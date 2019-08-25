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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
25.08.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Antalya kanatlarımın altında

Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
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Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
Antalya kanatlarımın altında

Antalya’nın yeni bir simgesi var. Adı ‘Heart of Antalya’, yani Antalya’nın kalbi. Konyaaltı’ndaki Aktur Park’a kurulan dev dönmedolabı şehrin hemen her yerinden görünce, denemeye karar verdim. Dördü VIP olmak üzere 42 klimalı kapalı kabinden oluşan Heart of Antalya, sizi 90 metre yukarı çıkarıyor ve 18 dakika boyunca tüm şehri ayaklarınızın altına seriyor.

Birkaç yıl önce, Londra’daki London Eye (Londra’nın Gözü) adlı dönmedolaba binmiş, tüm şehri tepeden görmenin keyfini yaşayıp güzel bir anı edinmiştim.

Antalya kanatlarımın altında


Heart of Antalya’nın açıldığını duyar duymaz aynı heyecanı yaşamak üzere Aktur Park’a gittim. Çin’de özel olarak üretilen ve gemilerle Antalya’ya taşınan dönmedolabın yüksekliği 90 metre.

Antalya kanatlarımın altında


Lunaparka aracınızla giderseniz, otoparkı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bilet sırası uzun görünse de hızlı ilerliyor, yaklaşık 10 dakikada biletinizi almış oluyorsunuz. Sırada beklemek istemiyorsanız, ekstra 60 TL ödemeniz gerekiyor.

Antalya kanatlarımın altında



Bilet sırasından sonra kabine binmek için de beklemek gerek. Yeni açıldığından Antalya’nın kalbi çok popüler; günde 1500-2000 kişi ziyaret ediyor. Normal kabinler için bekleme süresi yaklaşık 10 dakika.

Antalya kanatlarımın altında


VIP kabin satın alırsanız beklemiyorsunuz. Peki aradaki fark ne? Normal kabinler 10 kişilik, VIP kabinler ise dört kişilik. Ayrıca VIP kabinlerin koltukları deri kaplı. Tüm kabinler klimalı. Bence tercihe göre müzik seçeneği de sunulabilir.

Antalya kanatlarımın altında


Biz yeğenlerim ve ablamla birlikte dört kişi olduğumuz için VIP kabin tercih ettik ve hiç sıra beklemeden bindik. Bindiğimizde hava kararmış, şehrin ışıkları yanmaya başlamıştı. Zaten dönmedolap akşam 17.00’de açılıyor.

Antalya kanatlarımın altında



Bence bu iş için günün en güzel saati, muhteşem Beydağları ve Akdeniz manzarası ile günbatımını da yakalayabileceğiniz 19.30-20.00 arası. Elbette güneşin geç battığı yaz ayları boyunca...

Antalya kanatlarımın altında


Yeğenlerim Sude (15) ve Mehmet (10) binmeden önce çok heyecanlandılar. Ne kadar yükseğe çıkacakları, tüm Antalya’yı görüp göremeyecekleri gibi soruları peş peşe sıraladılar. Biner binmez deri koltuklara oturduk ve şehrin ışıltılarını izlemeye başladık.
90 metreye ulaşıp gökyüzü ile kucaklaştığımda heyecan, korku, mutluluk ve müthiş bir özgürlük hissi sardı.

Antalya kanatlarımın altında


En çok özgürlük hissini sevdim. Futbol meraklısı yeğenim Mehmet, “Antalyaspor stadyumunun tamamını görebiliyorum” diye bir çığlık attı. Bundan sonra futbol maçlarını stada gitmek yerine dönmedolaptan izlemek istediğini söyledi. Sude de “Antalya avuçlarımın içinde” diye bir çığlık attı. Dönmedolap kısa süre önce hizmete girmesine rağmen şehre yeni bir soluk getirmiş durumda.

Antalya kanatlarımın altında


Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
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