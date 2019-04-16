Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıYunanistan’ın huzur adası: Sakız
GeriÖzlem Köseoğlu Yunanistan’ın huzur adası: Sakız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Özlem KÖSEOĞLU | Fotoğraflar: Özlem Köseoğlu, DepoPhotos
16.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Sakız Adası, Türkiye’ye en yakın Yunanistan Adaları’ndan sadece biri. Çeşme’nin tam karşısında yer alan Sakız Adası, oldukça sessiz ve sakin. Adını adadaki sakız ağaçları sayesinde üretilen damla sakızından alıyor. Sahip olduğu doğal güzellik, tarihi yapıları ve eşsiz lezzetleri size zamanı unutturacak. İşte Sakız Adası gezi rehberi…

Tarihi dokusuyla göz alıcı: Pirgi

Ortaçağ tarihinin etkilerinin hala sürdüğü Pirgi Köyü’nün günümüze kadar korunmuş eski çağ evleri, müthiş tarihi dokusuyla sizi sizden almaya yetecek değerde. Daha önce iki kez bulunduğum Pirgi’nin daracık sokak aralarında her zaman olduğu gibi sessiz sakin dolanırken güzel manzaralara şahit oluyoruz.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Havanın güzelliği de bize eşlik edince tadına doyum olmayan bir ortamla baş başayız. Pazar olmasından dolayı dini görevlerini yerine getiren yerli halk, güzel giyimleriyle meydanda toplanmaya başlıyor ve yüksek sesle koyu sohbetlere dalıyor.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Onlar sohbete devam ederken biz de Sakız’da üretilen kendine has tadıyla deneyenleri mest eden birası Chios Beer’ı, meydandaki kafede güneşin altında tatmadan gitmeyelim istedik.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Biranın en güzel hali Chios Beer

Fabrikası Kampos’ta bulunan Chios Beer markası, 2012 senesinden beri üretiliyor. Atina, Selanik, Patras ve Kalamata gibi Yunanistan’ın başlıca şehirlerine gönderiliyor. Chios Beer, 2013 senesinde daha fazla bir yatırımla ürün gamını genişleterek Smoked Robust Porter (Sakız’ın Siyah Birası) üretimine başlamış. Sakız’a giderseniz, her geçen sene kapasitesini ve ürünlerini yenileyen Chios Beer’i en azından bir kere deneyin derim.   

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Sakız’ın meditasyon koyu Mesta

Bu müthiş adaya ilk adım attığımda, keşfetmeye Mesta’dan başlamıştım. O yüzden burasının anlamı benim için farklı. Bu sebeple her gidişimde farklı bir keyif ve güzelliğiyle etkilenmeden dönemiyorum İzmir’e. Pirgi’den sakız ağaçlarıyla dolu sessiz sakin yollardan Mesta’ya ulaşıyoruz ve kendimizi sahilde bomboş iskelenin kollarına atıveriyoruz.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Ortalık o kadar sessiz ve sakin ki resmen bir çıt bile çıkmıyor. Sanırsınız Mesta terk edilmiş ya da herkes evlerine saklanmış. Kafanızı dinlemek istiyorsanız, özellikle bahar öncesi sezon başlamadan Mesta’ya en az bir kere gidin derim. Mesta’da kış uykusundan uyanıp kendinizi denizin iyot kokusuyla ve güzel Mesta manzarasıyla baş başa bulmanız an meselesi. İş ve hayat stresinin vurmadığı Mesta, balıkçı tekneleriyle dolu ruhu dinlendiren müthiş bir koy.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Apotabepna Restoran - Mesta

Mesta sahilde gözümüze kestirdiğimiz mavi sandalyeli restoranı şöyle bir yokluyoruz. Ardından, bizi hemen dışarıda karşılayan restoran sahibi, sanki beynimizi okurcasına biz daha bir şey demeden iskelede masayı kuruyor. Işıl ışıl bir güneş, tertemiz deniz ve mis gibi sakinlik…

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Sakız haritası serili masada, sarımsaklı ekmek, caciki ve genelde adada yuvarlak yapılan ama burada uzun yapılmış kabak kızartması, barbun kızartma enfes mi enfes. Adanın meşhur markası Kazanisto Uzo’yu da güneşli havada listeye eklersek tam bir şölen. Bu arada içeride soğuk havalar için düşünülmüş cayır cayır yanan bir şömine olduğu belirteyim. Kafa dinleyip temiz havada müthiş lezzetler tatmak için Apotabepna Restoranı deneyebilirsiniz.  

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Chios Yamaha Center

Sakız’a ayak basar basmaz, scooter vızıltıları kulağınıza gelmeye başlar. Neden mi? Sakız’da yediden yetmişe neredeyse tüm halk motosiklet kullanıyor da ondan. Hem ekonomikliği hem de ulaşım kolaylığı, Sakız halkını tam bir motosiklet tutkunu yapmış. Biz de neredeyse her gidişimizde scooter kiralıyoruz ya da yakın arkadaşımız Dimitri Giamas’ın jest yaparak bize verdiği scooterlarla Sakız köylerini bayıla bayıla turluyoruz. Kendisinin mağazasında motosiklete dair ne ararsanız var. Bir şey almayacaksanız bile sadece motosiklet üzerine sohbet etmeye gidebilirsiniz.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Yazın vazgeçilmez köyü Karfas

Hem plajı, hem de denize sıfır otelleriyle ziyaretçilerini her zaman mutlu etmeyi başaran Karfas’ta bir kahve molası için duruyoruz. Etrafta çıt yok ve yazın o şenlikli havasından eser yok ama yine de Karfas’ın her zaman sevdiğim dinginliği ve denizin temizliğiyle mest olmamak elde değil.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Güneşin çıkmasıyla deniz kenarında buluyoruz kendimizi, denizin suyu oldukça makul ısıda ve o anda mayolarımızı olsaydı denize girmemiz an meselesiydi diyebilirim.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Pantoukios ve Lagada

O tarafa çıkmışken ve güneş yüzünü göstermişken evlerine ve şirinliğine pek bayıldığım Lagada ve özellikle Pantoukios köyüne uğramadan gitmiyoruz. Yağmurlu havasını içimize çekip Sakız köylerini kısa süre sonra tekrar görmek ümidiyle yola çıkıyoruz.  

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Sakız’ın değişmeyen klasiği: Ta Delfinia Restoran

Lezzetleri kadar çok sevdiğimiz restoranın sahibi karı koca arkadaşlarımız, menüye yeni eklenenleri, sırasıyla ufak ufak masamıza koyuyor.

Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Kendi ev yapımı mayonezleri eşliğinde servis edilen mezgit pane, peynir pane, peynirli yoğurtlu meze, klasik caciki her zaman olduğu gibi son derece lezzetli. Adını damla damla damıtıldığı bakır kazanlardan alan mükemmel tadıyla oldukça sevilen Sakız’ın Kazanisto Uzo’sunu da asla ihmal etmiyoruz.

 

 

Özlem Köseoğlu
Özlem Köseoğlu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Yılbaşı rotanızı hazırlayın

Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer

Avrupa'nın en güzel Noel pazarları

Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı