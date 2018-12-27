Işıltılı Noel pazarları ve yılbaşı valsiyle Viyana...

Viyana Noel pazarları

Şehrin neredeyse her yerinde Noel pazarları kuruluyor, bazı pazarlar yılbaşı günü de açık oluyor, bazıları ocak ayında da devam ediyor. Biz şehrin tüm Noel pazarlarını iki günde gezdik. İki gün boyunca yağan karla birlikte Noel ve yılbaşı ruhunu tam anlamıyla yaşadık. Viyana’nın en ihtişamlı Noel pazarı Rathausplatz’da yani Belediye Sarayı Meydanı’nda kuruluyor. Zencefilli Noel kurabiyeleri, ekmek içinde servis edilen çorbalar, sıcak şaraplar, meyveli punchlar tüm pazara mis gibi bir koku yayıyor. Pazarda ekmek içinde servis edilen çorbadan içip tatlı için Viyana’nın meşhur çikolatalı pastası ‘sacher torte’den yemek için Hotel Sacher’e doğru yürüyün. Ya da hemen yanı başındaki Mozart Kafe’ye uğrayıp kestaneli pastasından (chestnut waffle) tadın…









Yolunuz şehrin en önemli simgelerinden biri olan Aziz Stefan Katedrali’ne mutlaka düşeceği için buradaki Stephansplatz Noel pazarını ziyaret etmeniz kaçınılmaz olacak. Osmanlı saldırısında da önemli bir rol oynamış olan Katedralin ihtişamı pazara ayrı bir hava katıyor. Stephansplatz’ta, Noel pazarlarının en popüler içeceği olan Glühwein adı verilen meyveli punchlardan içip, içtiğiniz bardağı hatıra olarak 4 Euro’ya satın alabilirsiniz. Stephansplatz sonrasında hemen yakınında yer alan Figlmüller’de şnitzel yiyebilirsiniz. Figlmüller bir Viyana klasiği, iki şubesi var, en az bir saat sıra beklemeniz gerekiyor ama sabredip beklediğinize kesinlikle değer. Şnitzelin yanında patates salatasından mutlaka sipariş edin. Stephansplatz’dan aşağı doğru yürüyünce şehrin önemli caddelerinden Graben Caddesi ve Karntner Caddesi’nden geçeceksiniz. Caddeler gündüz ayrı gece ayrı güzel ve yılbaşı süslemeleri harika.









Bir diğer Noel pazarı Maria Theresien Platz’da kurulanı. Burası Noel Köyü olarak geçiyor. Viyana’nın önemli müzelerinden ‘Sanat Tarihi ve Doğa Müzeleri’nin ortasına kurulmuş büyük bir pazar. Bu iki müzeyi gezip sonrasında bu güzel pazarda bir şeyler içerek yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Benim favorilerimden biri Schönbrunn Sarayı bahçesinde kurulan Noel pazarı. Sarayın muhteşem bahçesinde kurulan pazar özellikle akşamları büyülü bir atmosfer sunuyor. Schönbrunn Sarayı Habsburg Hanedanının yazlık sarayı. Sarayı mutlaka ziyaret edin ve Avusturya tarihine damgasını vurmuş Habsburg Hanedanının izlerini görün. Sarayın muhteşem bahçelerini gezmek için uzun bir zaman ayırmanız gerekiyor. Schönbrunn Sarayı’nda Habsburg Hanedanının imparatoriçesi Maria Theresia ön plana çıkıyor. Maria Theresia, Schönbrunn’ü hükümdarlığı süresince merkez olarak kullanmış. Habsburg Hanedanının tek kadın hükümdarı olan Maria Theresia, şu meşhur “ekmek bulamazlarsa pasta yesinler” sözünü söyleyen Maria Antoinette’in de annesi.









Hofburg Sarayının önünde kurulan Noel pazarı (K.u.K Weihnachtsmark) at arabalarıyla birlikte masalsı bir atmosfer sunuyor. Hofburg Sarayı, Habsburgların kış aylarında yaşadıkları saray. Saray, Sisi Müzesi, İmparatorluk Gümüş Eşya Koleksiyonu ve İmparatorluk Daireleri olarak üç bölüme ayrılıyor. Ayrıca Belvedere Sarayını da ziyaret edip Gustav Kilmt’in sergisine gidip meşhur “Öpücük” tablosunu görebilirsiniz. Viyana’nın en eski Noel pazarı ise 1772’den beri kurulan Altwiener Christkindmarkt. Daha az kalabalık, küçük ve şirin bir pazar. Buradan Kafe Demel ya da Kafe Central’e geçip Viyana’nın meşhur elmalı pastası ‘apfelstrudel’ni deneyebilirsiniz.







Viyana’da yılbaşı

Viyana’da yılbaşı, şehrin asilliğine yakışır bir şekilde kutlanıyor ve bu gece bol bol dans ediliyor. Şehrin tarihi bölgesinde büyük sahneler kuruluyor. Vals, opera, Avusturya folk müziği, pop, rock müzikleri ve DJ performansları ile şehir büyük bir parti alanına dönüşüyor. Yılbaşı coşkusu öğlen saat 14.00’ten itibaren başlıyor ve tüm gece devam ediyor.







Viyana Devlet Opera Binası’nın yan tarafına dev ekranlar kuruluyor ve bu ekranlarda dünyaca ünlü Viyana Filarmoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri (Neujahrskonzert) ve geçmiş yıllardan görüntüler yayınlanıyor. Musikverein binasında düzenlenen Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserini canlı izlemek kolay değil. Biletler bir yıl öncesinden kurayla satılıyor. Konser 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde gerçekleşiyor. Gelecek yılın konser bileti çekilişi için başvurular 1-28 Şubat tarihlerinde alınacak. Bilet fiyatları 35-1090 Euro arasında değişiyor. Şansımızı denemekte fayda var.







Şehrin kalbinin attığı Stephansplatz’da ise klasik müzik eşliğinde dans ediliyor, meydanda bu geceye özel hızlandırılmış vals dansı kursları bile veriliyor. Rathausplatz’da gece yarısı büyük bir havai fişek gösterisi oluyor. Yeni yıla girmenin en büyük habercisi ise Aziz Stefan Katedrali’nin Türk Çanı olarak da bilinen Pummerin adlı çanı. Çanın 12 defa vurmasından sonra Viyana için vals vakti başlıyor ve tüm şehir yeni yıla Tuna Valsi ile giriyor.