlar. Sıra dışı manzaralar eşliğinde her gün farklı bir liman kentine uğrayarak, yeni coğrafyalar keşfetme olanağı sunan bu seyahatler her geçen zaman daha da popüler hale geliyor. Dünyanın değişik coğrafyalarında yer alan nehirlerde, yapılan popüler nehir gemisi turlarına bir göz atalım isterseniz :

Volga: Volga, Avrupa’nın en uzun nehri olarak bilinir. Rusya’nın en büyük iki gölü olan Onega ve Ladoga, kanalları-barajları ve su asansörleriyle insan tarafından oluşturulmuş Rusya’nın en önemli su yolları üzerinde gerçekleşir bu nehir turu.

Rusya’nın başkenti Moskova ve Saint Petersburg şehirlerin yanı sıra, birçok küçük kent, kasaba ile köyleri görme imkanı da sağlar. Rusya’yı tarihi-kültürü, gelenekleri ve farklı coğrafyaları ile tanımak isteyenler için Volga nehir turu, biçilmez kaftandır.

Tuna: Avrupa coğrafyasının en uzun nehri olan Volga nehrinden sonra, Avrupa’nın en uzun ikinci nehri de Tuna’dır. Almanya’nın Karaormanlar bölgesinden doğup, yaklaşık 3.000 kilometre yol giderek Karadeniz’e dökülür.

1 haftalık Tuna nehri turlarında Avusturya’da Viyana, Slovakya’da Bratislava, Macaristan’da Budapeşte gibi Avrupa’nın güzel başkentlerinin yanı sıra, Avrupa tarihinde önemli yere sahip Melk, Durnstein, Kalocsa ve Estergon’u da görme şansınız olacak.

Ren: Ren nehri dendiğinde şöyle bir durmak lazım. Avrupa’nın batısında yer alan en önemli nehirlerin başında gelir. Ren nehri, İsviçre Alplerinden doğarak, Fransa, Almanya ve Hollanda üzerinden geçip Kuzey Denizi’ne dökülüyor. Ren Nehrinde 200 kişiye varan nehir gemileriyle yapabileceğiniz turlarda Fransa, Almanya ve Hollanda’yı görme şansınız olacak.

Seyahatiniz boyunca; Amsterdam, Nijmegen, Krefeld, Köln, Köenigswinter, Rudesheim, Manheim, Heidelberg, Strasbourg gibi şehirleri gezebileceksiniz. Romantic Rhone nam-ı diğer Romantik Ren olarak adlandırılan bu nehir turlarında, Koblenz-Mayence arasındaki bölge unutulmaz görselliklere sahip olup, seyahatinize damga vuracak nitelikte. Seyahatiniz boyunca nehir geminizin her iki tarafında da birbirinden güzel köy-kasabalar, görkemli tepeler, ortaçağdan kalma şato ve kaleler unutulmaz bir güzelliğe sahip olarak sizi karşılıyor.

Douro: Portekiz’den geçerek Porto’da Atlas Okyanusu’na dökülen Doura nehri, İspanya’nın kuzeyinde yer alan, Kastilya-Leon bölgesinden doğar. İspanya ve Portekiz’in kuzey bölgelerinden geçen Douro Nehir Turu’na dünya gezginleri tarafından da ilgi oldukça fazla.

Toplam 11 gün süren nehir turunun, sekiz günlük kısmı gemide geçmekte ve seyahat Porto şehrinden başlamaktadır. Nehirde keyifli manzaralar eşliğinde yapılan yolculukta, küçük şehir, kasaba ve köyler ziyaret ediliyor. Turun sonunda nehir geminiz yeniden Porto’ya dönerek turunuzu tamamlar. Sonraki üç gün ise Portekiz’in başkenti Lizbon ve çevresinde yer alan sıra dışı kasabalar için planlanmış.

Guadalqivir Nehri ve Endülüs: İsmi Arapça Al vadi Al kebir’den gelen Guadalqivir, Endülüs coğrafyasının en uzun nehri. Yaklaşık 60,000 kilometrekarelik bir alanı sulayan nehir, 660 kilometre uzunluğunda.

İspanya’nın güneyinde yer alan Endülüs’ü de keşfedebileceğiniz Gualqivir nehir turunda Malaga, Sevilla, Cadiz, Jerez, El Puerto De Santa Maria, Flamenko’nun memleketi Jerez, San Lucar De Barrameda, Granada ve Cordoba ziyaret edilen şehirler arasında. Bu nehir turu, zengin bir programa sahip olup, İspanya kültürünü tanımak, yemekleri, dansları ve müziği ile daha fazla haşır neşir olmak adına önemli bir seyahat deneyimi.

Mississipi: Mississipi nehir turunda ise nostaljik, buharlı ve çarklı, 5 Yıldız olarak tabir edilebilecek, oldukça lüks ve konforlu nehir gemiler kullanılıyor. Seyahatin nehir kısmından öncesi Chicago’dan başlatılıyor. Chicago’da geçirilen iki günün ardından, New Orleans’a uçulur ve burada nehir gemisine binilir.. Yola çıkan gemi St. James Parish, St. Francisville, Natchez, Vicksburg ve Helena’ya uğrayarak yedi günün sonunda, Elvis Presley’in şehri Memphis’e varıyor. Her limanda birçok gezi ve geminin seyir süresince farklı eğlence programları ve aktiviteler de düzenleniyor. Baştan sona büyük bir keyif duyarak yapacağınız bu gezi, Amerika ile özdeşleşmiş birçok yer ve olayı keşfetme fırsatınız sizlere sunuyor.

Yangtze: Çin’de en çok ziyaret edilen iki şehir Shanghai ve Pekin’dir. Halbuki oralara kadar gitmişken unutulmaz bir Yangtze nehir turu ile seyahatinizi taçlandırmanızı tavsiye ederim. Shanghai’da bu seyahat paketi başlatılıyor, burada geçirilen iki günün ardından Wuhan ve Yichang’a doğru karadan yolculuk yapılıyor. Yichang’ta ise nehir gemisine biniliyor ve büyüleyici Yangtze nehir seyahati başlıyor.

Asya’nın en uzunu olan Yangtze, dünyada Nil ve Amazon nehirlerinden sonra üçüncü en uzun nehiri. 6370 km. uzunluğunda olduğu biliniyor. Yangtze, çincede “Uzun Nehir” anlamına geliyor. Turunuz boyunca boyunca Üç Boğazlar, Wu ve Quatang Boğazı’nın harika manzaraları, hayalet şehir olarak bilinen Fengdu ile Chonginq şehri görülüyor. Gemiden ayrıldıktan sonra organize program içinde, Xian ve Pekin’i de seyahat ederek, unutulmaz anılarla seyahatinizi tamamlarsınız.

Mekong: Asya’nın diğer önemli ve büyük nehri Mekong, Himalaya dağlarından doğmakta. Mekong nehri; Çin, Burma (Myanmar), Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’dan geçerek, Güney Çin Denizi’ne dökülür. Geçtiği bölgelere hayat veren Mekong nehri, Güneydoğu Asya’nın can damarı olarak adlandırılıyor.

Mekong nehir turu oldukça heyecan verici ve Uzakdoğu’yu bir başka açıdan görme fırsatı sunuyor. Tayland’ın başkenti Bangkok, Kamboçya’da olağanüstü Angkor Wat tapınakları ve bu tapınaklara ev sahipliği yapan Siem Reap, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh, Vietnam’da Ho Chi Minh City, Sevgili Romanı’nın Fransız Yazarı Marguerite Duras’nın yaşadığı Sa Dec bu nehir turu esnasında görülen yerler arasında. Yüzen köyler ve nehir boyunca uğranılan kasabalardaki ilginç yaşamlar ise seyahat severleri şaşırtmaya yeter. Küçük ancak oldukça konforlu bir gemiyle yapılan bu nehir turu, keşif tutkunu insanlara farklı duygular yaşatırken, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir seyahat deneyimi vaat ediyor.

Yurtdışında bir kara turu yaptıysanız veya bir Cruise gemisi ile farklı coğrafyalarda seyahat ettiyseniz, gelin bu defa nehir gemisi ile bambaşka bir deneyim yaşayın. Gemi güvertesinden köy-kasabaları ve farklı kültürleri yol boyunca bir film şeridi gibi seyredin, eşsiz manzaranın keyfi ile kahvenizi yudumlayın. Her gün bambaşka bir limdanda uyanıp, farklı tarih, kültürleri keşfedip, değişik kültürlerden insanlarla buluşmalar gerçekleştirin. Emin olun, ortaokul lise sıralarında sizlere öğretilen ve belki de o dönemlerde antipati duyduğunuz nehir isimleri, yenilerini keşfedebilme isteği ile size çok cazip gelecek. Keşif tutkunuzu asla kaybetmeyin!

Fotoğraflar: Sarp ÖZKAR