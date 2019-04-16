Yunanistan’ın huzur adası: Sakız

Tarihi dokusuyla göz alıcı: Pirgi

Ortaçağ tarihinin etkilerinin hala sürdüğü Pirgi Köyü’nün günümüze kadar korunmuş eski çağ evleri, müthiş tarihi dokusuyla sizi sizden almaya yetecek değerde. Daha önce iki kez bulunduğum Pirgi’nin daracık sokak aralarında her zaman olduğu gibi sessiz sakin dolanırken güzel manzaralara şahit oluyoruz.

Havanın güzelliği de bize eşlik edince tadına doyum olmayan bir ortamla baş başayız. Pazar olmasından dolayı dini görevlerini yerine getiren yerli halk, güzel giyimleriyle meydanda toplanmaya başlıyor ve yüksek sesle koyu sohbetlere dalıyor.

Onlar sohbete devam ederken biz de Sakız’da üretilen kendine has tadıyla deneyenleri mest eden birası Chios Beer’ı, meydandaki kafede güneşin altında tatmadan gitmeyelim istedik.

Biranın en güzel hali Chios Beer

Fabrikası Kampos’ta bulunan Chios Beer markası, 2012 senesinden beri üretiliyor. Atina, Selanik, Patras ve Kalamata gibi Yunanistan’ın başlıca şehirlerine gönderiliyor. Chios Beer, 2013 senesinde daha fazla bir yatırımla ürün gamını genişleterek Smoked Robust Porter (Sakız’ın Siyah Birası) üretimine başlamış. Sakız’a giderseniz, her geçen sene kapasitesini ve ürünlerini yenileyen Chios Beer’i en azından bir kere deneyin derim.

Sakız’ın meditasyon koyu Mesta

Bu müthiş adaya ilk adım attığımda, keşfetmeye Mesta’dan başlamıştım. O yüzden burasının anlamı benim için farklı. Bu sebeple her gidişimde farklı bir keyif ve güzelliğiyle etkilenmeden dönemiyorum İzmir’e. Pirgi’den sakız ağaçlarıyla dolu sessiz sakin yollardan Mesta’ya ulaşıyoruz ve kendimizi sahilde bomboş iskelenin kollarına atıveriyoruz.

Ortalık o kadar sessiz ve sakin ki resmen bir çıt bile çıkmıyor. Sanırsınız Mesta terk edilmiş ya da herkes evlerine saklanmış. Kafanızı dinlemek istiyorsanız, özellikle bahar öncesi sezon başlamadan Mesta’ya en az bir kere gidin derim. Mesta’da kış uykusundan uyanıp kendinizi denizin iyot kokusuyla ve güzel Mesta manzarasıyla baş başa bulmanız an meselesi. İş ve hayat stresinin vurmadığı Mesta, balıkçı tekneleriyle dolu ruhu dinlendiren müthiş bir koy.

Apotabepna Restoran - Mesta

Mesta sahilde gözümüze kestirdiğimiz mavi sandalyeli restoranı şöyle bir yokluyoruz. Ardından, bizi hemen dışarıda karşılayan restoran sahibi, sanki beynimizi okurcasına biz daha bir şey demeden iskelede masayı kuruyor. Işıl ışıl bir güneş, tertemiz deniz ve mis gibi sakinlik…

Sakız haritası serili masada, sarımsaklı ekmek, caciki ve genelde adada yuvarlak yapılan ama burada uzun yapılmış kabak kızartması, barbun kızartma enfes mi enfes. Adanın meşhur markası Kazanisto Uzo’yu da güneşli havada listeye eklersek tam bir şölen. Bu arada içeride soğuk havalar için düşünülmüş cayır cayır yanan bir şömine olduğu belirteyim. Kafa dinleyip temiz havada müthiş lezzetler tatmak için Apotabepna Restoranı deneyebilirsiniz.





Chios Yamaha Center

Sakız’a ayak basar basmaz, scooter vızıltıları kulağınıza gelmeye başlar. Neden mi? Sakız’da yediden yetmişe neredeyse tüm halk motosiklet kullanıyor da ondan. Hem ekonomikliği hem de ulaşım kolaylığı, Sakız halkını tam bir motosiklet tutkunu yapmış. Biz de neredeyse her gidişimizde scooter kiralıyoruz ya da yakın arkadaşımız Dimitri Giamas’ın jest yaparak bize verdiği scooterlarla Sakız köylerini bayıla bayıla turluyoruz. Kendisinin mağazasında motosiklete dair ne ararsanız var. Bir şey almayacaksanız bile sadece motosiklet üzerine sohbet etmeye gidebilirsiniz.

Yazın vazgeçilmez köyü Karfas

Hem plajı, hem de denize sıfır otelleriyle ziyaretçilerini her zaman mutlu etmeyi başaran Karfas’ta bir kahve molası için duruyoruz. Etrafta çıt yok ve yazın o şenlikli havasından eser yok ama yine de Karfas’ın her zaman sevdiğim dinginliği ve denizin temizliğiyle mest olmamak elde değil.

Güneşin çıkmasıyla deniz kenarında buluyoruz kendimizi, denizin suyu oldukça makul ısıda ve o anda mayolarımızı olsaydı denize girmemiz an meselesiydi diyebilirim.

Pantoukios ve Lagada

O tarafa çıkmışken ve güneş yüzünü göstermişken evlerine ve şirinliğine pek bayıldığım Lagada ve özellikle Pantoukios köyüne uğramadan gitmiyoruz. Yağmurlu havasını içimize çekip Sakız köylerini kısa süre sonra tekrar görmek ümidiyle yola çıkıyoruz.

Sakız’ın değişmeyen klasiği: Ta Delfinia Restoran

Lezzetleri kadar çok sevdiğimiz restoranın sahibi karı koca arkadaşlarımız, menüye yeni eklenenleri, sırasıyla ufak ufak masamıza koyuyor.

Kendi ev yapımı mayonezleri eşliğinde servis edilen mezgit pane, peynir pane, peynirli yoğurtlu meze, klasik caciki her zaman olduğu gibi son derece lezzetli. Adını damla damla damıtıldığı bakır kazanlardan alan mükemmel tadıyla oldukça sevilen Sakız’ın Kazanisto Uzo’sunu da asla ihmal etmiyoruz.