Sıcak bir sonbahar için en güzel adres: Kaş

KAŞ PLAJLARI

Hidayetin Koyu: Bana göre Kaş’ta deniz suyunun en güzel olduğu plaj burası. Yaz mevsiminde aşırı kalabalık oluyor. Artık plajlardaki kalabalık boşaldığı için Hidayetin Koyu’nun en keyifli zamanı. Denizi akvaryum gibi. Dalış teknelerinin de uğrak noktası burası. Deniz suyu Kaş merkezdeki plajlara göre daha ılık. Kaş merkeze 10 dakika mesafede.









Limanağzı: Kaş’ta en güzel plajların olduğu yerlerden biri de Limanağzı. Buradaki plajlara Kaş merkezden kalkan küçük teknelerle gidiliyor. Limanağzı Koyu’nda üç farklı işletme var: Bilal’in Yeri, Nuri’s Beach ve Delos Beach. Plajlar zeytin ağaçlarının gölgesinde, doğayla iç içe. Denizi berrak ve dalgasız. Çocuklu aileler için de çok ideal buradaki plajlar. Limanağzı’nda kano yapma imkanınız da var.

Kaputaş Plajı: Bölgenin ve ülkemizin en güzel plajlarından biri. Ancak yaz mevsiminde yakınından bile geçmek istemiyorum. Tüm yaz arabalar kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Plajın ne kadar kalabalık olduğunu siz tahmin edin artık. Geçen hafta sonu sakin halini yakalayıp gittim. Arabanızı kolay park edip sahilde rahat yer buluyorsunuz. Hafifçe esen sonbahar rüzgarı, saatlerce bakakalacağınız büyüleyici turkuaz deniziyle Kaputaş en pırıltılı günlerini yaşıyor.









KAŞ’TA KONAKLAMA

Kaş’ta her bütçeye uygun konaklama seçenekleri var. Şu an yüksek sezon bittiği için neredeyse yaz mevsiminde uygulanan fiyatların yarısına otel bulabiliyorsunuz.









Kamp Severler İçin

Kaş Camping: Bir süredir kamp merakı sardı beni. Çadırda uyanmanın keyfi bambaşkaymış. Uzun zamandır Kaş Camping’te kalmanın hayalini kuruyordum. Sonunda çadır aldım ve bu hayalimi gerçekleştirmek için sonbaharı bekledim. Sonbahar tüm renkleri ve havasıyla kamp yapmak için en büyüleyici mevsim. Kaş Camping hemen deniz kenarında. Meis Adası manzaralı.

Karavanlar ve çadırlar için çok güzel bir düzen kurmuşlar ve her yer tertemiz. Ayrıca bungalovda konaklama seçeneği de sunuyorlar. Kamp alanı 15 Kasım’a kadar açık. Kamp bana göre değil diye düşünüyorsanız bile mutlaka birkaç gün kalıp Kaş Camping’i deneyimlemenizi öneririm.









Kaş Olympos Mocamp: Kaş’ın bir başka kamp alanı Olympos Mocamp. Kaş’ın en güzel plajlarından birine sahip. Karavan, çadır, bungalov ve apartta konaklama seçenekleri mevcut.

Kaş Merkez

Luvi Kaş: Kaş merkezde konaklamayı tercih ederseniz merkezin en ferah ve en temiz oteli Luvi Kaş’ı öneririm. Kaş’ın en yenilerinden. Otelin odaları çok güzel tasarlanmış ve harika bir bahçesi var. Çok tatlı bir aile işletiyor. Sizi kendi evlerinde ağırlıyorlarmış gibi her şeyinize özen gösteriyorlar. Otelin kahvaltısını sakın kaçırmayın, ev yapımı lezzetleriyle dolu bir kahvaltı sunuyorlar. Kaş merkezde ayrıca Payam Hotel, Sekiz Pansiyon ve Paydos Pansiyon önerebileceğim diğer yerlerden.









Çukurbağ Yarımadası: Kaş’ta kalmayı en sevdiğim yerlerden biri kesinlikle Çukurbağ Yarımadası. Yarımadada manzara nefis. Merkeze de yakın. Hem Meis Adası hem de Kaş manzaralı harika oteller var. Yarımadada favori otellerim Club Barbarrossa ve Club Çapa. Her ikisinin de kendine özel havuzu ve plajı var.

Lüks Sevenler için

Doria Hotel & Yacht Club: Kaş Marina’nın içinde konumlanmış otel Kaş’ın en iyilerinden ve kendinizi en özel hissettirecek otellerden. Sadece 10 odası var ve tüm odaları kendine özel bir iskeleye açılıyor.

Meis Exclusive Hotel: Kaş’ın en lüx otellerinden biri. Yunanistan’ın Meis Adası’na karşı konumlanmış. Hemen hemen her odasının balkonunda jakuzi var.

Peninsula Gardens: Yine Kaş’ın en özel otellerinden biri. İngiltere'nin The Times Gazetesi'nin seyahat ekinde okurlarına ''Akdeniz'in en iyi oteli'' olarak tanıtılmış.



KAŞ’TA YEME İÇME

Sonbaharın dinginliğinde yapılabilecek en güzel şeylerden biri de uzun uzun yeme içme keyfi yapmak. Kaş’ta bu keyfi yapabileceğiniz çok sayıda mekan var. Ben kahve için Biiisstt Kafe’yi çok seviyorum. Hem kahvesi kaliteli, sandviçleri lezzetli hem de muhteşem bir manzaraya karşı rahat rahat minderlerde oturuyorsunuz. Kahvaltı için küçücük bir bahçe içerisinde geleneksel dekorasyonuyla kendinizi babaannenizin evinde kahvaltı yapıyor gibi hissettiren Dudu Mutfak tercih ettiklerim arasında. Vegan ya da vejetaryen yemekler sunan bir yer ararsanız da kesinlikle Oburus Momus. İtalyan mutfağı seviyorsanız Kaş merkeze karşı konumlanmış, harika bir çift tarafından işletilen Bella Vita’yı öneririm. Zaika ve Zula Meyhane’nin hem etleri güzel hem de bahçeleri.









Kaş’ta hem sonbahar hem de günbatımları çok güzel. Günbatımında en popüler mekanlardan biri Deja Vu. Nefis kokteylleri ve akşam üstü sıcak kek saatiyle günü batırmak için en güzel adreslerden biri de Derya Beach. Ayrıca marinadaki Oxygen Bar akşamüzeri günü canlı müzik eşliğinde bitireceğiniz mekanlardan.







