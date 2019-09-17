Komşu’nun en şirin adası: Meis

Türkiye’ye en yakın Yunan adası Meis. Neredeyse komşuya evinizin balkonundan “Hadi sabah kahvesine gel” diye seslenecek yakınlıkta ve sizin de bu teklifi reddedemeyeceğiniz şirinlikte. Ben bu teklifi ara ara kabul edip taze deniz mahsullerinin ve feta peynirli Yunan salatasının süslediği bir öğle yemeğine ve Yunanlıların buzlu kahveleri frappe içmeye gidiyorum adaya.









Kaş’tan biniyorsun feribota 25 dakikada komşudasın. Feribot adaya yaklaştıkça rengârenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi manzarası karşılıyor sizi. Feribottan iner inmez sıra sıra dizilmiş kafeler, tavernalar ve hediyelik eşya dükkânları çıkıyor karşınıza. Ben giderken genelde kahvaltımı yapmadan yola çıkarım ve iner inmez ara sokaktaki fırından taze çıkmış poğaçalardan alıp Stratos Cafe’de frappemi içerim. Adanın kendine has bir dinginliği var ve ben de adanın yavaş akan hayatına bırakırım kendimi.









Yunanlılar Meis’e Doğu Akdeniz’de küçük bir kaya parçası diyor. Meis, Yunanistan’ın on iki adasından biri. Adanın resmi adı Megisti. Ancak Kastellorizo olarak geçiyor, Kastellorizo, İtalyanca ‘kırmızı kale’ anlamına geliyor. II. Dünya Savaşı sonunda Yunanistan’ın hakimiyetine geçene kadar İtalyanlar hep adadaymış. Hatta İtalyanların adadaki yaşamıyla ilgili en iyi yabancı Oscar ödüllü bir film var. 1991 yapımı filmin adı ‘Mediterraneo’. Adaya geldikten sonra keyiften savaşta olduklarını unutan İtalyan askerlerinin hikâyesini anlatıyor. İtalyanlar haksız sayılmazlar.









Meis Adası’nda gezilecek yerler

Tepeden bakınca Kaş’ın devamıymış gibi görünen Meis yürüyerek gezilebilecek minicik bir ada. Öyle ki tüm adayı bir solukta gezebilirsiniz. Meis Adası’na gidince ilk olarak kıyıdaki kafelerden birinde Yunanlıların bütün yaz boyunca içtikleri frappelerinden içip sonrasında ‘Kral Mezarını’ ziyaret edebilir ve Mavi Mağara’nın turkuaz sularında yüzebilirsiniz. Mavi Mağara’ya deniz taksi ile gidiliyor. Ada merkezinde Mavi Mağara’ya götürecek tur şirketlerini bulabilirsiniz. Osmanlıların 1552-1912 yılları arasında büyük ölçüde sahip olduğu adada Osmanlı Camii Müzesi gezilecek bir başka yer. Meis’e yaklaşırken ilk dikkat çeken yapı da bu, mimarisi ve kırmızı kubbesi ile Meis’in simgesi olmuş durumda.









Meis’in hemen hemen her yerinden denize girilebiliyor. Denizi masmavi ve çok temiz. Ada merkezinde denize girmek istemezseniz Aya Yorgi Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Adanın tavernaları harika lezzetler sunuyor. Bunlardan birinde saatlerce yeme içme keyfi yapabilirsiniz. Adanın en popüleri Alexandra. Bunun dışında Billi’s, Agora, Mediterraneo ve Lazarakis tercih edilebilir. Yemekten sonra ise adaya ismini veren kırmızı kaleye (castel rosso) tırmanıp günbatımında Meis ve Kaş manzarasını izleyebilirsiniz.

Meis’e ulaşım

Antalya’nın Kaş ilçesinden feribotla 25 dakikada ulaşım sağlanıyor. Feribot ücreti gidiş-dönüş 25 Euro. Feribot sabah 10.00’da kalkıyor, akşamüzeri 16.00’da dönüyor. Ayrıca yaz aylarında daha uzun kalmak isterseniz haftanın belirli günleri akşam 23.00’te de feribotların dönüş saati var. Adada konaklamak isterseniz de birkaç küçük otel ve pansiyon var. Airbnb ya da booking üzerinden konaklama seçeneklerini görebilirsiniz.









Schengen yoksa kapı vizesi şart

Yeşil pasaportunuz ya da Schengen vizeniz yoksa Meis’e günübirlik bile gitseniz kapı vizesine ihtiyacınız var. Hazırladığınız evrakları seyahatinizin dört-yedi iş günü öncesi ilgili seyahat acentesine teslim etmeniz yeterli. Kaş’ta Meis’e feribot seferi düzenleyen acentalar Meis Express ve Kahramanlar Turizm vize işlemlerinizi yapıyor. Kapı vizesi en fazla 15 gün süreyle veriliyor. Bu süreden daha uzun kalmak isterseniz ve diğer adaları da ziyaret etmek isterseniz Schengen vizesi almanız gerekli. Meis Adası için kapı vizesi ücreti 70 Euro. Kaş’a giderken pasaportunuzu yanınıza almayı unutmayın. Meis’e uzaktan bakmakla yetinmeyin, bu şirin ada kesinlikle bir ziyareti hak ediyor.







