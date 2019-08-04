Yakın ve hesaplı rotalar

GÜRCİSTAN

Hopa’dan 20 dakika

Gürcistan’la sınır kapımız Sarp, Hopa’ya dolmuşla yaklaşık 20 dakika uzakta. Ülke bize hem çok yakın hem çok ucuz hem de vize derdi yok. Beklentilerinizi yükselterek gitmeyin ama muhteşem doğa manzaraları görmeye hazırlayabilirsiniz kendinizi. Dünyanın en büyük botanik parklarından biri Batum’da. Beş bini aşkın bitki çeşidinin bulunduğu park, 105 yaşında. Tiflis ülkenin tarihi kenti. Özellikle ortaçağ ve Sovyet mimarisinin izlerini taşıyor. Eski başkent Miskheta da tarih meraklılarının listesinde olmalı. İlginizi çekerse Stalin’in doğduğu şehir Gori’ye ve Borjomi’deki kaplıcalara da gidebilirsiniz. Milli yemeklerinden khinkali, ağırlıklı olarak etle yapılan ancak peynir ve sebzeli çeşitleri de olan bir çeşit mantı, mutlaka tadılmalı.











ERMENİSTAN

Uygarlıklar coğrafyası

Urartu Krallığı’ndan Roma İmparatorluğu’na, Perslerden Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, dünyanın en güçlü uygarlıklarına ev sahipliği yapmış zengin bir kültür coğrafyası. Başkent Erivan’a gittiğinizde Cumhuriyet Meydanı’yla şehri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Ülkenin ulusal galeri ve müzeleri bu bölgede. Akşam saatlerinde, ‘Şarkı söyleyen çeşmeler’ diye adlandırılan fıskiyelerin klasik Batı müziği eşliğinde yaptığı ışık gösterilerini izleyebilirsiniz. Tashir Caddesi, sadece şehrin değil ülkenin en işlek ve popüler noktalarından biri. Kültür-sanat meraklıları Erivan Opera Binası’nı da gezmeli. Doğanın tadını çıkarmak isterseniz, Kafkaslar’ın en güzel göllerinden Sevan’ı ziyaret edebilirsiniz. Mimariye meraklı olanlar için de birçok manastır gezi rotasına dahil edilebilir. Khor Virap, Haghartsin, Gueghard, Noravank bunlardan birkaçı. Ermeni mutfağı hiç yabancılık çekmeyeceğiniz lezzetlerle dolu. Yemekler et ağırlıklı; bizdeki keşkek gibi yapılan harisa ve topik ise ünlü yemekler arasında. Bir de ekmek konusunda iddialılar.





Fotoğraf: Teoman Cimit



MOLDOVA

Şaraplar ve mahzenler

Aradığınız alternatif bir rota ve korunmuş bir doğaysa Moldova seyahati planlayabilirsiniz. Başkent Kşinev büyük parkları ve gece hayatı ile ünlü. Şaraplarıyla iddialılar. Dünyanın en büyük yeraltı mahzenlerine ev sahipliği yapıyor; uzunluğu 100 km’yi bulanları var. Bunu turizm potansiyeline dönüştürmüşler, mahzen turları düzenleniyor. Stefan Cel Mare, şehrin en hareketli caddesi. Buradan yürüyerek sebze-meyve ağırlıklı pazarların kurulduğu Piata Centrala’ya ulaşabilirsiniz. Valea Morilor Parkı ise merkezden biraz uzaklaşınca ulaşacağınız yemyeşil bir dünya. Sanatseverler Marina Biesu Opera Bale Tiyatrosu’nun programını kontrol etsin ve Puşkin Müzesi’ne uğramadan dönmesin. Yazarın üç yıl sürgün yaşadığı küçük evde, kişisel eşyaları sergileniyor. Etnografya ve Doğa Tarihi Müzesi de listenizde olsun. Moldova’nın tüm bitki varlığından örnekler ile halk kültürüne ilişkin detaylar bir arada. Ülkenin ikinci en büyük şehri Trispol. Sovyet izlerinin her adımda yanınızda olduğu kente, kimilerine kasvetli ve soğuk, kimilerine huzurlu gelen arada kalmış bir hava hâkim. En ünlü lezzetleri arasında Karadeniz mutfağına bir selam yollayan polenta bulunuyor. Costita ve mushka’yı da tadın.









ARNAVUTLUK

Safranbolu’yu hatırlatan Berat

Arnavutluk hem Osmanlı hem Batı izlerini bulacağınız ve ucuza tatil yapabileceğiniz bir Balkan ülkesi. Turizm gelişmeye muhtaç ama bunu sakin ve hesaplı tatil yapmak için avantaj olarak görebilirsiniz. Evlerin büyük camları nedeniyle ‘bin pencere şehri’ olarak anılan Berat, Safranbolu’ya benziyor. Beş asır himayesinde kaldığı Osmanlı İmparatorluğu’nun etkilerini taşıyor. İçinden geçen Osumi Nehri’nin bir yanında Müslümanların, diğer yanında Hıristiyanların evleri var. Nehrin üstündeki Gorica Köprüsü ise 18. yüzyıldan yadigâr. Zamana ve komünizm dönemi uygulamalarına direnebilen camilerden en önemlileri; Kurşunlu, Hünkâr, Saat ve Bekârlar. Börekleri ve güveçte pişen yemekleri mutlaka tadılmalı. Boza milli içecek kabul ediliyor.









MAKEDONYA

Ohri Gölü’nün huzuru

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohri, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulu, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu bir yer. UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohri’de, daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun. Makedon mutfağı Akdeniz esintilerinin ve Avrupa dokunuşlarının harmanlandığı bir içeriğe sahip. Tatlı su balıkçılığı da çok gelişmiş. Evliya Çelebi bile ‘Seyahatnamesi’nde balıklarını övmüş ve Makedonları “Ağzının tadına çok düşkün” diye anlatmış. Dünyanın en eski Slav manastırı olan Saint Pantelejmon hâlâ ayakta. Sveti Naum ve Treskavec de mutlaka görmeniz gerekenler arasında.









Vardar’ın böldüğü Üsküp

Makedonya’nın başkenti Üsküp, Vardar Nehri ile ikiye ayrılıyor. Nehir kenarı Üsküplülerin sosyalleşme noktalarından. Suyun üzerinde süzülen 13 kemerli Taş Köprü ise şehrin simgeleri arasında. Köprünün bir ayağı sizi Türk Çarşısı’na götürecek. Kendinizi bir Anadolu kentinde gezer gibi hissedeceksiniz. Mustafa Paşa Camii, Kurşunlu Han, Sulu Han, Davut Paşa Hamamı gibi Osmanlı yadigârlarını çarşının olduğu tarihi bölgede görebilirsiniz. Üsküp son yıllarda hızla değişen, yeniden inşa edilen bir kent. Dev heykellerle dolu görüntüsü hem şaşırtıyor hem de kendinizi sık sık başınız havada gezerken buluyorsunuz.